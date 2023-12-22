与自然共生：二十四节气在日本

北半球一年中白昼最短、黑夜最长的一天。

冬至是太阳高度最低、北半球白昼最短的一天，相当于公历的12月22日前后。以这一天为界，之后白天越来越长。以东京为例，比起太阳高度最高的夏至，冬至的日照时间要短上5小时左右。冬至后，天气日益寒冷，迎来真正的冬日。

在日本，人们有冬至吃南瓜和泡香橙澡的习惯。

香橙澡（12月22日）

日本人有冬至泡香橙澡的习俗。香橙（日本柚子）是独具日本特色的一种香酸柑橘，一般10月到12月收获。香橙皮释放出一种不同于柠檬和青柠的芳香，自古就是日本料理不可或缺的香味剂。香橙香气浓郁，放进澡盆里可以驱散邪气，预防感冒，所以从钱汤（公共浴池）普及的江户时代起，澡堂就开始用香橙来吸引泡澡的客人。或是将香橙整个放进热水里，或是切开放进纱布等材料做的布袋里再浸入热水中，以此祈祷无病无灾。香橙有助于改善血液循环，其芳香也能起到舒缓紧张情绪的作用。

南瓜

日本有“冬至吃南瓜不会患感冒”的说法。过去，冬季缺少新鲜的黄色和绿色蔬菜，所以常温下能够长期保存的南瓜是人们重要的营养来源。南瓜富含能在体内转化为维生素A的β-胡萝卜素和维生素C，可炖煮、挂糊油炸，也可制成法式浓汤或甜点，食用方法多样。



各种南瓜品种（左图，左上起顺时针）板栗南瓜、冬南瓜、金南瓜、铃南瓜、日本桔瓜、菊南瓜；煮南瓜（图片：PIXTA）

仙客来

仙客来的花瓣像燃烧的火焰，所以日本人叫它“篝火花”。但它的别称“猪面包”却与美丽的外形不符。英语名称为“sow bread”，传入日本时被翻译成了“猪面包”。据说是因为猪喜欢吃仙客来的球根。仙客来花期长，因此备受青睐，如今市面上销售的种类繁多，成为圣诞节或年末等节日期间人们礼尚往来的礼品。



仙客来（图片：PIXTA）

圣诞节（12月25日）

在日本，尽管很少有人将它作为宗教仪式来庆祝，但已成为十二月的一项既定活动。日本人过圣诞节必吃草莓鲜奶油蛋糕和鸡肉。草莓奶油蛋糕据说是1922年糕点厂商不二家最开始销售的。用柔软的海绵蛋糕做底，上面装饰以草莓和鲜奶油，日本人叫它“shortcake”。在英国和美国说到“shortcake”，一般指的是以饼干做底的草莓糕点。

日本人圣诞节吃鸡肉，据说是因为鸡肉更好买到，所以用鸡肉替代英美等国吃的烤火鸡。圣诞树在日语里写作“圣树”，圣诞蛋糕则是“圣菓”，如今都成了俳句的季语。



草莓奶油蛋糕和烤鸡（图片：PIXTA）

正月装饰

当日历翻到12月26日时，街面上的装饰焕然一新，处处洋溢着新年的气氛。门边摆放的门松是岁神降临的神圣之处，寓意邪气不得进入家门。门口挂的注连绳也表示家里已经做好准备迎接神灵了。

迎接新年的准备最好在12月28日完成。29日是“苦日”（日语“9”跟“苦”同音——译注），而31日再装饰则被称为“一夜饰”或“一夜饼”（只供奉一个夜晚的年糕“镜饼”——译注），会让人想到葬礼只摆放一个夜晚的装饰，一般认为还是避开为妙。



门松和注连绳（图片：PIXTA）

镜饼

大小两块年糕上下叠放在一起，这就是“镜饼”。两块年糕各有寓意，一般认为大的代表太阳，小的代表月亮，以此祈愿双福临门。摆放方式各地不同，选用海带、里白（蕨类）、交让木、代代橙等，与大小两块年糕叠放的镜饼一起摆放。



镜饼（图片：PIXTA）

大晦日（12月31日）

大晦日在日语中指一年的最后一天。准备好御节料理，完成大扫除后，人们就开始吃跨年荞麦面。细长的荞麦面寓意“长寿”，又因为它容易夹断，所以被当作可以“断绝灾祸和辛劳”的吉祥食物。另一方面，也有说法认为因为大晦日这天要忙于准备迎接新年，所以才吃不费事的跨年荞麦面。新的一年到来之际，寺院会敲响108次“除夕钟声”。据说世人有108种烦恼，除夕钟声可帮助人们消除这些烦恼。



敲响除夕钟声的僧人（左）；加了虾肉天妇罗的跨年荞麦面（图片：PIXTA）

正月

日本的正月又称为“睦月”，人们会举行庆祝新年的活动。元旦是全国休假日，正月的头三天除了服务业，大多数行业都休息。日本人的新年祝语是“あけましておめでとうございます”，意思是“新年伊始，神明临宅，可喜可贺”。

元旦日出（1月1日）

日本人自古就信奉万物有灵论，所以有日出时祈祷无病无灾和五谷丰登的习俗。其中，元旦的日出是年神初现，称为“御来光”，日本人此时会祈祷新的一年美好如愿。迎接新年第一次日出的习俗，据说是从江户时代中期开始的。



富士山和元旦日出（图片：PIXTA）

御节料理

在节日里为神灵准备食物，是御节料理的起源。最终变成了专指正月餐桌上的菜肴，称作“御节料理”。御节料理使用寓意家宅平安、长生不老、多子多孙、五谷丰登的食材，为祈祷一年的幸福而制作。人们准备好耐存放的菜肴，这样平日操劳的女性至少在正月里就可以从厨房中解放出来了。



装满多层方木盒的御节料理（图片：PIXTA）

杂煮

杂煮的寓意是通过吃年糕，将年神的魂魄摄入体内。因混煮各种食材而得名为“杂煮”。各地使用的食材和调味均有特色。



方形年糕杂煮（左）；香川县和熊本县常见的红豆馅年糕杂煮（图片：PIXTA）

御年玉（压岁钱）

“年玉”最早指的是供奉给神灵的圆形镜饼。过去日本人还认为吃下年玉，就能从神灵那里分到一年的活力。现在，长辈给孩子们的压岁钱叫“御年玉”，放在“丁点袋”里发给小孩。过年发“一丁点”零钱给孩子们聊表心意，于是装压岁钱的小纸袋就有了“丁点袋”的名称。



装压岁钱的小纸袋（图片：PIXTA）

新年第一次参拜

进入新年后，人们去附近的神社或寺庙进行第一次参拜，感谢去年平安度过，祈祷新一年全家无病无灾、万事如意。这一习俗要追溯到平安时代的“年笼”，祭祀同一神社氏族神的家主从大晦日夜晚到元旦早晨一直在神社里闭门不出，祈祷五谷丰登和无病无灾。一般认为“年笼”后来分化为大晦日的“除夕夜参拜”和元旦的“新年第一次参拜”。



新年第一次参拜（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：冬至日泡香橙澡的水豚（PIXTA）

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