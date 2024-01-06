与自然共生：二十四节气在日本

进入小寒后，天气越发寒冷。日本人称之为“入寒”，寒冷的冬季正式来临。

小寒在公历1月6日前后，从小寒到立春的约1个月时间日语叫“寒之内”，在此期间会举办诸如游冬泳之类的耐寒活动，酒、味噌和酱油等发酵食品也要开始准备制作了。

水仙花

水仙花因为生命力顽强，甚至能在雪中绽放，所以也被称为“雪中花”，别名“金盏花”（不同于菊科植物的金盏花——译注）。金盏的意思是黄金酒杯，将花朵中间的黄色部分比作酒杯，由此得名。据说原产地是西班牙和北非等地中海沿岸地区，通过丝绸之路传到日本。也有观点认为，水仙花在日本国内的自生地都集中在海岸附近，所以很可能是球根随着洋流漂到日本的。室町时代（1333-1568年）的书籍中就有它的身影，安土桃山时代（1568-1603年）作为格调高雅的花卉备受人们的喜爱。水仙花的花期长，最晚可以一直开到4月。



日本水仙（图片：PIXTA）

人日、七草粥（1月7日）

1月7日是一年中五个重要传统节日“五节句”之一的“人日”。这一天人们吃七草粥，祈祷一年中无病无灾。春日七草是水芹、荠菜、鼠麹草、蘩蒌、宝盖草、白萝卜、芜菁等7种植物。快到“人日”时，店前就会摆满一袋袋七草售卖。七草粥可以帮助人们调理因过年暴饮暴食而疲劳的肠胃。



从左到右依次为蘩蒌、荠菜、宝盖草、水芹、鼠麹草、白萝卜、芜菁（左）；七草粥（图片：PIXTA）

开镜饼（1月11日）

用木槌把供奉给年神的圆形年糕“镜饼”砸碎吃掉，祈祷无病无灾。镜饼有神附在上面，用刀切会遭天谴，而且“割”“切”等词会让人联想到切腹，所以用“开”这个吉利的表述方式。砸碎的镜饼可用油炸成米果，也可做成杂煮或红豆年糕汤食用。过去日本人认为吃镜饼会获得生命力。



用木槌砸碎镜饼（左）和放入镜饼的红豆年糕汤（图片：PIXTA）

十日戒（1月9日起的3天）

十日戒是神社和寺院举行的祭祀惠比寿神的仪式。惠比寿神是七福神之一，是渔业丰收和商业繁荣之神。每年1月9日起为期3天举办，人们前往神社和寺院参拜，购买在竹枝上装饰吉祥物的“福笹”和“熊手”。



右手拿钓竿，左手抱鲷鱼的商业繁荣之神惠比寿神，七福神之一（左）；十日戎的装饰物（图片：PIXTA）

普遍认为，日本三大惠比寿神社为西宫神社（兵库县）、今宫戎神社（大阪府）和京都惠比寿神社。其中西宫神社的十日戒1月10日早上6点一开门就进行“福男选拔”，这项活动远近闻名。参拜者在230米的参道上你追我赶，争相奔向本殿。前三名被认定为本年度的“福男”。



西宫神社每年在10日清晨举行“福男选拔”活动，约有6000人参加（2016年1月10日，时事社）

祭火仪式（1月7-15日，各地不同）

将松饰、门松、注连绳等正月装饰物和新年开笔的书法作品用火焚烧，以此祈祷无病无灾。有的地方叫“とんど焼き”，有的地方些则叫“どんと焼き”。有说法认为，沾染这种为了送神灵升天而燃烧的烟火，就能保佑自己一年健康平安。



祭火仪式（图片：PIXTA）

芜菁

芜菁是“春日七草”之一，日语古名“铃菜”，因其根部形似铃铛而得名。这种蔬菜的种植历史非常悠久，甚至《日本书纪》中也有记载，日本各地都有独具特色的本地品种。京都有名的腌菜“千枚渍”的原料是圣护院的巨型芜菁，直径可达20厘米。叶子富含β-胡萝卜素、钙、铁等成分，根部富含维生素C和钾。气温降得越低，味道越甜。芜菁软嫩易煮，做火锅的原料，煮食，做“芜菁蒸”，炒食或加热后做成沙拉均可。



圣护院芜菁（左）和蒸芜菁（图片：PIXTA）

茼蒿

茼蒿是火锅必备菜，日语写作“春菊”，在关西也叫“菊菜”。其独特的香味和苦味给菜肴增色不少。茼蒿富含β-胡萝卜素，有很好的美肤效果，还可预防感冒。



茼蒿（左）；芝麻拌茼蒿（图片：PIXTA）

金橘

金橘是一种小橘子，一口一个，连皮带肉一起吃。金橘的命名顾名思义，即金色的橘子。宫崎县金橘的产量占全国的七成左右，堪称日本第一。金橘皮富含维生素C，用白糖整个腌制可以止咳化痰，也可做成“甘露煮”。熟透的金橘可连皮生吃，酸甜可口。



铃铛般的金橘，生吃也很美味（左）；甘露煮（图片：PIXTA）

鮟鱇鱼

鮟鱇鱼是一种深海鱼，长相恐怖，却是不可或缺的冬季美味。鮟鱇的鱼鳍、鱼皮、鱼鳃、鱼肝、鱼胃、卵巢、鱼身等7个部位在日语中被称为“鮟鱇七道具”。尾鳍、脸颊和下巴的肉也可以吃，所以说鮟鱇鱼身上“没有可丢弃之处”。一般做成火锅，风味浓郁的鱼肝料理也很受欢迎。



鮟鱇鱼（左）和鮟鱇鱼锅（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：远道而来的天鹅（PIXTA）

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