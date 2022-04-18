皇位继承当如何（上）: 专家委员会方案仅涉及悠仁“未来天皇”的即位

2022年1月，皇位继承问题专家委员会的报告向各党派代表公开，并作了解释说明。由此，有关皇位继承问题的论战场所转移到了日本国会。报告的主要内容是，在秋筱宫家长子悠仁继承皇位之前，为了确保日益减少的皇族人数，需要采取以下措施：①女性皇室成员结婚之后仍留在皇室；②旧宫家男系的男性子嗣作为养子，恢复皇族身份；③通过法律将旧宫家男系男性子嗣直接恢复皇族身份。民众支持度很高的“女性天皇”方案被否，而被指有违宪嫌疑（门第歧视）的旧宫家回归方案引发争议。我们将以连载方式讨论其中存在的问题。

小泉政权曾推动承认女天皇

这份报告，是自2005年小泉纯一郎内阁以来，自民党政权提出的第二份专家委员会报告。上份报告提出的时候是在悠仁出生前一年，还不存在肩负皇室未来的男性皇族，所以结论与此次报告截然相反。

当时的报告主要内容是，“要想稳定维持自古以来持续的男性继承皇位制度，极其困难，必须为女性天皇、女系天皇（母亲具有天皇血统的天皇）的出现未雨绸缪，可望获得国民的广泛赞同”，“（皇位继承顺序）应当优先天皇的直系后代，不分男女，根据年龄顺序设定长子优先的制度”。

报告还认为，“旧皇族作为普通国民已经生活了近60年（当时），他们和当今天皇的共同祖先可追溯到约600年前的室町时代，血缘关系遥远。要重新接纳他们为皇族，很难得到国民的理解和支持”，明确否定了旧皇族回归的可能。这样一来，皇太子家（当时）的长女、当时才3岁的爱子公主，将来成为女天皇的可能性就增大了。

把日本皇室未来的气运都寄托在悠仁一人身上吗？

2017年6月，《皇室典范特例法》的通过使天皇退位得以实现。作为《皇室典范特例法》的附带决议，国会要求政府尽快讨论“皇位稳定继承和创设女性宫家”问题。由此，菅义伟内阁于2021年3月成立了这个专家委员会，先后召开了13次会议，包括召开五次专家意见征询会，听取了21名专家的意见。中间还经历了首相更迭。2021年12月，专家委员会主席、庆应义塾大学原校长清家笃，将报告亲手交给了岸田文雄首相。



2021年12月22日，岸田文雄首相在首相官邸，从讨论皇位稳定继承方案的专家委员会主席清家笃（左）手中接过最终报告书（图片：时事社）

关于皇位继承，报告明确写道，遵循皇室典范中皇位由“属于皇统的男系男子”继承的规定，“将来由悠仁亲王继承皇位”。大多数专家在征询意见时列举的理由是，一直到悠仁继位为止现行皇位继承规则不应该改变；当前已有新一代的皇位继承人，在此背景下，对皇位继承机制不宜做重大调整。

另外，“现在就具体讨论悠仁亲王之后的皇位继承问题，时机还未成熟，反而可能会使皇位继承变得更加不稳定。应该留待将来，视悠仁亲王的年龄和婚姻等具体情况再深入讨论”。

这些内容也可以解释为，等到未来天皇悠仁生下男性子嗣，皇位自然后继有人，那就维持目前的男系男子继承制。如果没有生下男性子嗣，那就推迟到出现皇位继承问题的时候再作讨论。

同样的自民党政权下，两个专家委员会得出的结论截然相反，这无疑是因为悠仁的出生所致。但是，年轻的男性皇族只有悠仁一人，将日本皇室未来所有的气运都寄托在他一个人身上，以此作为这次国会要求讨论的“皇位稳定继承”问题的结论，真的合适吗？

笔者认为，专家委员会和政府之所以搁置皇位继承争议，实际上是考虑到爱子公主的“女性天皇”问题。在近一两年的舆论调查中，支持、认可女性天皇的人达到了七八成。这样做就能避免出现事态危及报告前提——悠仁继承皇位。

否定女系继承，维持男系继承

2006年1月，小泉纯一郎首相在施政方针演讲中明确表示，要向国会提交承认女性天皇和女系天皇的皇室典范修正案。但下一个月，就有报道称秋筱宫妃纪子怀孕了。于是，慎重修改的意见在执政党内部一下子高涨起来，小泉政权决定暂缓提出皇室典范修正案。同年9月悠仁出生后，小泉首相决定搁置提交修正案，不久之后便下了台，结束了5年多的长期政权。

