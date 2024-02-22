Ebisawa Takeshi, un hombre que los fiscales federales de los Estados Unidos identifican como el líder de un sindicato del crimen de Japón, ha sido acusado de tráfico ilícito de material nuclear desde Myanmar. Esta acusación oficial, presentada el 21 de febrero en un tribunal del distrito en Manhattan, afirma que Ebisawa y sus socios intentaron vender material nuclear de calidad militar a agentes secretos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con la idea de que Irán lo usaría para sus armas nucleares.

Ebisawa Takeshi maneja un lanzacohetes durante un encuentro con un agente secreto de la DEA en Copenhague, Dinamarca, en febrero de 2021. (Por cortesía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos)

Según la acusación, Ebisawa se reunió en Tailandia con un agente que se hacía pasar por traficante de armas y narcóticos con la intención de comprar armamento de calidad militar, incluidos misiles tierra-aire, en nombre de un grupo étnico insurgente de Myanmar. El acusado enseñó muestras de material nuclear al agente que más tarde fueron confiscadas y analizadas en un laboratorio forense nuclear, donde se descubrió que contenían uranio, además de plutonio utilizable para la producción de armamento.

Fotografía del material nuclear que Ebisawa envió a los agentes. (Por cortesía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos)

El fiscal estadounidense Damian Williams señaló que no se puede pasar por alto la seriedad de las acciones recogidas en la acusación y dijo que Ebisawa “traficó abiertamente” material nuclear, hecho por el que “ahora tendrá que responder ante la justicia en un tribunal de los Estados Unidos”.

Ebisawa fue acusado en abril de 2022 de tráfico internacional de narcóticos y armas. En la actualidad se encuentra detenido en una prisión federal junto a otros acusados. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

(Traducido al español del original en inglés.)