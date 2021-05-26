神秘的火山和珊瑚礁岛屿“吐噶喇群岛”：世界非物质文化遗产的假面神Boze

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2021年4月9日深夜以来，吐噶喇群岛附近的海域发生了多次地震。日本气象厅称可能还会持续发生余震，呼吁民众谨慎行事。可能有很多人会想：“那么，吐噶喇群岛在哪儿呢？”就让我们了解一下这些神秘的岛屿，或许在疫情结束后，会有很多人想去看看。

吐噶喇（Tokara）群岛是鹿儿岛县十岛（Toshima）村的别名。从屋久岛到奄美大岛，南北距约160公里，几乎在一条直线上分布着七个居民岛和五个无人岛。据说其名称源于冲绳和奄美地区的方言“Tohara”，意思是近海海域；也有人说是源于阿伊努语“Tokapu（乳房）”；还有人说是派生于“Takara（宝岛）”，还没有一个定论。

群岛受到琉球文化和大和文化两方面的影响。据说在坛之浦之战中被源氏打败的平家的一些族人逃到了吐噶喇群岛，所以岛上至今残留有曾用来监视源氏追兵的岗哨遗迹和山洞。

口之岛

在吐噶喇群岛的最北端。乘十岛村运营的“轮渡十岛（Ferry Toshima）”从鹿儿岛港出航，最初到达的地方就是口之岛，也是十岛村的门户。尽管同在鹿儿岛县内，但从鹿儿岛港到口之岛竟需要6小时15分钟。这也是十岛村被称为“绝海孤岛”的原因。

岛中央有一座高耸入云的前岳山，从山脚下一直延伸到濑良马（Seramma）温泉的原始森林中，栖息着野生纯种的黑毛和牛。



口之岛的温泉（PIXTA）

中之岛

就面积和人口而言，它是十岛村的最大岛屿。御岳（Otake，979米）是吐噶喇群岛的最高峰，耸立在岛的中北部，因其美丽和匀称的外观而被称为“吐噶喇富士”。



中之岛（PIXTA）

诹访之濑岛

诹访之濑岛上的御岳（799米）过去曾多次喷发，现在依然活跃地排放着烟雾。在1813年的大喷发后，曾有一段时间成为无人岛，后在明治时期，来自奄美大岛的定居者上岛开拓，再次成为有人居住的岛屿。



喷发着烟雾的诹访之濑岛（PIXTA）

平岛

据说这里是平家的落难武士最初漂流到吐噶喇群岛的地方。这里有一个与平家传说有关的山洞，叫做“平家之穴”，还有据说是用来监视追兵的瞭望塔的历史遗迹。

作为一座神灵聚集的岛屿而名扬四方。在盂兰盆节最后一天（农历7月16日）出现的“假面神博泽（音译，Boze）”，是“假面 扮装的众神”的组成部分之一，于2018年被列入联合国教科文组织的《人类非物质文化遗产名录》。据说，用涂有红土的棍子可以为人们驱散邪气。



恶石岛 （PIXTA）



被列为《人类非物质文化遗产名录》的假面神博泽，吐噶喇群岛中也只在恶石岛流传下来（时事社）

子宝岛

一个洋溢着亚热带气氛的小岛，周长约4公里，由隆起的珊瑚礁形成。沿着该岛的海岸线耸立着许多被称为“立神”的奇岩怪石。



子宝岛的象征 采神（采，Une，据说是来源于采女，Uneme）（PIXTA）



“轮渡十岛”和子宝岛（PIXTA）

宝岛

吐噶喇群岛中最南端的居民岛。这个心形的岛屿是由隆起的珊瑚礁形成的。传说来自英国的海盗曾在岛上藏匿财宝，由此得名。在珊瑚礁的包围下，蔚蓝色的大海和白色的沙滩形成了鲜明的对比，分外美丽。

标题图片：宝岛伊马基拉山（音译，Mt. Imakira）（PIXTA）

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