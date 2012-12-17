大西勋是一位漆器工艺领域的“人间国宝”。经过无数次反复的髹涂和磨光作业，漆在他手中焕发出自身美轮美奂的光彩。

大西勋

ŌNISHI Isao

1944年出生于福冈县。中学毕业后，从事过木匠、汽车修配工、配电工等各种职业。1970年30岁时拜“人间国宝”（髹漆）赤地友哉为师，入门成为弟子。2002年被评选为“人间国宝”。 1944年出生于福冈县。中学毕业后，从事过木匠、汽车修配工、配电工等各种职业。1970年30岁时拜“人间国宝”（髹漆）赤地友哉为师，入门成为弟子。2002年被评选为“人间国宝”。

日本的漆器曾在海外被称为“japan”,极受珍视，如同中国的陶器被称为“china”一样，作为代表东洋的工艺品盛名远扬。

漆具有非同一般的出色性能。它黏着力强，还有很好的防水耐热的特性，据说现代化学涂料也无法与之匹敌。而且，漆的涂层表面散发出幽润的光泽，甚或让人由内心深处倍感温暖。

一人承担全部工序

大西勋于2002年作为漆工艺家，被选为“人间国宝（非物质文化遗产传承人）”(*1)。大西受到高度评价的，是漆器工艺中的“髹漆”技艺。漆器工艺中，有描金(*2)、螺钿(*3)、蒟酱(*4)、戗金(*5)等装饰技法，而髹漆则指单纯的涂漆。

一般来说，漆器工艺是按工序由不同工匠分工完成的。而大西则从制作用于漆器底胎的“曲轮”（将杉树、柏树木的薄板弯曲而成的大小各异的圆圈状物）开始，到漆的合成、打底漆、涂中层漆、上表层漆等，所有64道工序全部由他一个人完成，令人钦佩不已。每件作品历时8个月左右才能完成。

愚直的工匠

大西说：“严谨地做好各道工序中的髹漆和打磨并不断反复加工，由此逐步使漆焕发出光彩。”

“我总感到自己很笨拙，所以不得不认真踏实地对待每一项工作。不加装饰，单靠漆制作完成每件作品，我的这种方法，只有一丝不苟地去做才行得通。被评选为“人间国宝”后，好像周围的人都把我当成作家，其实完全不是。我认为自己始终是一名漆匠，并且是一个把效率和赚钱置之度外的愚直的工匠。”