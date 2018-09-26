迷人的濑户内海，岛屿星罗棋布，风景美丽如画。这里气候温暖宜人，岛民们看上去各个神态恬静安详。到访过350多座海岛的“岛屿摄影师”，在这里为我们展示他镜头中岛屿的四季风光。

西博尔德盛赞的诸岛之美

濑户内海被本州、四国和九州环抱，海域内岛屿星罗棋布。这里自古以来就是海上交通要冲，包括有人岛和无人岛在内，共分布着727座岛屿。

江户时代来自德国的医生西博尔德对这里的景观评述如下：

“每当船只改变方向，美丽的岛屿以千姿百态的景色呈现在面前，让你如醉如痴。日本（本州）和四国的沿海风光在岛屿和岩岛之间隐约可见，令人叹为观止……”（选自《江户参府纪行》）

西博尔德当年看到的景象至今依然呈现在我们面前。

以海为家的岛民

我生长在面向濑户内海的和歌山县山区，近在咫尺的濑户内海让我心驰神往。从18岁起一直在东南亚流浪，其间决定到日本的海岛旅行时，我首先来到故乡和歌山的岛屿。此后，我以学生时代起居住的京都为据点，开始游历便于前往的一座座濑户内海的岛屿，由此开启了岛屿摄影师的生涯。在这一过程中，最吸引我的是海岛居民与大自然水乳交融的生活。我迷上了那些以海为家的岛民的生活方式，此后频繁地走访了那里的大小岛屿。

期盼与岛民再结新缘

在多次造访海岛的过程中，我逐渐了解了海岛居民的生活。他们热爱岛上的四季自然，坚守自己的信仰，珍视源自祖先的传统以及与居民的关系。这一座座海岛上的生活，是宁静祥和的濑户内海的真实写照。对于终日在城市中忙碌地生活的人来说，这里犹如是一片世外桃源。

此外，在一年一度的节日里，海岛会呈现出与平日截然不同的景象，即便不举办盛大的庙会或焰火晚会，岛上也充满无限生机。岛上的民俗节庆活动，样样魅力无穷，让每一位岛民都心怀自豪之情。日常生活中的岛民，无不心怀对大海的感激之情，我深深地为他们的生活方式所迷恋。

已有定期航班的有人岛我几乎全部去过，接下来计划登上还没有开通定期航线的岛屿，所以我考取了船舶驾驶证。我期待着与生活在濑户内海的岛民再结新缘，从中获得新的发现。今后数十年里，我会继续用镜头记录海岛生活——那些变化的和不曾改变的地方。

图片、撰文：黑岩正和

标题图片：舢板船缓缓行驶在宁静的濑户内海上，在碧海晴空中格外夺目（大崎上岛）