迷人的瀨戶內海，島嶼星羅棋布，風景美麗如畫。這裡氣候溫暖宜人，島民們看上去各個神態恬靜安詳。到訪過350多座海島的「島嶼攝影師」，在這裡為我們展示他鏡頭中島嶼的四季風光。

西博德盛讚的諸島之美

瀨戶內海被本州、四國和九州環抱，海域內島嶼星羅棋布。這裡自古以來就是海上交通要衝，包括有人島和無人島在內，共分佈著727座島嶼。

江戶時代來自德國的醫生西博德對這裡的景觀評述如下：

「每當船隻改變方向，美麗的島嶼以千姿百態的景色呈現在面前，讓你如醉如癡。日本（本州）和四國的沿海風光在島嶼和岩島之間隱約可見，令人歎為觀止…」（選自《江戶參府紀行》）

西博德當年看到的景象至今依然呈現在我們面前。

以海為家的島民

我生長在面向瀨戶內海的和歌山縣山區，近在咫尺的瀨戶內海讓我心馳神往。從18歲起一直在東南亞流浪，其間決定到日本的海島旅行時，我首先來到故鄉和歌山的島嶼。此後，我以學生時代起居住的京都為據點，開始遊歷便於前往的一座座瀨戶內海的島嶼，由此開啟了島嶼攝影師的生涯。在這一過程中，最吸引我的是海島居民與大自然水乳交融的生活。我迷上了那些以海為家的島民的生活方式，此後頻繁地走訪了那裡的大小島嶼。

期盼與島民再結新緣

在多次造訪海島的過程中，我逐漸了解了海島居民的生活。他們熱愛島上的四季自然，堅守自己的信仰，珍視源自祖先的傳統以及與居民的關係。這一座座海島上的生活，是寧靜祥和的瀨戶內海的真實寫照。對於終日在城市中忙碌地生活的人來說，這裡猶如是一片世外桃源。

此外，在一年一度的節日裡，海島會呈現出與平日截然不同的景象，即便不舉辦盛大的廟會或煙火晚會，島上也充滿無限生機。島上的民俗節慶活動，樣樣魅力無窮，讓每一位島民都心懷自豪之情。日常生活中的島民，無不心懷對大海的感激之情，我深深地為他們的生活方式所迷戀。

已有定期航班的有人島我幾乎全部去過，接下來計畫登上還沒有開通定期航線的島嶼，所以我考取了船舶駕駛證。我期待著與生活在瀨戶內海的島民再結新緣，從中獲得新的發現。今後數十年裡，我會繼續用鏡頭記錄海島生活——那些變化的和不曾改變的地方。

圖片、撰文：黑岩正和

標題圖片：舢板船緩緩行駛在寧靜的瀨戶內海上，在碧海晴空中格外奪目（大崎上島）