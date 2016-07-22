在日本品尝寿司最奢侈的一点，就是能够清楚地感知它的正宗。但是，随着寿司在世界的流行，食客已经不把正宗当作理所当然之事了。因此，为了宣扬寿司文化，日本世界寿司技术研究所（WSSI）与挪威海产局共同举办了“全球寿司挑战赛”。作为世界最大规模的寿司师傅竞技比赛，首届挑战赛就吸引了来自全球的众多顶级寿司料理天才。

传统与天赋

挑战赛包括在亚洲和欧洲各地举行的14场预选赛，以及在美国举行的1场选拔赛，各个国家的优胜者将汇聚东京，参加于11月25号举行的总决赛。今年5月，在芝加哥举行的选拔赛上，来自加州Sushi Ran餐厅的Toshi Takatoshi被选为代表美国参赛的选手，随后，仁川喜来登酒店的Han Dae-won在首尔的预选赛上胜出，将代表韩国出战。预选赛于2015年10月全部结束，最后一位有资格进入决赛的法国选手将在巴黎的选拔赛中揭晓。

比赛分两个环节：江户前寿司(*1)和创意寿司。选手们将在10分钟内做7枚寿司，展现他们对江户前寿司风格的理解和制作技艺，之后，他们将在1小时内完成20枚寿司组成的原创拼盘。这样的比赛规则是为了力求平衡，既考察选手们的传统寿司制作技艺——日本寿司师傅在此方面具有优势，又让他们有机会展示在寿司料理上的天赋与创意能力——海外寿司师傅在此方面独具特色。两位来自日本世界寿司技术研究所的代表和三位本地裁判对选手的作品打分。

陌生的环境让参赛选手面临更多挑战

全球寿司挑战赛面向拥有三年以上经验的寿司师傅。组织者相信大赛将成为受人瞩目的定期赛事，吸引更多具有天赋的选手参赛，在传承传统技艺的同时，鼓励寿司料理的推陈出新。

大赛的目的之一是教育。选手可以选择参加由WSSI举办的为期两天的研讨会，会上将对寿司进行全面探讨，包括寿司的历史、准备与制作工艺、食材卫生及实操培训等，此外，选手们还有机会获得寿司能力证书。

日本赛区冠军诞生

9月2日，来自日本各地的11名选手聚集东京，日本赛区参加比赛以争夺代表日本参加11月总决赛的资格。选手们集中在一个他们不熟悉的厨房环境里，比赛全程都处在裁判的注视之中和媒体的聚焦之下，可谓压力重重。

日本赛区冠军地引淳

最终，神奈川县独乐寿司店的地引淳赢得日本赛区冠军。这位27岁的选手经验丰富，他制作的创意寿司获得高度评价，裁判对他使用的调味汁，以及他在料理中融合的传统手法十分赞赏。在颁奖仪式上，地引表达了他希望在决赛上与来自世界各地的寿司师博一决高下的渴望。

一颗冉冉升起的新星

全球寿司挑战赛不仅让寿司技艺展示在聚光灯下，也让我们看到了挪威海产局为寿司的发展演进所做的贡献。参与日本预选赛工作的挪威海产局代表谈到，三文鱼在三十年前才成为流行的寿司食材（neta，寿司饭团上的材料），当时，金枪鱼由于在世界各地的过度捕捞而受到极大威胁，因此挪威政府将国内养殖的大西洋三文鱼作为了潜力巨大的替代食材。

那时，三文鱼不被当作寿司的常用食材，因为日本产的三文鱼鱼肉缺少脂肪，并且容易受寄生虫感染而不易生食，进口的养殖三文鱼则需要经过长途运输才能抵日，在保鲜上无法达到要求。挪威对于三文鱼养殖环境的严格控制，使这种情况获得改善，三文鱼逐渐在寿司菜单上占据了不可或缺的一席。每年，成千上万吨的三文鱼经过冷冻包装保鲜后销往日本。

此次全球寿司挑战赛的主角就是三文鱼，比赛的两个环节分别为制作两枚江户前寿司和八枚创意寿司，寿司师傅做为赛场上的明星，把多元的寿司文化展现在人们面前。随着预赛渐次落幕，日本和世界将共同见证日本传统文化代表的寿司是如何风靡全球的。

标题图片：在创意寿司比赛环节，一位选手在为他的作品做最后的调整。