El bateador de las Golondrinas de Yakult Murakami Munetaka superó a una leyenda, el yen cayó a su nivel más bajo respecto al dólar en los últimos 32 años y un ministro dimitió debido a sus conexiones con la Iglesia de la Unificación. Estas fueron las noticias más destacadas del pasado mes de octubre de 2022.

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La leyenda de la lucha libre profesional y exdiputado de la Cámara de Consejeros Antonio Inoki fallece a los 79 años. Nacido en Yokohama, en la prefectura de Kanagawa, comenzó su carrera en la lucha libre en 1960, cuando aún no había cumplido 20 años, tras ser descubierto por el famoso luchador Rikidōzan.

Antonio Inoki entonando una de sus famosas frases de ánimo en julio de 2014. (© Jiji)

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El Gobierno inaugura la sesión extraordinaria de la Dieta. Dirigiéndose a ambas cámaras, el primer ministro Kishida Fumio promete centrarse en resucitar la economía, aumentar los salarios y reducir el impacto de la inflación creciente que afecta al país mediante una bajada del precio de las facturas de la electricidad en los hogares y otras medidas.

El bateador de las Golondrinas de Yakult Murakami Munetaka logra su 56.º cuadrangular en su último partido de la temporada regular y se convierte en el primer jugador japonés que supera la marca de la leyenda Oh Sadaharu de 55 home run en una misma temporada. El bateador de 22 años también se convierte en el jugador más joven de la historia en ostentar la triple corona, que consiste en el mayor promedio de bateo, de cuadrangulares y de carreras impulsadas.

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Corea del Norte lanza un misil balístico que pasa sobre la prefectura de Aomori y activa el sistema de alerta temprana J-Alert por primera vez desde 2017. El proyectil vuela unos 4.600 kilómetros, la mayor distancia recorrida por un cohete norcoreano hasta la fecha, y cae en el océano Pacífico, fuera de la Zona Económica Exclusiva de Japón.

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La aeronave Crew Dragon parte en un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida con Wakata Kōichi y otros tres astronautas en dirección a la Estación Espacial Internacional. Es el quinto viaje al espacio para Wakata, que tiene 59 años, el mayor número alcanzado por un astronauta japonés. Participará en una misión a bordo de la EEI durante los próximos seis meses.

El astronauta japonés Wakata Kōichi con un pulgar hacia arriba antes del lanzamiento del cohete Falco 9 en el Centro Espacial Kennedy el 5 de octubre de 2022. (© AFP/Jiji)

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El Gobierno relaja aún más las restricciones fronterizas impuestas como medida contra la pandemia de la COVID-19, elimina el límite diario de personas que pueden ingresar en el país y reanuda el turismo sin necesidad de visado. Asimismo, lanza un nuevo programa nacional de subsidios para los residentes con descuentos al turismo en 46 prefecturas, con la intención de incluir a Tokio más adelante, para impulsar el turismo nacional.

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La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) no logra lanzar el cohete Epsilon-6. El personal de JAXA envía una señal de autodestrucción poco después del despegue desde el Centro Espacial de Uchinoura, en la prefectura de Kagoshima, cuando se determina que el cohete no podrá alcanzar la órbita terrestre. Es la primera vez que falla un cohete Epsilon.

El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Kōno Tarō anuncia un plan del Gobierno para eliminar el actual sistema de tarjetas del seguro de salud alrededor del otoño de 2024 y utilizar la tarjeta My Number de la seguridad social para certificar la elegibilidad para el seguro de salud.

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El primer ministro Kishida instruye a su gabinete a investigar a la Iglesia de la Unificación bajo la ley de Corporaciones Religiosas. Es la primera vez que el Gobierno se propone ejercer su derecho a interrogar a un grupo religioso bajo esta ley.

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El yen cae a su nivel más bajo en los últimos 32 años respecto al dólar estadounidense. La divisa queda por debajo del nivel de los 150 yenes durante la jornada de la bolsa en Tokio.

Un monitor de la empresa Gaitame.com en el distrito de Minato, en Tokio, muestra que el yen ha caído por debajo del nivel de los 150 respecto al dólar el 21 de octubre de 2022, el mínimo registrado por la divisa desde agosto de 1990. (© Jiji)

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El Gobierno publica el índice nacional de precios al consumo de septiembre, en el que se recoge que los precios (excluyendo los alimentos frescos) aumentaron un 3,0 % respecto al año anterior y alcanzaron su nivel más alto desde agosto de 1991.

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El emperador Naruhito y la emperatriz Masako visitan por primera vez la prefectura de Okinawa desde su ascensión al trono en 2019. Durante su estancia, llevan una ofrenda floral al Mausoleo Nacional de la Paz en Memoria de los Caídos en la Guerra, en Itoman, donde se recuerda a las víctimas de la Batalla de Okinawa, y asisten a la ceremonia de inauguración de los festivales culturales nacionales en Ginowan.

El emperador Naruhito, a la izquierda, y la emperatriz Masako hablan con un familiar de una víctima de la Batalla de Okinawa durante su visita al Parque Conmemorativo de la Paz en Itoman el 22 de octubre de 2022. (© Jiji)

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El ministro para la Revitalización Económica Yamagiwa Daishirō renuncia a su cargo debido a las críticas por sus lazos con la Iglesia de la Unificación en el pasado. Al día siguiente, el primer ministro Kishida nombra al exministro de Salud Gotō Shigeyuki como sucesor en la cartera antes ocupada por Yamagiwa.

El Gobierno de Japón otorga al actor de kabuki Matsumoto Hakuō y a otras cinco personas la prestigiosa Orden de la Cultura y honra a 20 personalidades, incluida la famosa cantante y compositora Matsutōya Yumi, como Personas de Mérito Cultural.

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El Ministerio de Educación publica los resultados de una encuesta que revelan que el número de estudiantes de primaria y secundaria en Japón que rechazaron ir a la escuela en el año fiscal 2021 aumentó un 24,9 % respecto al año anterior hasta un total de 244.940. Es el noveno año consecutivo que se registra un incremento en esta cifra.

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La policía de Kioto arresta al miembro del grupo criminal Kudōkai Tanaka Yukio por asesinar en 2013 con arma de fuego a Ōhigashi Takayuki, el entonces presidente de Ōshō Food Service Corp., grupo responsable de la popular cadena de restaurantes Gyōza no Ōshō.

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Dos jóvenes japonesas fallecen en Seúl, Corea del Sur, cuando se produce una estampida durante las celebraciones de Halloween en el distrito de Itaewon de la ciudad. Alrededor de 150 personas fallecen en este suceso.

(Fotografía del encabezado: el jugador de las Golondrinas de Yakult Murakami Munetaka, en el centro, sujeta un cartel con el que celebra su cuadrangular número 56 en la misma temporada durante un partido en el Estadio Jingū en Tokio el 3 de octubre de 2022. © Jiji.)