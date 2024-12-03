日本农业总产值9万亿日元

日本信息库

日本农业总产值约为9万亿日元。而农产品进口总额近年来激增，已经超过9万亿日元。

农林水产省近日公布的2023年版《农业白皮书》显示，2022年日本农业总产值同比增加1.8%至90015亿日元。上世纪90年代的总产值在10万亿日元左右，而近年来一直在9万亿日元前后徘徊。

各门类的产值如下图所示。畜产居首，产值为3.5万亿日元（38.5%），其次是蔬菜（2.2万亿日元，24.8%）、大米（1.4万亿日元，15.5%）和水果（0.9万亿日元，10.3%）。大米产值同比增加了1.8%，这是由于大米不再作为主食作物，导致了民间库存量减少，从而促使了交易价格的回升。

从各都道府县的农业产值来看，第一位是北海道（12919亿日元），第二位是鹿儿岛县（5114亿日元），第三位是茨城县（4409亿日元），第四位是千叶县（3676亿日元），第五位是熊本县（3512亿日元）。

农产品进口额激增

另一方面，在日元持续贬值的背景下，近年来农产品进口额出现激增。2023年实际进口额为90536亿日元，同比减少2.0%，但超过了农产品的国内总产值。相较2020年的进口额62129亿日元，短短3年间增长了40%以上。

日本农产品进口的主要来源国依次是美国、中国、澳大利亚、巴西、泰国和加拿大，这6个国家占到了进口总额的60%。尤其是小麦，99.8%依赖于美国、加拿大和澳大利亚三国。

2023年主食用米产量为661万吨，同比减少1.4%。2022年的需求量为691.1万吨，10年间减少了10%以上。因此，农户近年来一直在加大改种米粉用米和饲料用米的力度。

从业人员减少，老龄化问题严重

《农业白皮书》显示，2023年日本以农业为主要工作的“骨干农民”共有116.4万人，在最近20年间减少了一半。他们的平均年龄为68.7岁，49岁以下从业者仅占大约10%（13.3万人），老龄化问题持续加剧。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。