“东京公厕”——因役所广司斩获戛纳影帝而备受瞩目

继首推上锁就看不见室内的“透明厕所”之后，“东京公厕”项目在涩谷区陆续推出兼备设计性与舒适度的系列公厕。役所广司凭借电影《完美的日子》斩获戛纳电影节影帝桂冠，该电影讲述的便是一位公厕清扫员的日常工作生活。本文将介绍备受全球瞩目的该项目17处公厕。

干净整洁的公厕有助于提升日本形象

在5月举办的“第76届戛纳国际电影节”上，《完美的日子》主演役所广司斩获影帝。继《无人知晓》（2004年，导演是枝裕和）主演柳乐优弥之后，这是时隔19年再次由日本人夺得影帝桂冠的快事。他饰演的是一个在东京都涩谷区的公共厕所做清扫员的寡言男子。

在6月13日举行的日本记者俱乐部见面会上，役所广司回忆道：“清扫员这个角色让我感到了很强的魅力。”他说得知剧组还向德国鬼才导演维姆•文德斯伸出了橄榄枝后，就觉得“没有比这更好的礼物了”，于是决定出演这一角色。



在戛纳电影节红毯上向观众挥手的文德斯导演（中）和役所广司（左四）。左二是制片人柳井康治（图片：Kazuko Wakayama）



手拿奖杯在日本记者俱乐部见面会上登台的役所广司（右）和同剧组演员田中泯

电影以具有丰富特点的公共厕所为舞台，影片中出现的公厕都是由日本财团推动的“东京公厕”项目。操刀设计的有安藤忠雄、隈研吾、坂茂、NIGO、马克•纽森等16位世界级设计师，他们的目标是用全新设计理念改变大众对公厕持有的“肮脏、污臭、昏暗、可怕”的刻板印象。策划项目并提供资金支持的优衣库母公司迅销公司柳井康治董事担任了《完美的日子》的制片人。

役所花了2天时间接受正规清扫员的指导，然后投入拍摄，在拍摄现场也时不时询问意见。当被问到“对公厕的印象有没有改变”时，役所回答：“日本人常说万物皆附有神灵，包括厨房和厕所。公厕变干净漂亮了，我觉得有利于树立日本的良好形象。”并称赞道：“这真是一个值得敬佩的好项目。”

役所说获奖时看着周围工作人员欣喜的面孔，切实感受到“我真是很幸福啊”。他讲述了自己的抱负，今后将致力于培养年轻的电影人，“日本电影中有很多优秀的前辈。我希望能贡献绵薄之力，帮助日本电影回到那个时代。”



清扫员平山（役所饰）每天过着平凡且愉悦的生活。电影的服化道使用了NIGO设计的“东京公厕”清扫员现实中所穿的工作服（图片：2023 MASTER MIND Ltd.）



见面会上始终面带微笑的役所

今后的清扫和维护尤为重要

“东京公厕”17处厕所已于2023年3月全部竣工，并于6月23日举办了交接仪式，日本财团将上述公厕全部交付给涩谷区运营使用。

日本财团实施的一项调查显示，与改造前相比，一向对公厕敬而远之的女性使用公厕的次数有所提高。原本利用率较低的幡谷公厕，利用率提升到7倍多，西参道公厕提升到5.4倍。如厕时的满意度也从44%提升到了接近90%。不满意的人从接近30%锐减到3%。

笹川顺平常务理事注意到，改造前对满意度不置可否，回答“都不是”的人接近30%，但现在这一比例减少到了8%。他强调：“以前很多人认为公厕的存在是理所应当的，脏乱差也是很正常的，用不用都无所谓。以前对公厕毫不关注的群体突然对此产生了兴趣，这是非常大的变化。”期待这个项目今后能够助力整个地区提升形象，也能作为旅游资源发光发热。



涩谷区长谷部健区长（左）和日本财团笹川顺平常务理事（右）

为此，保持公厕清洁变得尤为重要。针对关于电影拍摄契机的提问，柳井董事回答道：“启动这个项目后，我深刻感受到公厕的日常清扫和维护非常关键，就想向大众准确地传达它的重要性和可贵之处。这一理念以获奖的形式得到认可，我非常欣慰。”

日本财团计划到2023年底将一直协助清扫和维护工作。柳井表达了持续提供支援的意向：“每天都有人使用，那就会变脏，会有人乱涂乱画，（设备等）也会有损坏。我觉得这个项目还没完结。”长谷部健区长表示赞同：“作为接棒公厕的一方，今后如何保持其整洁卫生，这对我们来说是个课题。”他也表示了决心：“我希望带动所有人一起思考公厕问题，以此提高大家保护公共设施的意识。”



柳井董事以个人身份而非迅销高层为该项目提供支持

“东京公厕”图片集

■坂茂

春之小川社区公园公厕（代代木5-68-1）和代代木深町小公园公厕（富谷1-54-1）

■片山正通／Wonderwall

惠比寿公园公厕（惠比寿西1-19-1）

■田村奈穂

东三丁目公厕（东3-27-1）

■槙文彦

惠比寿东公园公厕（惠比寿1-2-16）

■坂仓竹之助

西原一丁目公园公厕（西原1-29-1）

■安藤忠雄

神宫路公园公厕（神宫前6-22-8）

■NIGO

神宫前公厕（神宫前1-3）

■隈研吾

锅岛松涛公园公厕（松涛2-10-7）

■伊东丰雄

代代木八幡公厕（代代木5-1-2）

■佐藤可士和

惠比寿站西口公厕（惠比寿南1-5-8）

■佐藤Kazoo/ Disruption Lab Team

七号通公园公厕（幡谷2-53-5）

■后智仁

广尾东公园公厕（广尾4-2-27）

■马克•纽森

里参道公厕（千驮谷4-28-1）

■迈尔斯•佩宁顿 /东京大学 DLX Design Lab

幡谷公厕（幡谷3-37-8）

■小林纯子

笹塚绿道公厕（笹塚1-29）

■藤本壮介

西参道公厕（代代木3-27-1）

谷歌地图

图片：土师野幸德（nippon.com 日本网）

标题图片：春之小川社区公园公厕的清扫场景

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