新型國產火箭「Epsilon」2013年9月14日下午2時在鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所首次發射並取得成功，搭載的行星觀測衛星「SPRINT-Ａ」與火箭在南美上空分離，進入預定軌道。雖然不及2020年東京奧運會帕運會申辦成功那樣振奮人心，但人們極大地期待它為日本正式挺進衛星商業發射市場邁出堅實的一步。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）12年來首次開發的固體燃料小型火箭「Epsilon」，全長24.4m，發射能力1.2t。它繼續利用了原有的火箭技術，抑制了開發經費。與以往的液體燃料火箭H2A（全長53m、發射能力10t）、H2B（全長56.6m、發射能力16.5t）相比，屬於一種小型火箭。

「Epsilon」火箭的最大特點，在於其裝載了人工智慧，使廉價簡便的衛星發射成為可能。日本在衛星商業發射市場上長期處於劣勢，大大落後於歐州、俄國等。

今後，在國際市場上是否能夠擴大商業衛星發射的訂貨，人們對此給予了極大關注。

0.07秒的時間差，造成衛星發射自動停止

「Epsilon」火箭，直至發射的最後關頭，因出現小故障而連續2次發射延期。

第一次發射原定於8月22日，但因發現信號中轉設備的接線錯誤而延期。第二次發射，預定在8月27日下午1時45分，但距發射只有19秒鐘時，倒計時自動停止。JAXA解釋說，由於地面電腦的監控比火箭所載電腦的姿勢計算早開始了約0.07秒，因此出現了火箭姿勢正常，而地面電腦卻誤判為「姿勢異常」的情況，由此導致了倒計時自動停止。

「Epsilon」在發射開始前20秒，由地面（控制中心）的電腦發出命令，啟動火箭所載的電腦。火箭上的電腦根據檢測傾斜度等的感測器數據進行計算，並將結果傳送到地面，再由地面電腦判斷火箭姿勢是否正確。原本設定地面電腦在命令發出１秒之後，接收由火箭發送來的數據，而實際上命令傳到火箭所載電腦的時間多用了0.07秒，地面電腦在（火箭上的電腦）數據到達之前就自動開始了判斷。

宇宙迷的理解和寬容

JAXA的開發負責人森田泰弘教授承認說：「8月20、21日的發射預演結束後，根據對所獲數據的評估，確認了監控設定值的妥當性，但是沒有足夠地意識到大約0.07秒的微小偏差。」對此，人們在網際網路上表達了各種各樣的意見，其中還有嚴厲的批評之聲。比如，「如果說0.07秒是個微不足道的數字，這樣的認識就未免太輕忽怠慢了。就在這0.07秒的時間裏，地球已經從發射地向東自轉了近30m。」

但是，關注發射的大多數宇宙迷都表示了理解和寬容。例如他們寫道，「我們日本人應該改變『不允許任何失敗』的態度，要更加寬容一些」、「中止不是『失敗』，火箭、衛星都絲毫未損，排除故障，重新發射就行」、「構思公布時，世界不由得發笑，認為『無法實現』，就是這樣一個夢幻般的項目。我會聲援到它取得最後成功」等等。

對於「Epsilon」的成功發射，周圍鄰國有些看法認為，在「Epsilon輕小且費用低廉，是適宜於大量生產的模式，從這一點上說，還具有軍事戰略的意義」，但日本還是以和平利用為目的的。雖然在衛星商業發射競爭中遠遠達不到領先者的地位，但靈活發射小型衛星的能力因國產火箭的存在而具有了重大的意義。

JAXA創造了許多光輝的業績。讓我們記憶猶新的，是小行星探測器「隼鳥號」2010年6月返回地球，從小行星25143（糸川）上帶回物質微粒，博得了世界的喝彩。日本的宇宙開發預算約是美國美國國家航空暨太空總署（NASA）的十分之一左右，「Epsilon」的發射成功，必將進一步推動日本的宇宙開發事業。

（2013年9月17日 編輯部）