Los grupos designados como bōryokudan (sindicatos del crimen o grupos mafiosos) continúan perdiendo miembros: su número se situó por debajo de los 10.000 a finales de 2024, frente a los más de 40.000 de hace 20 años.

Un informe de la Agencia Nacional de Policía sobre el crimen organizado en 2024 reveló que el número de miembros y cuasi miembros de los grupos designados como organizaciones criminales (bōryokudan) en todo el país a finales de 2024 era de 18.800, 1.600 menos que el año anterior, lo que supone un descenso por vigésimo año consecutivo y la cifra más baja jamás registrada. El número de miembros cayó por primera vez por debajo de los 10.000, con un descenso de 500 hasta los 9.900.

Los componentes de las fuerzas criminales superaban los 80.000 en todo Japón hasta 2009, año a partir del cual su número se redujo drásticamente. Además del envejecimiento de sus miembros, la proliferación de ordenanzas en los Gobiernos locales para la exclusión de miembros del crimen organizado ha logrado restringir las relaciones entre bandas y ciudadanos corrientes, lo que ha favorecido que un creciente número de criminales abandonen estos grupos debido a las dificultades a las que hacen frente. El número de miembros de los principales sindicatos del crimen se reparte de la siguiente manera:

Fuerzas de los principales grupos mafiosos a finales de 2024

Yamaguchi-gumi VI Miembros: 3.300 (-200) Cuasi miembros: 3.600 (-200)

Kōbe Yamaguchi-gumi Miembros: 120 (-20) Cuasi miembros: 200 (-60)

Kizuna-kai Miembros: 60 (sin aumento ni disminución) Cuasi miembros: 80 (-30)

Ikeda-gumi Miembros: 60 (sin aumento ni disminución) Cuasi miembros: 90 (sin aumento ni disminución)

Sumiyoshi-kai Miembros: 2.100 (-100) Cuasi miembros: 1.100 (-200)

Inagawa-kai Miembros: 1.600 (-100) Cuasi miembros: 1.100 (-200)



Creado por nippon.com a partir de los datos de la Agencia Nacional de Policía de Japón. Entre paréntesis se muestra el aumento o disminución respecto al año anterior.

El Yamaguchi-gumi VI se separó del Kōbe Yamaguchi-gumi en agosto de 2015, y a partir de 2019 existieron entre los dos grupos una intensa rivalidad y muchos conflictos, incluyendo una serie de asesinatos con armas de fuego. En la actualidad, los conflictos entre el Kōbe Yamaguchi-gumi, el Ikeda-gumi y el Kizuna-kai están designados como “conflictos específicos” por la Comisión de Seguridad Pública de cada prefectura. Sin embargo, en 2024 solo se produjo un conflicto.

Durante 2024 la policía detuvo a 8.249 miembros y cuasi miembros de bandas violentas (1.361 menos que el año anterior). Un desglose de las detenciones muestra que el mayor número de arrestos se produjo por infracciones de la Ley de Control de Estimulantes, con 1.707. Le siguieron 1.103 por fraude, 1.071 por agresión, 713 por robo, 464 por infracción de la Ley de Control de Cannabis y 389 por actos violentos. Hubo 79 asesinatos (23 más que el año anterior).

Pese a que las fuerzas de las bandas violentas están en declive, las actividades de las bandas delictivas conocidos como tokuryū, (“anónimas y fluidas”), que utilizan las redes sociales para reclutar delincuentes y cometen repetidamente fraudes especializados y robos y hurtos organizados, juntándose y separándose repetidamente, son cada vez más llamativas.

El número de detenciones en 2024 relacionadas con los principales delitos de adquisición de fondos, que se cree son cometidos por tokuryū, fue de 5.203. El desglose por delitos se muestra en el siguiente gráfico, en el que el fraude representa aproximadamente la mitad del total.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: un grupo de investigadores asalta la oficina central de la organización secundaria del grupo Inagawa-kai, designado grupo criminal, en la ciudad de Ōta, prefectura de Gunma, el 4 de marzo de 2025 - Jiji.)