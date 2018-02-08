田中一家放棄了大城市的生活來到鄉下，立志成為新「農民」。本文用鏡頭記錄下他們克服重重困難，一年四季中和三個子女共同生活的場景。

從東京開車約1個小時，就來到茨城縣石岡市，田中家經營的農場就在這裡。石岡市是日本為數不多的有機農業興盛的地區。男主人庸介從農業大學畢業後，參加了青年海外協力隊（JOCV），回國後立志成為新「農民」。為了實現自己的理想，2000年他來到了這裡。如今他在兩公頃農田裡種菜，儘量不使用化學肥料和農藥。

田中一家有5口人。妻子久美子以前在東京的法國餐廳學習廚藝，為了投身農業，2003年她移居到石岡，後與庸介相遇，二人結為伉儷。她在協助丈夫從事田間勞動之餘，利用自己學過的烹調手藝，用丈夫種植的蔬菜製作麵包。她的麵包使用了胡蘿蔔酵母，供應給當地餐廳。2017年8月，田間商店兼咖啡廳的「Petrin」開業。店裡在販賣麵包的同時，還力推自家種植蔬菜烹煮的菜餚。

城裡看不到的場景

來到農田，我看到久美子背著小兒子仁史，正在田間農作。「真夠辛苦的」，我這麼想著，不由得看得入神——土地、綠色和久美子的汗水營造出一種難以形容的氛圍。大兒子義介和女兒彩菜也滿身汙泥地在媽媽身邊幫忙種菜。眼前的場景在東京是絕對看不到的。在這裡的田間，孩子們一定能學會城裡的學校學不到的東西。看著他們悠然平和表情，我不由得會心微笑。

傍晚時分來到田中家，久美子正大顯身手，用她在法國餐廳學到的廚藝烹煮庸介種植的蔬菜。在舊民居廚房改造的小小的廚房裡，她一道道菜餚在她手中有條有序地做了出來。孩子們也參與其中，將剛摘下的番茄搗成番茄醬汁，還忙裡偷閒地畫上一幅畫。菜餚陸續擺上矮腳飯桌。菜齊了，一家人圍坐在一起，雙手合十說一聲「吃飯了」，便一起開動。他們吃的並不是什麼高檔的菜餚，卻都是自己動手栽種的天賜之物——這是多麼奢華的晚餐啊！

受核洩漏事故牽連而一度消沉

田中家並非一帆風順。2011年的東日本大地震引發了福島核電廠發生核洩漏事故，給不依賴有機肥料和農藥種植蔬菜的田中一家帶來了意想不到的損失。在種植蔬菜的過程中，田中將重點放在養地上。培育豐腴的土壤需要使用大量落葉，核電廠事故發生後，有關核汙染的資訊非常混亂，令他無法再收集落葉。

繼而，受到毫無根據的傳聞謠言的牽連，田中家更是雪上加霜。從2006年起逐漸開發的大部分客戶相繼表示「不要茨城的蔬菜」，令田中家的蔬菜失去了銷路。庸介回顧說：「當時，我們考慮到核電事故的影響無法回避，看不到出路，因此曾想另尋土地，移居其他地方。」

田中之所以能在如此困境中將農田的經營勉強維持下來，是因為「要把更優質的蔬菜推廣到市場」這個信念一直支撐著他。他多方設想之下總算度過了那段艱難的時期，此後對核洩漏事故的調查也有了進展，證明對蔬菜沒有影響，新客戶也隨之逐漸增加。

庸介種植蔬菜，妻子久美子將丈夫種的蔬菜烹調成菜餚，擺上田中家的餐桌。在新開業的咖啡餐廳「Petrin」，更多的人可以品嘗到店主親手栽種的蔬菜所烹煮出的美味家常菜。田中夫婦的夢想是追求蔬菜的極致美味，他們的夢想正在逐步變為現實。

開朗活潑的彩菜

攝影、撰文：本野克佳

在小貨車裡等候爸爸媽媽

發現一隻青蛙

正在採摘小番茄的庸介

小貨車是農戶必不可缺的

採收玉米時身上也背著小兒子仁史

用面紙玩妖怪遊戲

今天也要背著仁史去採收菜

在家中也是精力充沛

午飯前是畫畫和學習的時間

超人力霸王是蔬菜的守護神

捉迷藏

做苦瓜沙拉