爱子公主姑母黑田清子的人生：为国民和皇室坚守职责

秋筱宫家长女小室真子结婚，满20岁的天皇家长女爱子举办成年礼，近来，关于日本皇室中女性皇族的新闻接连不断，这也再度引发民众对黑田清子的关注。现年52岁的黑田清子是明仁上皇夫妇的长女，也是爱子等公主们的长辈。婚后，清子成为平民，和就职于东京都厅的丈夫共同生活，同时也在伊势神宫担任祭主这一重要角色，代替天皇主持祭祀活动。

第一个领工资的公主

清子出生于1969年4月18日，是当时的皇太子明仁夫妇的第三个孩子，也是他们的长女（纪宫清子内亲王）。与两位兄长，即现在的德仁天皇和秋筱宫文仁亲王不同，清子接受的教育，是以将来自己成家后成为平民为前提的。1977年，清子进入学习院初等科（小学）学习，此后10年间，她与母亲美智子（现上皇后）两人每年都单独外出短途旅行。清子爱好日本舞，自中学开始学习，还曾参加过国立剧场的公演。

1988年，清子进入学习院大学文学系国文专业（即现在的日本语言日本文学专业，与爱子公主相同）学习。次年，日本年号改为平成。1992年，清子从大学毕业，在财团法人山阶鸟类研究所担任外聘研究助手，每周出勤两天。因此被称为“第一个领工资的公主”。而后，她还作为外聘研究员，针对皇居和赤坂御用地（位于东京都港区的日本皇室专用地——译注）的鸟类开展调查，与他人合作发表了相关研究报告。

同时，清子也继续承担着成年皇族的皇室公务，包括1995年日本与巴西建交100周年时访问巴西在内，共计单独出访8次，正式访问过14个国家。此外，清子还十分关心导盲犬训练等社会福利保障工作。在父母身边，清子是知心“小棉袄”，而且当父母生病、住院时，清子也成为二人的心灵慰藉和支撑。

兄长之友 黑田庆树

因担心自己作为天皇女儿在结婚时引发过度关注，清子曾在记者见面会上表示：“被报道的男方会因此受到困扰，希望各位媒体给予空间。”2003年，34岁的清子在其兄秋筱宫主办的聚会上，与秋筱宫的友人、在东京都政府任职的黑田庆树重逢。黑田庆树自小学起就读于学习院，与秋筱宫（当时御称号(*1)为礼宫）同级，常去礼宫当时居住的东宫御所玩耍。因此，清子那时就对“高个子、表情总是很认真”的黑田庆树留下了印象。

高中时，黑田庆树与礼宫同属一个社团。进入大学后，黑田庆树又加入了礼宫主办的自然文化研究会，当时，川岛纪子（后成为秋筱宫妃）也是该社团成员。黑田庆树在法学系就读期间，就职于丰田汽车公司的父亲病逝。大学毕业后，黑田庆树进入一家大银行工作，后于1996年31岁时辞职，次年成为东京都政府职员。

黑田庆树表示，转行的原因是希望从事公共服务工作。据说，身为长子的黑田庆树，为照顾与自己在东京原宿的公寓中共同生活的母亲，选择了不会调动到地方工作的东京都政府，主要承担都市整备局、建设局的工作。

而后，黑田庆树与清子迎来命运般的重逢。秋筱宫是为两人牵线的“月老”，给他们提供了在宫中约会的场所。2004年12月，两人订婚，并举行记者见面会。



2004年12月30日，清子与黑田庆树举行记者见面会，宣布订婚（记者团代表摄影，路透社）

清子表示：“我们有一段时间没有见过了。人群中，他温和的笑容给我留下了很深的印象。和他交谈很愉快。”“我们在交流中逐渐加深了相互了解，自然而然地产生了结为连理的想法。”

黑田表示：“我与纪宫殿下时隔许久再次相逢，她总是细心、周到，和谁都能愉快地交流。与她聊天让我很快乐，也很放松。”黑田还表示：“我向殿下求婚，是我们在秋筱宫邸一起喝茶的时候。”

对此，清子表示：“我当场同意了求婚。此前，两位陛下（明仁上皇和美智子上皇后）一直静静地守护着我们，我们将这件事告诉两位陛下后，他们很高兴，微笑着祝福我们。”

“自幼我便清楚，将来结婚后便要离开皇室，因此面对新的生活，虽然不免心存不安和困惑，但（对于脱离皇籍一事）并未产生其它想法。”

笔者观看完这场记者见面会后，对纪宫清子文雅的措辞和黑田先生质朴的人格留下了很深的印象。

从家庭主妇到伊势神宫祭主

两人于2005年11月正式结婚。离开皇室的清子获得了国家支付的一次性结婚津贴，共计1.525亿日元。明仁天皇夫妇和皇太子夫妇均出席了在东京帝国酒店举行的结婚典礼和婚宴。在婚宴上提议干杯(*2)的是时任东京都知事石原慎太郎。

次年，两人购入了在母校学习院大学附近新建的高级公寓，该公寓安保系统十分严密。据传房价高达上亿日元，其中三分之二由清子支付，剩余部分由黑田庆树贷款承担。

婚后，清子成为家庭主妇，时而亲往附近的商业街购物。起初，在清子外出时，警视厅会派遣安保人员拉开一段距离随行，据说现在则由当地警察署根据情况采取更为灵活的安保措施。有时，清子会回宫拜访父母，夫妇二人还会共同出席皇宫的活动。

转机发生在2012年。这一年，清子成为祭祀日本皇室祖先天照大神的伊势神宫（位于三重县伊势市）的临时祭主，辅佐年事已高的姑母（明仁上皇的姐姐）池田厚子祭主，直至翌年伊势神宫最重要的祭典活动“式年迁宫”（指每隔20年重修神殿的仪式活动——译注）举办完成。祭主是代替天皇主持祭祀的要职，二战后一直由天皇女儿担任。



手持大玉串(*3)走向正殿的临时祭主黑田清子（中）。摄于2013年10月5日，三重县伊势市伊势神宫外宫（记者团代表摄影，时事社）

平日里，清子总是表情柔和，但穿上白色上衣和朱色和服裤裙的清子，举手投足间流露出侍奉神明的祭主所应有的尊贵庄重。美智子皇后（现上皇后）感受到清子的这份信念，在2014年日本皇室举办的“歌会始之仪(*4)”上赋歌一首：

み遷りの近き宮居に仕ふると瞳静かに娘は言ひて発つ （大意：式年迁宫将近，女儿前来道别，将赴伊势侍奉神明，目光沉静）

2017年，清子正式就任伊势神宫祭主，每年都有数十天需要离开东京，在伊势市度过。2019年4月，明仁天皇退位，天皇夫妇前往伊势神宫参拜天照大神，报告退位事宜，清子也出席了这个仪式。

丈夫黑田庆树则于2021年4月，从东京都政府的都市整备局都市建设政策部都市计划科科长晋升为统括科长，这一新职务承担着更重要且艰巨的职责。东京都政府科长一职的年收入约为1000万日元，本次升职也伴随加薪。同年，夫妇二人购买公寓的贷款也全部还清。虽然花费了15年，但从中能感受到黑田夫妇这些年来脚踏实地的生活。

身为天皇之女的清子，在脱离皇籍后的今天，已经平静而坚定地树立起信念，那就是要担负起使命，继续为国民和皇室祈福。

标题图片：在新宿御苑的玫瑰园中散步的黑田庆树和清子夫妇（摄于2005年11月23日，东京都新宿区，记者团代表摄影，路透社）

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