日本国宝：现存的12处“天守”古城堡

日本信息库

江户时代以前建造的“天守”城堡，保存至今的在日本全国仅有12处，历史价值无需赘言，其优美的身姿也不容错过，值得一游。

在明治维新后废城（堡）令的影响下，许多城堡不是收归军用，就是处理给民间后被拆除。为数不多的幸存城堡有些也在太平洋战争的空袭中遭到摧毁，现存的江户时代以前建造的带有“天守”即瞭望塔的城堡，日本全国仅剩12处。本文将介绍其中被指定为国宝的5座城堡。

松本城



长野县观光机构提供

以“黑城”著称的松本城。安装在墙壁下部的“下见板”（建筑物外墙下部安装的防风雨的木板——译注）上了黑漆，让城堡整体呈黑色。瞭望塔上少有采光窗，但有很多用于射击和放箭的“狭间”（小窗），是一座极具战国时代特色的坚固城堡。顺便一提，一般认为姬路城这类争奇斗艳的白墙天守城堡，是在关原之战后才开始建造的。

■松本城简介

犬山城（别名 白帝城）



国宝犬山城提供

1537年由织田信长的叔父织田信康修建。连接中山道和木曾街道的犬山作为贸易政治经济要冲繁荣一时，但在战国时代也几度成为激战之地。它矗立在木曾川河岸的小丘陵之上，背后由河流和绝壁守护，因而以“后（方）坚固之城（堡）”而闻名。

■犬山城简介

彦根城（别名 金龟城）



公益社团法人 琵琶湖游客中心提供

家族有4人先后担任德川幕府“大老”，德川家重臣井伊家族居住的城堡。1604年奉德川家康之命动工，天守是从大津城（现在滋贺县大津市）迁移而来的。虽是小规模的天守，但屋顶山墙有“切妻破风”“入母屋破风”“唐破风”等多种样式，着重塑造出优美的外观。沐浴在月光中的彦根城是“琵琶湖八景”之一。

■彦根城简介

姬路城（别名 白鹭城）



姫路市提供

纯白色灰泥涂固的外墙，令整个城堡看似展翅欲飞的白鹭，故有“白鹭城”的美称。“美学完成度是我国木结构建筑的最高水平，在世界上也是无与伦比的。”“17世纪初期城郭建筑鼎盛期，以天守群为中心，箭楼、门、土墙等建造物及石墙、护城河等土木建筑物都保存良好，完美地展现了注重防御的日本独特的城郭构造”——赢得如此的赞誉，它于1993年被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，为日本实现了世界遗产的“零突破”。

■姫路城简介

松江城（别名 千鸟城）



松江观光协会提供

屋顶山墙造型采用了“入母屋破风”样式，从正面看成三角形，犹如鸻鸟展翅；墙壁大部分由涂成黑色的挡雨板覆盖，保留着桃山时代的建筑风格。天守的地下室里有深24m的水井，以备围城之需。现存12天守中，在天守内挖井的只有松江城。

■松江城简介

谷歌地图

相关阅读《12座现存天守，重要文化遗产》

标题图片：国宝犬山城提供

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。