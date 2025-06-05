Ser gerente ya no es un ascenso, sino un castigo. Emerge una imagen del gerente que se siente agotado por su trabajo, y no recompensado lo suficiente.

Según una encuesta realizada en marzo por EVeM (Shinjuku, Tokio), empresa de apoyo a la gestión empresarial, entre gerentes y mandos intermedios de todo el país, el 63,7 % de los encuestados declaró que su volumen de trabajo diario es “muy alto” (11,1 %), “alto” (25,5 %) o “más bien alto” (27,1 %). Además, el 60 % de los encuestados sentía que su volumen de trabajo había “aumentado”.

Los dos principales motivos del aumento de la carga de trabajo fueron la “escasez de personal” (58,1 %) y el “aumento de los tipos de trabajo” (48,6 %), que superaron con creces a otros factores. Les siguió el “aumento de personal con restricciones en la forma de trabajar (tiempo y lugar)” (25,2 %), lo que sugiere que la mayor libertad en los estilos de trabajo, como el teletrabajo, se ha convertido en una carga para quienes gestionan al personal.

Solo el 18,3 % de los gerentes, menos de una quinta parte, cree poder esperar una revisión de su volumen de trabajo en el futuro. La empresa encuestadora señaló que “se está extendiendo en el lugar de trabajo la sensación de que el esfuerzo no se ve recompensado”.

(Imagen del encabezado: Pixta.)