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日本国宝：现存的12处“天守”古城堡

文化 历史 生活与旅游

江户时代以前建造的“天守”城堡，保存至今的在日本全国仅有12处，历史价值无需赘言，其优美的身姿也不容错过，值得一游。
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在明治维新后废城（堡）令的影响下，许多城堡不是收归军用，就是处理给民间后被拆除。为数不多的幸存城堡有些也在太平洋战争的空袭中遭到摧毁，现存的江户时代以前建造的带有“天守”即瞭望塔的城堡，日本全国仅剩12处。本文将介绍其中被指定为国宝的5座城堡。

松本城

长野县观光机构提供
长野县观光机构提供

以“黑城”著称的松本城。安装在墙壁下部的“下见板”（建筑物外墙下部安装的防风雨的木板——译注）上了黑漆，让城堡整体呈黑色。瞭望塔上少有采光窗，但有很多用于射击和放箭的“狭间”（小窗），是一座极具战国时代特色的坚固城堡。顺便一提，一般认为姬路城这类争奇斗艳的白墙天守城堡，是在关原之战后才开始建造的。

■松本城简介

  • 地址：长野县松本市丸之内4-1
  • 交通：从JR松本站徒步15分钟
  • 现存天守完成时期：1593年前后
  • 门票：成年人610日元，小学生/初中生310日元
  • 松本城网页：https://www.matsumoto-castle.jp/

犬山城（别名 白帝城）

国宝犬山城提供
国宝犬山城提供

1537年由织田信长的叔父织田信康修建。连接中山道和木曾街道的犬山作为贸易政治经济要冲繁荣一时，但在战国时代也几度成为激战之地。它矗立在木曾川河岸的小丘陵之上，背后由河流和绝壁守护，因而以“后（方）坚固之城（堡）”而闻名。

■犬山城简介

  • 地址：爱知县犬山市犬山北古券65-2
  • 交通：从名铁“犬山游园站”西口徒步约15分钟
  • 现存天守完成时期：1617年前后
  • 门票：成年人550日元，小学生/初中生110日元
  • 犬山城网页：https://inuyama-castle.jp/

彦根城（别名 金龟城）

公益社团法人 琵琶湖游客中心提供
公益社团法人 琵琶湖游客中心提供

家族有4人先后担任德川幕府“大老”，德川家重臣井伊家族居住的城堡。1604年奉德川家康之命动工，天守是从大津城（现在滋贺县大津市）迁移而来的。虽是小规模的天守，但屋顶山墙有“切妻破风”“入母屋破风”“唐破风”等多种样式，着重塑造出优美的外观。沐浴在月光中的彦根城是“琵琶湖八景”之一。

■彦根城简介

  • 地址：滋贺县彦根市金龟町1-1
  • 交通：从JR彦根站徒步15分钟
  • 现存天守完成时期：1606年前后（有多种说法）
  • 门票：成年人800日元，小学生/初中生200日元
  • 彦根城网页：https://hikonecastle.com

姬路城（别名 白鹭城）

姫路市提供
姫路市提供

纯白色灰泥涂固的外墙，令整个城堡看似展翅欲飞的白鹭，故有“白鹭城”的美称。“美学完成度是我国木结构建筑的最高水平，在世界上也是无与伦比的。”“17世纪初期城郭建筑鼎盛期，以天守群为中心，箭楼、门、土墙等建造物及石墙、护城河等土木建筑物都保存良好，完美地展现了注重防御的日本独特的城郭构造”——赢得如此的赞誉，它于1993年被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，为日本实现了世界遗产的“零突破”。

■姫路城简介

  • 地址：姬路市本町68番地
  • 交通：从JR姬路站步行20分钟，或姬路站北口乘坐公交车到“大手门前”下车步行5分钟
  • 现存天守完成时期：1609年
  • 门票：成年人（18岁以上）1000日元，小学生/中学生300日元
  • 姫路城网页：http://www.city.himeji.lg.jp/guide/castle/

松江城（别名 千鸟城）

松江观光协会提供
松江观光协会提供

屋顶山墙造型采用了“入母屋破风”样式，从正面看成三角形，犹如鸻鸟展翅；墙壁大部分由涂成黑色的挡雨板覆盖，保留着桃山时代的建筑风格。天守的地下室里有深24m的水井，以备围城之需。现存12天守中，在天守内挖井的只有松江城。

■松江城简介

  • 地址：岛根县松江市殿町1-5
  • 交通：从JR松江站乘坐公交车10分钟，“大手前”下车
  • 现存天守完成时期：1611年
  • 门票：成年人670日元，小学生/初中生280日元，外国人330日元，外国小学生/初中生140日元
  • 松江城网页：https://www.matsue-castle.jp/

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标题图片：国宝犬山城提供

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