日本非物质文化遗产传承人大西勋，是一位对作品细节一丝不苟的漆艺家，即便是涂料漆，他也只用品质最上乘的大子漆。将漆的原液调制成表层上漆用的“色漆”，全部工序均独自完成。让我们跟随视频，一起来了解盛夏里采漆的情形，以及大西先生的创作过程。

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大西勋是髹漆工艺的重要非物质文化遗产传承人，在日本被称作“人间国宝”。“髹漆”的“髹”意为“用毛刷涂刷”，这种漆工技法不同于螺钿（在漆器上镶嵌贝壳薄片的技法）和莳绘（涂漆后撒上金粉的技法）等工艺，以刷漆为主，没有附加装饰。大西在刷漆时，使用的是被誉为日本之最的大子漆。

采漆的第一步是在树皮上横向切出一道深度约5毫米的切口。然后在其上方隔开一点距离再切出一道略长一点的切口。漆树为了修复伤口会分泌树汁。一滴一滴刮取下来的这种汁液就是漆的原液。从下方算起到第三四道切口为止的树汁是不采集的，因为这样会使汁液分泌变得不畅。从第五道切口开始，就用刮刀挖取渗出的汁液，放入漆桶里。

采漆活动每年6月上旬开始，10月末结束。7月上旬以前的汁液叫“初漆”，用于打磨光泽的最后一道工序“吕色磨”。7月中旬到8月中旬之间的盛夏时节采集的汁液叫“盛漆”，在大子漆中亦被视为极品。大西在最后的精加工阶段用于涂刷器物表层的，就是这种透明度极高的珍贵材料。视频中介绍了刮取“盛漆”的情形。之后采集的树汁汁液叫“迟漆”“里目漆”，用做打底漆或中间涂层用漆。

大西要花费两到三年时间来静置采漆工送来的漆原液。在此期间，随着原液中的水分一点一点地蒸发，漆液黏度变得越来越大。然后，选择夏季最炎热的晴天，将静置后的漆倒入大木盆里，在40摄氏度左右的炙热阳光下曝晒，并用巨大的搅拌棒搅拌一整天。通过这样的工序，将沉淀的漆均匀扩散，进一步挥发水分。通常，这些精制工序都是在炼漆厂完成的，但大西则全部都亲力亲为。

之后，在精制的漆里加入红或绿等颜料，用刮板或木棍揉压，调制成“色漆”。为了让颜料进一步融合到漆中，还需要静置数日，再用日本纸滤除杂质。经过诸多个步骤，用在打底漆、中层漆之后的表层涂漆“色漆”就完成了。

在漆器产地，一般都使用管装的市销色漆制作漆器，亲手将原液一步一步制成色漆的漆艺家是极其罕见的。大西坚持认为：“虽然我被称作‘人间国宝’，但自己终究是手艺人。”“我始终牢记在心的一点，就是不能把任何事情都交给别人，每一道工序都要自己精心地去完成。”

全身心地认真面对从漆树上一滴滴挤出的珍贵的“生命之液”。正是这种工匠精神，让大西成为了人间国宝。

（文内省略敬称）

采访/撰文：近藤久嗣（nippon.com 日本网 编辑部）

视频/摄影：乙咩海太

标题图片：大西勋在用大子漆涂刷表层

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