大西勳是一位漆器工藝領域的「人間國寶」。經過無數次反覆的髹塗和磨光作業，漆在他手中煥發出自身美輪美奐的光彩。

大西勳

ŌNISHI Isao

1944年出生於福岡縣。國中畢業後，從事過木匠、汽車維修員、配電工等各種職業。1970年30歲時拜「人間國寶」（髹漆）赤地友哉為師，入門成為弟子。2002年被評選為「人間國寶」。 1944年出生於福岡縣。國中畢業後，從事過木匠、汽車維修員、配電工等各種職業。1970年30歲時拜「人間國寶」（髹漆）赤地友哉為師，入門成為弟子。2002年被評選為「人間國寶」。

日本的漆器曾在海外被稱為「japan」,極受珍視，如同中國的陶器被稱為「china」一樣，作為代表東洋的工藝品盛名遠揚。

漆具有非同一般的出色性能。它黏著力強，還有很好的防水耐熱的特性，據說現代化學塗料也無法與之匹敵。而且，漆的塗層表面散發出幽潤的光澤，甚或讓人由內心深處倍感溫暖​​。

一人承擔全部程序

大西勳於2002年作為漆工藝家，被選為「人間國寶」(*1)。大西受到高度讚揚的，是漆器工藝中的「髹漆」技藝。漆器工藝中，有描金(*2)、螺鈿(*3)、蒟醬(*4)、戧金(*5)等裝飾技法，而髹漆則指單純的塗漆。

一般來說，漆器工藝是按程序由不同工匠分工完成的。而大西則從製作用於漆器底胎的「曲輪」（將杉木、柏木的薄板彎曲而成的大小各異的圓圈狀物）開始，到漆的合成、打底漆、塗中層漆、上表層漆等，所有64道程序全部由他一個人完成，令人欽佩不已。每件作品歷時8個月左右才能完成。

愚直的工匠

大西說：「嚴謹地做好各道程序中的髹漆和打磨並不斷反覆加工，由此逐步使漆煥發出光彩。」

「我總感到自己很笨拙，所以不得不認真踏實地對待每一項工作。不加裝飾，單靠漆製作完成每件作品，我的這種方法，只有一絲不苟地去做才行得通。被評選為『人間國寶』後，好像周圍的人都把我當成作家，其實完全不是。我認為自己始終是一名漆匠，並且是一個把效率和賺錢置之度外的愚直的工匠。」