En las pequeñas y medianas empresas cada vez son más numerosos los casos de cierre o traspaso debido a la falta de sucesores. ¿Quizá las nuevas generaciones no desean seguir los pasos de los padres tras ver sus dificultades trabajando por cuenta propia?

Pair Capital, empresa de intermediación de fusiones y adquisiciones con sede en Shibuya, Tokio, llevó a cabo una encuesta sobre la sucesión de negocios a 537 personas de entre 20 y 69 años cuyos padres eran administradores de negocios por cuenta propia, seleccionados de una encuesta preliminar de 3.000 personas en todo el país.

De esos 537 encuestados el 18,6 % ya había sucedido a sus padres en el negocio, y el 16,8 % tenía la intención de hacerlo en el futuro, mientras que un significativo 64,6 % declaró no tener intención de sucederlos.

Al preguntar a aquellos sin intención de sucesión sobre sus razones, el 51,3 % respondió “tengo otras cosas que quiero hacer”, seguido por un 32,0 % que citó la “inestabilidad de la vida” y un 23,3 % que expresó “no querer asumir la responsabilidad”.

Cuando se preguntó a los encuestados cuyos padres eran administradores de negocios o trabajadores por cuenta propia si querían seguir la misma profesión que sus padres cuando eran niños, el 68 % respondió “no”. Las razones más comunes fueron: “parecía difícil” (49,0 %), “ya había decidido hacer otra cosa” (32,4 %) y “pensé que no ganaría suficiente dinero” (22,6 %). Es posible que, al presenciar de cerca las dificultades de sus padres, muchos hayan solidificado gradualmente, desde una edad temprana, su decisión de no heredar el negocio.

(Imagen del encabezado: Pixta.)