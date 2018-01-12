田中一家放弃了大城市的生活来到乡下，立志成为新“农民”。本文用镜头记录下他们克服重重困难，一年四季中和三个子女共同生活的场景。

从东京驱车约1个小时，就来到茨城县石冈市，田中家经营的农场就在这里。石冈市是日本为数不多的有机农业兴盛的地区。男主人庸介从农业大学毕业后，参加了青年海外协力队（JOCV），回国后立志成为新“农民”。为了实现自己的理想，2000年他来到了这里。如今他在两公顷农田里种菜，尽量不使用化肥和农药。

田中一家有5口人。妻子久美子以前在东京的法国餐厅学习厨艺，为了投身农业，2003年她移居到石冈，后与庸介相遇，二人结为伉俪。她在协助丈夫从事田间劳动之余，利用自己学过的烹调手艺，用丈夫种植的蔬菜制作面包。她的面包使用了胡萝卜酵母，供应给当地餐厅。2017年8月，兼设咖啡厅的田间商店“Petrin”开业。店里在出售面包的同时，还计划力推利用自产蔬菜烹制的菜肴。

城里看不到的场景

来到农田，我看到久美子背着小儿子仁史，正在田间劳作。“真够辛苦的”，我这么想着，不由得看得入神——土地、绿色和久美子的汗水营造出一种难以形容的氛围。大儿子义介和女儿彩菜也满身泥污地在妈妈身边帮着种菜。眼前的场景在东京是绝对看不到的。在这里的田间，孩子们一定能学会城里的学校学不到的东西。看着他们悠然平和表情，我不由得会心微笑。

傍晚时分来到田中家，久美子正大显身手，用她在法国餐厅学到的厨艺烹制庸介种植的蔬菜。在旧民居厨房改造的小小的厨房里，她一道道菜肴在她手中麻利有序地做了出来。孩子们也参与其中，将刚摘下的西红柿捣成番茄泥，还忙里偷闲地画上一幅画。菜肴陆续摆上矮脚饭桌。菜齐了，一家人围坐在一起，双手合十说一声“吃饭了”，便一起开吃。他们吃的并不是什么高档菜肴，却都是自己动手栽种的天赐之物——这是多么奢华的晚餐啊！

受核泄漏事故牵连而一度消沉

田中家并非一帆风顺。2011年的东日本大地震引发了福岛核电站核泄漏事故，给不依赖有机肥料和农药种植蔬菜的田中一家带来了意想不到的损失。在种植蔬菜的过程中，田中将重点放在养地上。培育丰腴的土壤需要使用大量落叶，核电站事故发生后，有关核污染的信息非常混乱，令他无法再收集落叶。

继而，受到毫无根据的传闻谣言的牵连，田中家更是雪上加霜。从2006年起逐渐开发的大部分客户相继表示“不要茨城的蔬菜”，令田中家的蔬菜失去了销路。庸介回顾说：“当时，我们考虑到核电事故的影响无法回避，看不到出路，因此曾想另寻土地，移居其他地方。”

田中之所以能在如此困境中将农田的经营勉强维持下来，是因为“要把更优质的蔬菜推广到市场”这个信念一直支撑着他。他想方设法度过了那段艰难的时期，此后对核泄漏事故的调查也有了进展，证明对蔬菜没有影响，新客户也随之逐渐增加。

庸介种植蔬菜，妻子久美子将丈夫种的蔬菜烹调成菜肴，摆上田中家的餐桌。在新开业的咖啡餐厅“Petrin”，更多的人可以品尝到用店主亲手种植的蔬菜烹制出的美味家常菜。田中夫妇的梦想是追求蔬菜的极致美味，他们的梦想正在逐步变为现实。

开朗活泼的彩菜

摄影、撰文：本野克佳

在小货车里等候爸爸妈妈

发现一只青蛙

正在采摘圣女果的庸介

小货车是农户必不可缺的

收获玉米时身上也背着小儿子仁史

用纸巾玩儿妖怪游戏

今天也要背着仁史去收菜

在家中也是精力充沛

午饭前是画画儿和学习的时间

变形金刚和蔬菜是一伙的

藏猫猫

做苦瓜沙拉