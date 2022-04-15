镰仓幕府历代将军：“源氏”在位不到30年，北条氏长期把持政治

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历史上，镰仓幕府延续了140多年，而源氏在将军之位上的时间还不到30年。第四代之后，历代将军全都是北条家的傀儡。

第一代 源赖朝（在位1192-1199年）

镰仓幕府的第一代征夷大将军，奠定了延续至江户时代末长达约700年的武家政治基础。

1147年，作为源义朝（祖先是清和源氏）的第三个儿子出生在尾张国热田（现在的名古屋市）。其父义朝在与平清盛对战的平治之乱（1159年）中战败，被流放至伊豆。1180年起兵，历经征讨平家，放逐义经等事件后，1192年被任命为征夷大将军。

第二代 源赖家（1199-1203年）

赖朝在36岁时与政子生下的长子。赖朝暴毙后，虽成为第二代将军，但被“十三人合议制”架空了权力。1203年，曾经的靠山比企能员等比企一族被北条氏灭门后，北条氏支持其亲弟弟实朝取代之成为将军。21岁时在伊豆被诛杀。

第三代 源实朝（1202-1219年）

源赖朝与政子的第二个儿子。北条氏除掉了第二代赖家和比企一族后，年仅12岁的他便被任命为征夷大将军。政务实际由第一代执政官北条时政和第二代执政官北条义时把持。26岁时在鹤冈八幡宫被赖家之子公晓暗杀身亡。镰仓幕府的源氏将军从此子嗣断绝。

实朝还是有名的诗人，曾跟随藤原定家学习和歌，留下了歌集《金槐和歌集》。

第四代 藤原（九条）赖经（1226-1244年）

关白九条道家之子。相当于赖朝妹妹的曾孙。第三代将军源实朝遭暗杀后，幕府试图让皇族坐上将军之位的盘算落空，作为赖朝远亲的赖经被推上了将军之位。

北条氏的傀儡。由于反执政官的势力通过接近赖经而增强了势力，赖经遭到北条氏放逐，将军之位传给了嫡子赖嗣。

第五代 藤原（九条）赖嗣（1244-1252年）

第四代将军赖经的嫡出长子。6岁得父亲禅让将军之位，但由于第五代执政官北条时宗忌惮九条家政治势力的扩大，14岁遭流放，18岁殒命。

第六代 宗尊亲王（1252-1266年）

后嵯峨天皇第一皇子。皇族中的第一位征夷大将军。由忌惮九条道家（赖嗣祖父）干政的执政官北条时赖推为将军，但几乎没有获得任何政治权限。后被扣上谋反之名，遭到罢黜。

第七代 惟康亲王（1266-1289年）

第六代宗尊亲王的嫡出长子。3岁就任将军。26岁遭罢黜，并被送回京都。

第八代 久明亲王（1289-1308年）

后深草天皇皇子。其表兄惟康亲王被送回京都后，就任征夷大将军。虽然没有政治权力，但成为了镰仓和歌界的核心人物。后被不喜其长期在任的北条氏罢黜。

第九代 守邦亲王（1308-1333年）

久明亲王之子。父亲被罢黜后，8岁就任将军。新田义贞起兵造反，镰仓被攻陷后，辞去将军之职，遁入空门。

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