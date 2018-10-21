迷人的瀨戶內海，島嶼星羅棋布，風景美麗如畫。這裡氣候溫暖宜人，島民們看上去各個神態恬靜安詳。到訪過350多座海島的「島嶼攝影師」，在這裡為我們展示他鏡頭中島嶼的四季風光。

西博德盛讚的諸島之美

瀨戶內海被本州、四國和九州環抱，海域內島嶼星羅棋布。這裡自古以來就是海上交通要衝，包括有人島和無人島在內，共分佈著727座島嶼。

江戶時代來自德國的醫生西博德對這裡的景觀評述如下：

「每當船隻改變方向，美麗的島嶼以千姿百態的景色呈現在面前，讓你如醉如癡。日本（本州）和四國的沿海風光在島嶼和岩島之間隱約可見，令人歎為觀止…」（選自《江戶參府紀行》）

西博德當年看到的景象至今依然呈現在我們面前。

瀨戶內海風景。碧海青天，海天一色（從向島、高見山觀景臺眺望）

以海為家的島民

我生長在面向瀨戶內海的和歌山縣山區，近在咫尺的瀨戶內海讓我心馳神往。從18歲起一直在東南亞流浪，其間決定到日本的海島旅行時，我首先來到故鄉和歌山的島嶼。此後，我以學生時代起居住的京都為據點，開始遊歷便於前往的一座座瀨戶內海的島嶼，由此開啟了島嶼攝影師的生涯。在這一過程中，最吸引我的是海島居民與大自然水乳交融的生活。我迷上了那些以海為家的島民的生活方式，此後頻繁地走訪了那裡的大小島嶼。

期盼與島民再結新緣

在多次造訪海島的過程中，我逐漸了解了海島居民的生活。他們熱愛島上的四季自然，堅守自己的信仰，珍視源自祖先的傳統以及與居民的關係。這一座座海島上的生活，是寧靜祥和的瀨戶內海的真實寫照。對於終日在城市中忙碌地生活的人來說，這裡猶如是一片世外桃源。

一對老夫妻在盛開的櫻花樹下度過悠閒寧靜的時光（伊吹島）

此外，在一年一度的節日裡，海島會呈現出與平日截然不同的景象，即便不舉辦盛大的廟會或煙火晚會，島上也充滿無限生機。島上的民俗節慶活動，樣樣魅力無窮，讓每一位島民都心懷自豪之情。日常生活中的島民，無不心懷對大海的感激之情，我深深地為他們的生活方式所迷戀。

坊勢島的惠美酒神社秋祭的情形，人們舉起竹竿激烈地碰撞

已有定期航班的有人島我幾乎全部去過，接下來計畫登上還沒有開通定期航線的島嶼，所以我考取了船舶駕駛證。我期待著與生活在瀨戶內海的島民再結新緣，從中獲得新的發現。今後數十年裡，我會繼續用鏡頭記錄海島生活——那些變化的和不曾改變的地方。

戶內海的落日，將一天的結束渲染得如此美麗（鹿久居島）

圖片、撰文：黑岩正和

標題圖片：舢板船緩緩行駛在寧靜的瀨戶內海上，在碧海晴空中格外奪目（大崎上島）

航船行駛的軌跡定格在湛藍的世界中（忽那諸島）
航船行駛的軌跡定格在湛藍的世界中（忽那諸島）
退潮後的海濱上，人們跳起氣勢雄偉的「法樂舞」，它起源於歷史上水軍的出征儀式（因島）
退潮後的海濱上，人們跳起氣勢雄偉的「法樂舞」，它起源於歷史上水軍的出征儀式（因島）
放學時間，在瀨戶內海的映襯下，露出燦爛笑容的少女（因島）
放學時間，在瀨戶內海的映襯下，露出燦爛笑容的少女（因島）
隔著盛開的櫻花，遙望男木島全景（從女木島眺望）
隔著盛開的櫻花，遙望男木島全景（從女木島眺望）
「天手古舞」，表現伺機東山再起的武將練兵的場景（魚島）
「天手古舞」，表現伺機東山再起的武將練兵的場景（魚島）
能島，湍急的海流環抱的天險之地（從越智大島眺望），曾是能島水軍的根據地
能島，湍急的海流環抱的天險之地（從越智大島眺望），曾是能島水軍的根據地
朝陽中，島嶼開始了新的一天（祝島）
朝陽中，島嶼開始了新的一天（祝島）
島上的盂蘭盆節。島民們聚集在海濱，在夕陽中目送祖先離去（白石島）
島上的盂蘭盆節。島民們聚集在海濱，在夕陽中目送祖先離去（白石島）
晾曬的烏賊幹飄蕩在晴朗的天空中（津和地島）
晾曬的烏賊幹飄蕩在晴朗的天空中（津和地島）
祈禱健康平安的歲德燒，此為元宵節的傳統慶典（小豆島）
祈禱健康平安的歲德燒，此為元宵節的傳統慶典（小豆島）
漁船在瀨戶田航道上劃出美麗的軌跡（生口島）
漁船在瀨戶田航道上劃出美麗的軌跡（生口島）
瀨戶內海，是女孩子們自幼戲耍的遊樂場（因島）
瀨戶內海，是女孩子們自幼戲耍的遊樂場（因島）
渡輪駛入以除蟲菊聞名的因島重井港（因島）
渡輪駛入以除蟲菊聞名的因島重井港（因島）
為祈禱孫輩茁壯成長，祖父的漁船掛上鯉魚旗（真鍋島）
為祈禱孫輩茁壯成長，祖父的漁船掛上鯉魚旗（真鍋島）
造船者喜慶的日子。有一句吉利話：「下水儀式那天肯定天氣晴朗」（因島）
造船者喜慶的日子。有一句吉利話：「下水儀式那天肯定天氣晴朗」（因島）
遙望4年1次的神舞祭神儀式的開船儀式（祝島）
遙望4年1次的神舞祭神儀式的開船儀式（祝島）
寧靜祥和的瀨戶內海風景（弓削島）
寧靜祥和的瀨戶內海風景（弓削島）
國中生的青春篇章——大海與渡輪（因島）
國中生的青春篇章——大海與渡輪（因島）
「hourannenya，yoiya，sanosassa（均為歌謠中為諧韻而用的虛詞——譯注）」——在高昂的號聲中，主船和拖船行駛在夕陽西下的瀨戶田航道上（高根島）
「hourannenya，yoiya，sanosassa（均為歌謠中為諧韻而用的虛詞——譯注）」——在高昂的號聲中，主船和拖船行駛在夕陽西下的瀨戶田航道上（高根島）
騎腳踏車乘坐渡輪上下學（向島）
騎腳踏車乘坐渡輪上下學（向島）
來島海峽的傍晚，這裡以海流湍急聞名（越智大島）
來島海峽的傍晚，這裡以海流湍急聞名（越智大島）
航拍造船之島——家島（家島）
航拍造船之島——家島（家島）
對祖先的追思之情，寄託在瀨戶內海之上（白石島）
對祖先的追思之情，寄託在瀨戶內海之上（白石島）