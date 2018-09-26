迷人的濑户内海，岛屿星罗棋布，风景美丽如画。这里气候温暖宜人，岛民们看上去各个神态恬静安详。到访过350多座海岛的“岛屿摄影师”，在这里为我们展示他镜头中岛屿的四季风光。

西博尔德盛赞的诸岛之美

濑户内海被本州、四国和九州环抱，海域内岛屿星罗棋布。这里自古以来就是海上交通要冲，包括有人岛和无人岛在内，共分布着727座岛屿。

江户时代来自德国的医生西博尔德对这里的景观评述如下：

“每当船只改变方向，美丽的岛屿以千姿百态的景色呈现在面前，让你如醉如痴。日本（本州）和四国的沿海风光在岛屿和岩岛之间隐约可见，令人叹为观止……”（选自《江户参府纪行》）

西博尔德当年看到的景象至今依然呈现在我们面前。

濑户内海风景。碧空如洗，海天一色（从向岛、高见山观景台眺望）

以海为家的岛民

我生长在面向濑户内海的和歌山县山区，近在咫尺的濑户内海让我心驰神往。从18岁起一直在东南亚流浪，其间决定到日本的海岛旅行时，我首先来到故乡和歌山的岛屿。此后，我以学生时代起居住的京都为据点，开始游历便于前往的一座座濑户内海的岛屿，由此开启了岛屿摄影师的生涯。在这一过程中，最吸引我的是海岛居民与大自然水乳交融的生活。我迷上了那些以海为家的岛民的生活方式，此后频繁地走访了那里的大小岛屿。

期盼与岛民再结新缘

在多次造访海岛的过程中，我逐渐了解了海岛居民的生活。他们热爱岛上的四季自然，坚守自己的信仰，珍视源自祖先的传统以及与居民的关系。这一座座海岛上的生活，是宁静祥和的濑户内海的真实写照。对于终日在城市中忙碌地生活的人来说，这里犹如是一片世外桃源。

一对老夫妻在盛开的樱花树下度过悠闲宁静的时光（伊吹岛）

此外，在一年一度的节日里，海岛会呈现出与平日截然不同的景象，即便不举办盛大的庙会或焰火晚会，岛上也充满无限生机。岛上的民俗节庆活动，样样魅力无穷，让每一位岛民都心怀自豪之情。日常生活中的岛民，无不心怀对大海的感激之情，我深深地为他们的生活方式所迷恋。

坊势岛的惠美酒神社秋祭的情形，人们举起竹竿激烈地碰撞

已有定期航班的有人岛我几乎全部去过，接下来计划登上还没有开通定期航线的岛屿，所以我考取了船舶驾驶证。我期待着与生活在濑户内海的岛民再结新缘，从中获得新的发现。今后数十年里，我会继续用镜头记录海岛生活——那些变化的和不曾改变的地方。

濑户内海的落日，将一天的结束渲染得如此美丽（鹿久居岛）

图片、撰文：黑岩正和

标题图片：舢板船缓缓行驶在宁静的濑户内海上，在碧海晴空中格外夺目（大崎上岛）

航船行驶的轨迹定格在湛蓝的世界中（忽那诸岛）
航船行驶的轨迹定格在湛蓝的世界中（忽那诸岛）
退潮后的海滨上，人们跳起气势雄伟的“法乐舞”，它起源于历史上水军的出征仪式（因岛）
退潮后的海滨上，人们跳起气势雄伟的“法乐舞”，它起源于历史上水军的出征仪式（因岛）
放学时间，在濑户内海的映衬下，露出灿烂笑容的少女（因岛）
放学时间，在濑户内海的映衬下，露出灿烂笑容的少女（因岛）
隔着盛开的樱花，遥望男木岛全景（从女木岛眺望）
隔着盛开的樱花，遥望男木岛全景（从女木岛眺望）
“天手古舞”，表现伺机东山再起的武将练兵的场景（鱼岛）
“天手古舞”，表现伺机东山再起的武将练兵的场景（鱼岛）
能岛，湍急的海流环抱的天险之地（从越智大岛眺望），曾是能岛水军的根据地
能岛，湍急的海流环抱的天险之地（从越智大岛眺望），曾是能岛水军的根据地
朝阳中，岛屿开始了新的一天（祝岛）
朝阳中，岛屿开始了新的一天（祝岛）
岛上的盂兰盆节。岛民们聚集在海滨，在夕阳中目送祖先离去（白石岛）
岛上的盂兰盆节。岛民们聚集在海滨，在夕阳中目送祖先离去（白石岛）
晾晒的乌贼干飘荡在晴朗的天空中（津和地岛）
晾晒的乌贼干飘荡在晴朗的天空中（津和地岛）
祈祷健康平安的爆竹节，农历正月十五前后的传统节日（小豆岛）
祈祷健康平安的爆竹节，农历正月十五前后的传统节日（小豆岛）
渔船在濑户田航道上划出美丽的轨迹（生口岛）
渔船在濑户田航道上划出美丽的轨迹（生口岛）
濑户内海，是女孩子们自幼戏耍的游乐场（因岛）
濑户内海，是女孩子们自幼戏耍的游乐场（因岛）
渡轮驶入以除虫菊闻名的因岛重井港（因岛）
渡轮驶入以除虫菊闻名的因岛重井港（因岛）
为祈祷孙辈茁壮成长，祖父的渔船挂上鲤鱼旗（真锅岛）
为祈祷孙辈茁壮成长，祖父的渔船挂上鲤鱼旗（真锅岛）
造船者喜庆的日子。有一句吉利话：“下水仪式那天肯定天气晴朗”（因岛）
造船者喜庆的日子。有一句吉利话：“下水仪式那天肯定天气晴朗”（因岛）
遥望4年1次的神舞祭神仪式的开船仪式（祝岛）
遥望4年1次的神舞祭神仪式的开船仪式（祝岛）
宁静祥和的濑户内海风景（弓削岛）
宁静祥和的濑户内海风景（弓削岛）
初中生的青春篇章——大海与渡轮（因岛）
初中生的青春篇章——大海与渡轮（因岛）
“hourannenya（日本最大规模的船舶祭祀仪式，汉字写作“宝来远弥”——译注），yoiya，sanosassa（均为歌谣中为谐韵而用的虚词——译注）”——在高昂的号子声中，主船和拖船行驶在夕阳西下的濑户田航道上（高根岛）
“hourannenya（日本最大规模的船舶祭祀仪式，汉字写作“宝来远弥”——译注），yoiya，sanosassa（均为歌谣中为谐韵而用的虚词——译注）”——在高昂的号子声中，主船和拖船行驶在夕阳西下的濑户田航道上（高根岛）
骑自行车乘坐渡轮上下学（向岛）
骑自行车乘坐渡轮上下学（向岛）
来岛海峡的傍晚，这里以海流湍急闻名（越智大岛）
来岛海峡的傍晚，这里以海流湍急闻名（越智大岛）
航拍造船之岛——家岛（家岛）
航拍造船之岛——家岛（家岛）
对祖先的追思之情，寄托在濑户内海之上（白石岛）
对祖先的追思之情，寄托在濑户内海之上（白石岛）