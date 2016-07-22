在日本品嚐壽司最奢侈的一點，就是能夠清楚地感知它的正宗。但是，隨著壽司在世界的流行，食客已經不把正宗當作理所當然之事了。因此，為了宣揚壽司文化，日本世界壽司技術研究所（WSSI）與挪威海產局共同舉辦了「全球壽司挑戰賽」。作為世界最大規模的壽司師傅競技比賽，首屆挑戰賽就吸引了來自全球的眾多頂級壽司料理天才。

傳統與天賦

挑戰賽包括在亞洲和歐洲各地舉行的14場預選賽，以及在美國舉行的1場選拔賽，各個國家的優勝者將匯聚東京，參加於11月25號舉行的總決賽。今年5月，在芝加哥舉行的選拔賽上，來自加州Sushi Ran餐廳的Toshi Takatoshi被選為代表美國參賽的選手，隨後，仁川喜來登飯店的Han Dae-won在首爾的預選賽上勝出，將代表韓國出戰。預選賽於2015年10月全部結束，最後1位有資格進入決賽的法國選手將在巴黎的選拔賽中揭曉。

比賽分兩個環節：江戶前壽司(*1)和創意壽司。選手們將在10分鐘內做7枚壽司，展現他們對江戶前壽司風格的理解和製作技藝，之後，他們將在1小時內完成20枚壽司組成的原創拼盤。這樣的比賽規則是為了力求平衡，既考察選手們的傳統壽司製作技藝——日本壽司師傅在此方面具有優勢，又讓他們有機會展示在壽司料理上的天賦與創意能力——海外壽司師傅在此方面獨具特色。兩位來自日本世界壽司技術研究所的代表和3位本地裁判對選手的作品打分。

陌生的環境讓參賽選手面臨更多挑戰

全球壽司挑戰賽面向擁有3年以上經驗的壽司師傅。組織者相信大賽將成為受人矚目的定期賽事，吸引更多具有天賦的選手參賽，在傳承傳統技藝的同時，鼓勵壽司料理的推陳出新。

大賽的目的之一是教育。選手可以選擇參加由WSSI舉辦的為期兩天的研討會，會上將對壽司進行全面探討，包括壽司的歷史、準備與製作工藝、食材衛生及實操培訓等，此外，選手們還有機會獲得壽司能力證書。

日本賽區冠軍誕生

9月2日，來自日本各地的11名選手聚集東京，日本賽區參加比賽以爭奪代表日本參加11月總決賽的資格。選手們集中在一個他們不熟悉的廚房環境裏，比賽全程都處在裁判的注視之中和媒體的聚焦之下，可謂壓力重重。

日本賽區冠軍地引淳

最終，神奈川縣獨樂壽司店的地引淳贏得日本賽區冠軍。這位27歲的選手經驗豐富，他製作的創意壽司獲得好評，裁判對他使用的調味料，以及他在料理中融合的傳統手法十分讚賞。在頒獎儀式上，地引表達了他希望在決賽上與來自世界各地的壽司師博一決高下的渴望。

一顆冉冉升起的新星

全球壽司挑戰賽不僅讓壽司技藝展示在聚光燈下，也讓我們看到了挪威海產局為壽司的發展演進所做的貢獻。參與日本預選賽工作的挪威海產局代表談到，鮭魚在30年前才成為流行的壽司食材（neta，壽司飯糰上的材料），當時，鮪魚由於在世界各地的過度捕撈而受到極大威脅，因此挪威政府將國內養殖的大西洋鮭魚作為了潛力巨大的替代食材。

那時，鮭魚不被當作壽司的常用食材，因為日本產的鮭魚魚肉缺少脂肪，並且容易受寄生蟲感染而不易生食，進口的養殖鮭魚則需要經過長途運輸才能到達，在保鮮上無法達到要求。挪威對於鮭魚養殖環境的嚴格控制，使這種情況獲得改善，鮭魚逐漸在壽司菜單上占據了不可或缺的一席。每年，成千上萬t的鮭魚經過冷凍包裝保鮮後銷往日本。

此次全球壽司挑戰賽的主角就是鮭魚，比賽的兩個環節分別為製作兩枚江戶前壽司和8枚創意壽司，壽司師傅做為賽場上的明星，把多元的壽司文化展現在人們面前。隨著預賽漸次落幕，日本和世界將共同見證日本傳統文化代表的壽司是如何風靡全球的。

標題圖片：在創意壽司比賽環節，一位選手在為他的作品做最後的調整。