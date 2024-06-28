富山县
Guideto Japan文化 历史
富山县的旅游名胜包括立山黑部阿尔卑斯山脉路线及其“雪之大谷”。此外，它还以海鲜著称，尤其是当地特色美味萤火鱿。
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富山县位于日本北陆地区，北面朝向日本海富山湾，其余三面背靠陆地。立山山脉屹立在该县东南部，海拔超过3000米，当地全年以阴雨天气为主。
富山县一瞥
- 创建时间：1871年（历史上曾隶属于越中国）
- 首府：富山市
- 人口：103.5万（截至2020年10月）
- 面积：4248平方千米
游客可以沿着著名的立山黑部阿尔卑斯山脉路线穿越立山山脉，到达长野县。这条路线尤其以当地海拔最高的室堂地区的“雪之大谷”而知名，每年4月至6月，道路被两侧高达10至20米的雪壁夹于其间，景象甚为壮观。五箇山地区以及邻近的岐阜县白川乡的“合掌构造村落”茅草屋顶已经被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。黑部峡谷的观光铁路可以让游客欣赏谷底流淌的河流以及沿途群峰的壮丽景色。
富山县是日本著名的稻米之乡，砺波市则以郁金香而闻名。富山湾盛产海鲜，尤其以当地特色美味萤火鱿而知名。过去，很多当地商人曾经周游日本全国售卖传统药品，这为现今富山县发达的制药产业奠定了基础。日本超过90%的铜器来自该县高冈市，著名的高冈大佛雕像是当地铸造业的标志。
当地名人
- 藤子•F•不二雄（1933-1996年），日本漫画家。他创作的“哆啦A梦”是日本最著名的动漫角色之一。
- 上野千鹤子（1948年-），日本女权主义者，社会学家及作家，以凸显性别不平等等问题而闻名。
- 细田守（1967年-），日本动画导演。他导演的动画影片包括《穿越时空的少女》《狼的孩子雨和雪》等。
（原文英文）
标题图片：富山县天原海滨著名的“女岩”，背景为立山山脉（© Pixta）
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