继任的安倍晋三首相（第一次执政）一上台就批评了专家委员会，封存了报告，将其变成了一文废纸。就这样，在自民党内，维持历代天皇秉承的男系皇位继承制的想法至今仍是主流。

而在民主党政权下的2012年，野田佳彦首相在宫内厅的要求下采取了行动。宫内厅担心女性皇族因结婚等原因脱离皇籍，皇室的规模缩小会导致难以维持皇室的日常公务活动。野田政权召开专家意见征询会议，听取有关皇室制度的意见，公布了“论点总结”。

于是出现了两个方案：“女性皇族与普通男性国民结婚后，仍保持皇族身份，留在皇室，创设‘女性宫家’”，以及“女性皇族即便脱离皇族身份，也继续从事皇室公务活动”。实施对象的女性皇族限定为与天皇血缘关系亲近的公主。其中的考量就是，当下一代男性皇族只剩下悠仁时，公主姐姐们要支持天皇弟弟。

女性宫家方案中，又存在给予和不给予其配偶（丈夫）和子女以皇族身份的两种方案，并在“论点总结”中注明“有必要进一步讨论”。对此，保守派警惕地认为，如果女性宫家的孩子成为皇族，就意味着出现女系皇族，这些皇族也将拥有皇位继承权，日本传统的皇位男性继承制将会分崩离析。

野田首相未能完成有关创设女性宫家的皇室典范修改就下台了。而安倍首相重新上台长期执政（第二次执政），创设女性宫家的议题完全没了进展。但是，安倍首相下台后，与天皇（现为太上皇）退位相关联，成立了讨论“皇位稳定继承和创设女性宫家”的专家委员会，重新开始了有关皇室问题的讨论。

真子结婚风波，也影响到了对女性宫家的探讨

此前，发生了秋筱宫家长女小室真子的结婚风波，在仍残存着是否给予配偶等皇族身份问题的有关女性宫家的争论，一直没有进展。2021年秋天，真子的结婚问题告一段落，在不将小室夫妇作为新制度实施对象的各方“默契”下，专家委员会提交了报告。

报告的后半部分，提出了为避免出现皇族成员只剩下悠仁一人的情况，如何“确保皇族人数”的方案。一共有三个方案，首先就是“公主和女性皇族结婚后仍将保留皇族身份”。

报告预想到保守派可能反对将皇位继承资格扩大到女系后代，提出“其配偶和子女不拥有皇族这一特殊身份，继续保持作为普通国民享有的权利和义务”。在真子公主结婚风波余波未平的情况下，否定了女性皇族的配偶和子女成为皇族的可能性。



秋筱宫（文仁亲王）与次女佳子、长子悠仁在赤坂御用地谈笑风生。2021年11月12日，东京都港区（图片：宫内厅/路透社）

皇族与普通国民共同生活的“特殊家庭”

按照报告所说方案，爱子公主结婚后将留在皇室。她本人依然是皇族，而家人则是享有宪法保障的权利和义务的普通国民。因此可以预想，她的家庭将成为皇族与普通国民在一起共同生活的特殊形态家庭。

在专家委员会的专家意见征询之中，赞成和反对的意见都有。

“生下孩子，就会出现母亲与孩子身份不同、姓氏不同、待遇不同的奇怪家庭。这还能叫正常家庭吗？”（大学教授）

“创设没有皇位继承权的女性宫家，是一种问题点极多的折中方案。不是确保皇位稳定继承的根本性解决办法。”（大学教授）

“为了让爱子公主能够继续支持悠仁继承天皇后的公务活动，必须让她在结婚后也能够留在皇室。她的配偶（丈夫）和孩子（男女）既然属于同一个家庭，自然要认可他们的皇族身份。只要限制他们的皇位继承资格，就不会出现女系天皇”（大学名誉教授）

爱子公主已经长大成人，进入了适婚期。这次专家委员会报告中的方案，很有可能会改变各位皇族今后的人生，期待国会尽快开始审议。

下篇将探讨维持皇位男系继承制的“另一个策略”—— 旧宫家回归方案。

标题图片：爱子公主（右）和秋筱宫家长子悠仁亲王（宫内厅/路透社）

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