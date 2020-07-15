日本信息库

在岛国日本，没有陆地边境线。站在日本领土的边境，能看到的就是大海！东南西北四个端点景色不同，情趣各异。让我们一起去看看吧。

日本国土地理院规定，日本的最东端是南鸟岛（东京都），最西端是与那国岛（冲绳县），最南端是冲鸟岛（东京都），最北端是择捉岛（北海道）。虽然东京是世界上屈指可数的大都市，但由于小笠原诸岛在行政划分上隶属于东京都，因此，日本的最东端和最南端都在东京都。但是，南鸟岛和冲鸟岛都是无人岛，择捉岛属于北方四岛（日本与俄罗斯存在领土主权争议——译注），普通人无法搭乘一般的交通工具自由往来这些岛屿。

不过，通过配搭乘坐定期的海上及空中航线等，任何人都可以前去旅游的日本东西南北四个端点，在这里！

最东端 纳沙布岬（北海道）



（PIXTA）

纳纱布岬（北海道根室市 北纬43度23分07秒 东经145度49分01秒）

据称，“纳纱布”来自阿伊努（日本北方的一个原住民族群——译注）语中的“nossamu”(海角之畔)。此处因冬季汹涌而至的流冰而出名，曾被称为“流冰海角”。然而，近年受到全球气候变暖的影响，有的年份也看不到流冰了。根室市将“离朝阳最近的城市”作为自己的宣传标语。

最西端 与那国岛（冲绳县）



（PIXTA）

与那国岛（冲绳县八重山郡与那国町 北纬24度27分05秒 东经122度55分57秒）

与那国岛离东京约1900公里，面积为28.96平方公里，是日本最西端的岛屿。该岛位于冲绳本岛西南约509公里处，离石垣岛约127公里，与台湾相距约111公里，一年之中可以数次看见台湾的群山景象。

最南端 波照间岛（冲绳县）



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波照间岛（冲绳县八重山郡竹富町 北纬24度2分44秒 东经123度47分18秒）

据称，波照间岛这一名称寓意“尽头的珊瑚岛”。位于该岛西北部的北浜（NISHIHAMA）白沙如雪，海水清澈，景色之美即便在八重山郡也是数一数二的，此处海水的颜色被叫做“波照间蓝”。这里灯光少，气流稳定，是绝佳的天体观测点，设有星空观测塔，是日本国内能够最清晰地观测南十字星的地方。

最北端 宗谷岬（北海道）



（PIXTA）

宗谷岬（北海道稚内市 北纬45度31分35秒 东经141度55分09秒）

稚内市的城市宣传标语是“日本的天边”。面朝大海而立，前方三面皆为海，正前方43公里处浮现着库页岛的身影。江户时代后期探险家间宫林藏曾从宗谷横渡至库页岛。

标题图片：PAKUTASO（与那国岛的大海）