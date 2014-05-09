Оониси Исао – мастер японского традиционного искусства лакировки, обладатель звания Живое национальное достояние Японии, который получают лишь избранные мастера. Благодаря кропотливому процессу нанесения лака "уруси" и многократной последующей полировке в этот мир приходят изделия утончённой, изысканной красоты.
Япония, страна "уруси"
Было время, когда японские лакированные изделия, высоко ценившиеся за пределами Японии, назывались по-английски Japan (Япония), точно так же, как слово China (Китай), кроме названия страны, означало еще и китайский фарфор. Это яркое свидетельство того, что искусство японской лакировки снискало себе славу, как одно из наиболее уникальных восточных традиционных искусств.
Японский лак (смола лакового дерева уруси) обладает целым рядом отличительных особенностей. У него высокая сила склеивания, повышенная прочность, он водонепроницаем и жароустойчив. Считается, что даже среди современных химических красок нет сравнимых с ним по качеству. Покрытая таким лаком поверхность, приобретает характерный отблеск, своего рода внутреннее свечение, от которого возникает ощущение тепла.
Секрет — в кропотливой ручной работе
Живым национальным достоянием(*1) Оониси Исао был признан в 2002 году. Это почётное звание он получил за своё из ряда вон выходящее мастерство в кюсицу – традиционной технике лакирования и полировки .
В японском лаковом искусстве существует немало декоративных, комплексных техник нанесения лака и рисунка: макиэ, когда поверхность покрывают лаком и, пока лаковое покрытие не просохло, посыпают специальным металлическим порошком золотого цвета; радэн – техника инкрустации, когда на поверхность с помощью лака наклеиваются частички перламутровых раковин; кимма, когда поверхность с вплетёнными бамбуковыми жгутами покрывается лаком, а затем на лаке прорезается рисунок, который покрывается дополнительными слоями цветного лака; тинкин – на покрытой лаком поверхности прорезывается рисунок из линий и точек, которые окрашиваются сусальным золотом, и др. Однако техника кюсицу подразумевает просто нанесение лака.
В искусстве лакировки распространено разделение труда: зачастую лакировщики работают с материалами и предметами, сделанными другими мастерами. Однако Оониси делает всё своими руками – от подготовки и обработки материалов и изготовления изделий до непосредственно нанесения лака – и это не может не впечатлять! А в такой сложной технике, как магэва-дзукури (изготовление изделий из согнутых особым образом кусков древесины с последующим покрытием их несколькими слоями лака), ему просто нет равных.
«Бесхитростный ремесленник»
— На каждом этапе работы я тщательно наношу лак и полирую его, – рассказывает Оониси. — Многократное, раз за разом, повторение этих действий рождает ту особую красоту, которая свойственна японскому лаку.
— Я довольно неловкий и во время работы постоянно напоминаю себе о том, что должен быть старательным, делать всё тщательно и аккуратно. Я не занимаюсь декорированием и выделкой орнамента, работаю только с лаком, без трюков и хитростей – иначе ничего путного не выйдет. Из-за этого звания – Живое национальное достояние – многие склонны считать меня чуть ли не художником, человеком искусства, но это совсем не так. Я самый обычный лакировщик. Бесхитростный ремесленник, который просто делает своё дело, не заботясь о прибыли или о повышении эффективности труда.
(*1) ^ Словосочетание «Живое национальное достояние» используется для неофициального обозначения звания, которое звучит как «Хранитель важного нематериального культурного наследия». Это звание присуждается людям, которые владеют особыми техниками/ умениями, имеющими важное историческое или культурное значение в прикладных или сценических искусствах.