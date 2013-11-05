新型国产火箭“艾普斯龙”2013年9月14日下午2时在鹿儿岛县肝付町的内之浦宇宙空间观测所首次发射并取得成功，搭载的行星观测卫星“SPRINT-Ａ”与火箭在南美上空分离，进入预定轨道。虽然不及2020年东京奥运会残奥会申办成功那样振奋人心，但人们极大地期待它为日本正式挺进卫星商业发射市场迈出坚实的一步。

日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)12年来首次开发的固体燃料小型火箭“艾普斯龙”，全长24.4米，发射能力1.2吨。它继续利用了原有的火箭技术，抑制了开发经费。与以往的液体燃料火箭H2A（全长53米、发射能力10吨）、H2B（全长56.6米、发射能力16.5吨）相比，属于一种小型火箭。

“艾普斯龙”火箭的最大特点，在于其装载有人工智能，使廉价简便的卫星发射成为可能。日本在卫星商业发射市场上长期处于劣势，大大落后于欧州、俄国等。

今后，在国际市场上是否能够扩大商业卫星发射的订货，人们对此给予了极大关注。

0.07秒的时间差，造成卫星发射自動停止

“艾普斯龙”火箭，直至发射的最后关头，因出现小故障而连续2次 发射延期。

第一次发射原定于8月22日，但因发现信号中转设备的接线错误而延期。第二次发射，预定在8月27日下午1时45分，但距发射只有19秒钟时，倒计时自动停止。JAXA解释说，由于地面计算机的监控比火箭所载计算机的姿势计算早开始了约0.07秒，因此出现了火箭姿势正常，而地面计算机却误判为“姿势异常”的情况，由此导致了倒计时自动停止。

“艾普斯龙”在发射开始前20秒，由地面（控制中心）的计算机发出命令，启动火箭所载的计算机。火箭上的计算机根据检测倾斜度等的感应器数据进行计算，并将结果传送到地面，再由地面计算机判断火箭姿势是否正确。原本设定地面计算机在命令发出１秒之后，接收由火箭发送来的数据，而实际上命令传到火箭所载计算机的时间多用了0.07秒，地面计算机在（火箭上的计算机）数据到达之前就自动开始了判断。

宇宙迷的理解和宽容

JAXA的开发负责人森田泰弘教授承认说：“8月20、21日的发射预演结束后，根据对所获数据的评估，确认了监控设定值的妥当性，但是没有足够地意识到大约0.07秒的微小偏差。”对此，人们在互联网上表达了各种各样的意见，其中还有严厉的批评之声。比如，“如果说0.07秒是个微不足道的数字，这样的认识就未免太轻忽怠慢了。就在这0.07秒的时间里，地球已经从发射地向东自转了近30米。”

但是，关注发射的大多数宇宙迷都表示了理解和宽容。例如他们写道，“我们日本人应该改变‘不允许任何失败’的态度，要更加宽容一些”、“中止不是‘失败’，火箭、卫星都丝毫未损，排除故障，重新发射就行”、“构思公布时，世界不由得发笑，认为‘无法实现’，就是这样一个梦幻般的项目。我会声援到它取得最后成功”等等。

对于“艾普斯龙”的成功发射，周围邻国有些看法认为，在“艾普斯龙轻小且费用低廉，是适宜于批量生产的模式，从这一点上说，还具有军事战略的意义”，但日本还是以和平利用为目的的。虽然在卫星商业发射竞争中远远达不到领先者的地位，但灵活发射小型卫星的能力因国产火箭的存在而具有了重大的意义。

JAXA创造了许多光辉的业绩。让我们记忆犹新的，是小行星探测器“隼鸟”2010年6月返回地球，从小行星25143（丝川）上带回物质微粒，博得了世界的喝彩。日本的宇宙开发预算约是美国国家航空航天局（NASA）的十分之一左右，“艾普斯龙”的发射成功，必将进一步推动日本的宇宙开发事业。

（2013年9月17日 编辑部）