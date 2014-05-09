Оониси Исао – мастер японского традиционного искусства лакировки, обладатель звания Живое национальное достояние Японии, который получают лишь избранные мастера. Благодаря кропотливому процессу нанесения лака "уруси" и многократной последующей полировке в этот мир приходят изделия утончённой, изысканной красоты.

Япония, страна "уруси"

Оониси Исао

Родился в префектуре Фукуока в 1944 г. После окончания неполной средней школы работал плотником, автомехаником, электриком и т. д. В 1974 году в возрасте 30 лет поступил в ученичество к мастеру "кюсицу" Акадзи Юсай, Живому национальному достоянию. В 2002 году, так же как и его учитель, был признан Живым национальным достоянием. Родился в префектуре Фукуока в 1944 г. После окончания неполной средней школы работал плотником, автомехаником, электриком и т. д. В 1974 году в возрасте 30 лет поступил в ученичество к мастеру "кюсицу" Акадзи Юсай, Живому национальному достоянию. В 2002 году, так же как и его учитель, был признан Живым национальным достоянием.

Было время, когда японские лакированные изделия, высоко ценившиеся за пределами Японии, назывались по-английски Japan (Япония), точно так же, как слово China (Китай), кроме названия страны, означало еще и китайский фарфор. Это яркое свидетельство того, что искусство японской лакировки снискало себе славу, как одно из наиболее уникальных восточных традиционных искусств.

Японский лак (смола лакового дерева уруси) обладает целым рядом отличительных особенностей. У него высокая сила склеивания, повышенная прочность, он водонепроницаем и жароустойчив. Считается, что даже среди современных химических красок нет сравнимых с ним по качеству. Покрытая таким лаком поверхность, приобретает характерный отблеск, своего рода внутреннее свечение, от которого возникает ощущение тепла.

Секрет — в кропотливой ручной работе

Живым национальным достоянием(*1) Оониси Исао был признан в 2002 году. Это почётное звание он получил за своё из ряда вон выходящее мастерство в кюсицу – традиционной технике лакирования и полировки .

В японском лаковом искусстве существует немало декоративных, комплексных техник нанесения лака и рисунка: макиэ, когда поверхность покрывают лаком и, пока лаковое покрытие не просохло, посыпают специальным металлическим порошком золотого цвета; радэн – техника инкрустации, когда на поверхность с помощью лака наклеиваются частички перламутровых раковин; кимма, когда поверхность с вплетёнными бамбуковыми жгутами покрывается лаком, а затем на лаке прорезается рисунок, который покрывается дополнительными слоями цветного лака; тинкин – на покрытой лаком поверхности прорезывается рисунок из линий и точек, которые окрашиваются сусальным золотом, и др. Однако техника кюсицу подразумевает просто нанесение лака.

В искусстве лакировки распространено разделение труда: зачастую лакировщики работают с материалами и предметами, сделанными другими мастерами. Однако Оониси делает всё своими руками – от подготовки и обработки материалов и изготовления изделий до непосредственно нанесения лака – и это не может не впечатлять! А в такой сложной технике, как магэва-дзукури (изготовление изделий из согнутых особым образом кусков древесины с последующим покрытием их несколькими слоями лака), ему просто нет равных.

«Бесхитростный ремесленник»

— На каждом этапе работы я тщательно наношу лак и полирую его, – рассказывает Оониси. — Многократное, раз за разом, повторение этих действий рождает ту особую красоту, которая свойственна японскому лаку.

— Я довольно неловкий и во время работы постоянно напоминаю себе о том, что должен быть старательным, делать всё тщательно и аккуратно. Я не занимаюсь декорированием и выделкой орнамента, работаю только с лаком, без трюков и хитростей – иначе ничего путного не выйдет. Из-за этого звания – Живое национальное достояние – многие склонны считать меня чуть ли не художником, человеком искусства, но это совсем не так. Я самый обычный лакировщик. Бесхитростный ремесленник, который просто делает своё дело, не заботясь о прибыли или о повышении эффективности труда.

Мастерская Оониси. Благодаря теням, которые отбрасывает свет свечи, характерный рельеф древесной поверхности считывается особенно хорошо



глубокого оттенка летней зелени В этом изделии отражена сезонная изменчивость зелёного цвета: от нежного весеннего доглубокого оттенка летней зелени



растущих

на склонах гор Киноварь и чёрный лак удачно подчёркивают постепенное нарастание глубины зелени, характерной для лесов,растущихна склонах гор

Кольца

Кольца

Прообразом этого изделия было алое пламя древесного угля в печи

Здесь передан более объёмный чёрно-серый цвет, свойственный углю без содержания свинца

Наложение льняных полосок на залакированные кольца

Нанесение лака поверх слоя льняной ткани

После того, как лак просох, поверхность тщательно полируется. Оониси использует для полирования не наждачную бумагу, а древесный уголь

Прообразом этого изделия стало звёздное небо

Подставка тоже собрана из колец

Лак изготовляется из смолы дерева

После фильтрации и добавления нужного красителя получается цветной лак

На создание этого изделия вдохновило Оониси зимнее созвездие Орион

Кольца

Нанесение верхнего, завершающего слоя лака

Лакировочные кисти изготовлены из женских волос, зажатых между двумя деревянными дощечками.

Прообразом этого изделия стали рисовые поля-террасы накануне сбора осеннего урожая

Делать

Нанесение верхнего, завершающего слоя лака

Миниатюрные рубанки, ножики и другие инструменты для корректировки и подгонки колец

Лакировочная мастерская. Справа в глубине виден вход в комнату для просушки залакированных изделий

Восемь отверстий по краям символизируют 7 звёзд Большой медведицы и человека (самого Оониси), любующегося ими. Этому изделию уже больше 20 лет, но лаковая киноварь только выиграла, став с годами ещё более чарующей