与自然共生：二十四节气在日本

出梅后，天气正式炎热起来，小暑到来。暑热与日俱增，直至下一个节气——大暑。

小暑相当于公历的7月7日前后。何时出梅很受关注，各地也越来越频繁地遭遇大暴雨和局部短时强降雨。从这天起到立秋（8月7日前后）称为“暑中”，之后是“残暑”。蝉开始鸣叫，荷花次第盛开。

七夕（7月7日）

七夕是日本的“五节句”之一（五节句指的是1月7日“人日”、3月3日“上巳”、5月5日“端午”、7月7日“七夕”、9月9日“重阳”——译注），蕴含着多种文化内涵，包括祈祷丰收的仪式，源于中国的牛郎织女的七夕传说，祈祷裁缝和织布技术精进的祭神仪式“乞巧奠”，以及年轻姑娘为迎神而纺织和服布料的“棚机津女”信仰等等，一直传承至今。

根据奈良时代流传至今的七夕传说，天帝看到女儿“织姬”每天勤于织布，无心玩乐，于是将她许给了老实肯干的牛郎“彦星”，二人喜结连理。然而婚后他们却耽于享乐，天帝被触怒，将织姬和彦星分隔在银河两岸，使其专心劳作。不料二人日日以泪洗面，根本无心工作。于是天帝许诺二人，只要勤恳劳动，即可在每年7月7日见上一面。织姬是天琴座一等星“织女星”，彦星则是天鹰座一等星“牛郎星”。到了夜晚，我们可以看到两颗星在夜空中隔着银河遥遥相望的景象。

在小竹枝上挂上写有心愿的五色纸签，这一习俗始于江户时代。五色源于古代中国的阴阳五行说，本来是青（绿）、赤、黄、白、黑五色，但黑色被视为不详，所以改用紫色。



七夕节（图片：PIXTA）

七夕要吃“素面”。只消水煮3分钟即可食用，放入冰水冰镇，就是凉面。料汁用大葱、生姜、紫苏、蘘荷等调味，把面条放进去蘸着吃。据传奈良时代吃的不是素面，而是将小麦粉和米粉揉成面团，再拉成细绳粗细的“索饼”，后来才变成了“素面”。



素面（图片：PIXTA）

入谷牵牛花节（7月6日-8日）

明治初期，东京入谷有十多家绿植店开始种牵牛花，几经品种改良后花开越发娇艳，受到好评，于是便办起了“牵牛花节”。1913年曾一度中断，1948年在当地热心人士的助推下重开。现在每年都有数十万人参与，热闹非凡。



入谷的牵牛花市场（图片：日本网）

浴衣

浴衣（夏季穿着的和服——译注）起源于汗蒸浴为主流的平安时代（794-1185年），贵族入浴时或入浴后会穿一件单层的夏季和服“帷子”（katabira），洗浴时穿着的叫“汤帷子”（yukatabira）。安土桃山时代（1568-1603年）泡澡盛行后，泡完澡后穿在身上吸汗的衣服开始被称为“浴衣”（yukata）。进入江户时代后，公共浴池“钱汤”开始普及，浴衣也在平民中传开，逐渐变成了睡衣。而到了江户中期，越来越多的人把浴衣当便服穿着，开始流行在盂兰盆节和看夏季烟花时穿浴衣出行。



身着浴衣手拿团扇的女性（图片：PIXTA）

东京浅草寺的酸浆花市（7月9日-10日）

酸浆花市在观音菩萨的结缘日举办，市集上售卖酸浆果，这两天参拜观音菩萨功德翻倍，是为“功德日”。酸浆是吉祥之物，日语写作“鬼灯”，据说红色能驱散夏乏，有招福之意。酸浆、捞金鱼、风铃……市场上随处可见夏季的风物诗。



挂满酸浆和风铃的浅草酸浆花市（图片：PIXTA）

荷花盛放

荷花起初因形似“蜂巢”而称为“hachisu”，后音变为“hasu”，被视为最接近佛陀的花。莲子、莲叶、莲茎、莲子心、莲根（莲藕），几乎全株均可食用和药用。这段时间，有荷塘的公园和神社佛阁都会举行“清晨观莲会”。



约2000年前的莲子发芽后长出的古莲（左）和莲子（图片：PIXTA）

祇园祭（7月1日-31日）

祇园和八坂神社的祭典活动“祇园祭”是日本“三大祭”之一，被誉为京都夏日的风物诗。起源于平安时代869年举行的祈祷无病无灾的仪式，具有1100多年的悠久历史。从7月1日起，为期1个月。最值得一看的是17日的“先祭”和24日的“后祭”。不用一根钉子，全靠木匠用绳索搭建的33架花车“山鉾”供奉着不同的“御神体”，被众人抬着在京都城里巡游。祇园祭也被列入世界非物质文化遗产。



京都祇园祭的花车巡游（图片：PIXTA）

中元节（6月下旬至7月15日）

日本的中元节有赠送礼物答谢别人日常关照的习俗。中元（7月15日）本是中国道教三元节之一，那天向祖先供奉谢礼的习俗传到了日本，后来在旧历盂兰盆节期间，6月下旬到7月15日前后(*1)赠送礼物的习俗固定了下来。每到这个时节，百货商店和超市都会特别开设“中元赠答卖场”。



中元节的礼物（图片：PIXTA）

海洋日（第三个周日）

7月的第三个周日是海洋日。进入7月后，各地的海水浴场都会举办开放仪式，同时为游客搭建起很多临时小屋“海之家”。

进入夏土用

“土用”在日本历法上指的是季节交替的日子，即立春、立夏、立秋、立冬前的大概18天时间。夏土用始于7月20日前后，一直到立秋前（8月7日前后），共18天。这段时间暑气正盛，所以日本人习惯吃鳗鱼、土用蚬子、土用鸡蛋等有助于恢复精力的食物来预防夏乏。其中“土用丑日”还有吃鳗鱼的习俗。《万叶集》里记载鳗鱼是苦夏良方，所以自古就被当作恢复精力的鱼类。夏日酷暑难捱体力下降时，吃一顿蒲烧鳗鱼增强体力的习俗从江户时代开始盛行。鳗鱼尤其富含维生素A和维生素D。



鳗鱼饭（图片：PIXTA）

玉米

热腾腾的煮玉米开启了人们夏日的味觉。6月到9月都应季。烤玉米香气四溢，一口咬下去甘甜可口，不禁让人忆起庙会时的路边小吃摊。玉米须越多，颗粒越饱满，玉米须发黄者为最佳。



吃烤玉米（图片：PIXTA）

比目鱼（鲽鱼）

夏天正值品尝比目鱼的季节。比目鱼是白肉鱼的代表，推荐炖煮、油炸、盐烤、法式黄油烤鱼等吃法。



宗八鲽鱼（左）和炖煮比目鱼（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：京都法金刚院盛放的荷花

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