Ônishi Isao est, dans le domaine de l’art du laque, un des Trésors vivants du Japon. C’est en répétant à l’infini les tâches d’enduit et de polissage de cette matière qu’il est à même de faire ressortir la beauté authentique du laque.
(Note de la rédaction : Ônishi Isao est décédé le 10 mai 2024 à 79 ans.)
Les laques du Japon ont autrefois donné naissance au terme “japonner”, pour vernir ou laquer, en Europe où ils ont été précieusement conservés. Comme la porcelaine chinoise appellée “China” en anglais, ils se sont acquis une réputation mondiale en tant qu’objets les plus représentatifs des arts de l’Asie.
Exécuter, seul, tous les procédés
Ônishi Isao a été désigné Trésor national vivant(*1) comme artisan laqueur en 2002. Parmi toutes les techniques du laque, c’est celle appelée kyûshitsu qui a valu à Ônishi ce titre honorifique. La technique kyûshitsu consiste tout simplement à enduire sans arrêt un nombre infini de couches de laque.
En général, la fabrication d’un objet en laque se divise en plusieurs procédés. Mais ce qu’il y a de remarquable avec Ônishi, c’est qu’il exécute à lui seul la totalité des 64 opérations allant de la fabrication du support en bois devant être verni — utilisant des magewa, pour mage (plié) et wa (cercle) —, à la préparation de la laque, à l’empâtement, au polissage et jusqu’à la finition par lustrage. Il lui faut donc environ huit mois pour achever un seul objet.
« Je suis juste un artisan honnête »
« C’est en exécutant correctement l’enduit et le polissage lors de chacune des étapes et en répétant ces procédés que l’on peut faire ressortir la beauté authentique du laque. », déclare Ônishi.
« Je pense toujours que, comme je suis maladroit, je dois faire mon travail avec application. Avec ma manière de faire, qui consiste à réaliser un objet uniquement avec du laque, sans ajouter de décoration, je suis obligé d’être honnête. Depuis que j’ai été nommé Trésor vivant, certains pensent que je suis un artiste, mais c’est totalement faux. Je suis tout simplement artisan laqueur. Et je pense que je suis juste un artisan honnête puisque je ne tiens compte ni du rendement ni du profit. »
(*1) ^ Les Trésors nationaux vivants sont officiellement “des personnes conservant un patrimoine culturel immatériel”. Les personnes possédant des connaissances et des techniques particulièrement importantes ayant, parmi le patrimoine culturel immatériel, une grande valeur sur le plan historique ou artistique dans les domaines de l’artisanat et des arts d’agrément sont désignées comme Trésors nationaux vivants par le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science, et de la technologie du Japon.