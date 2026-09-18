La primera ministra Takaichi Sanae mantiene a la mayoría de sus ministros de mayor rango en la primera reorganización de su Gobierno desde que asumió el cargo de líder de Japón el año pasado, y opta por dar prioridad a la continuidad de las políticas.

Caras nuevas en la Administración

La primera ministra Takaichi Sanae optó por la estabilidad en su primera remodelación del Gabinete el 17 de septiembre de 2026, manteniendo en sus cargos a figuras clave como el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, y la ministra de Finanzas, Katayama Satsuki. Sus rivales en las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático de 2025, Motegi Toshimitsu y Koizumi Shinjirō, también continúan como ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa, respectivamente. Siete personas entraron a formar parte del Gabinete por primera vez, entre ellas Nakatsuka Hiroshi, ex secretario general de Nippon Ishin no Kai, formación que hasta ahora había cooperado desde fuera del Gobierno.

Sin embargo, la primera ministra Takaichi destituyó de facto en menos de un mes al ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Yana Kazuo, tras surgir contra él sospechas de haber infringido la Ley de Elecciones a Cargos Públicos, entre otras irregularidades, y nombró a Takebe Arata como su sucesor.

Yana estaba implicado en el escándalo de comisiones clandestinas de la antigua facción de Abe dentro del Partido Liberal Democrático (PLD) y se trataba del primer legislador con omisiones en sus informes de ingresos y gastos de fondos políticos que accedía al Gabinete.

A continuación se puede leer la lista completa de los miembros del Gabinete. Las edades corresponden al 17 de septiembre de 2026.

Primera ministra

Takaichi Sanae (65 años), PLD, Cámara de Representantes (Nara)

Ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones (primer cargo en un gabinete)

Fujii Hisayuki (55 años), PLD, Cámara de Representantes (Hyōgo)

Ministro de Justicia

Yamashita Takashi (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Okayama)

Ministro de Asuntos Exteriores (sin cambios)

Motegi Toshimitsu (70 años), PLD, Cámara de Representantes (Tochigi)

Ministra de Finanzas, ministra de Estado para los Servicios Financieros (sin cambios)

Katayama Satsuki (67 años), PLD, Cámara de Consejeros (representación proporcional)

Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (primer cargo en un gabinete)

Seki Yoshihiro (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Hyōgo)

Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar (sin cambios)

Ueno Ken’ichirō (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Shiga)

Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca (primer cargo en un gabinete)

Takebe Arata (59 años), PLD, Cámara de Representantes (Hokkaidō)

Ministro de Economía, Comercio e Industria (sin cambios)

Akazawa Ryōsei (65 años), PLD, Cámara de Representantes (Tottori)

Ministro del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo (primer cargo en un gabinete)

Ibayashi Tatsunori (50 años), PLD, Cámara de Representantes (Shizuoka)

Ministro de Medioambiente (primer cargo en un gabinete)

Sasagawa Hiroshi (60 años), PLD, Cámara de Representantes (Gunma)

Ministro de Defensa (sin cambios)

Koizumi Shinjirō (45 años), PLD, Cámara de Representantes (Kanagawa)

Secretario en jefe del Gabinete, ministro a cargo de la cuestión de los secuestros de Corea del Norte (sin cambios)

Kihara Minoru (57 años), PLD, Cámara de Representantes (Kumamoto)

Ministro para la Transformación Digital (primer cargo en un gabinete)

Furukawa Toshiharu (63 años), PLD, Cámara de Consejeros (Saitama)

Ministro para la Reconstrucción

Hosono Gōshi (55 años), PLD, Cámara de Representantes (Shizuoka)

Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública

Hanashi Yasuhiro (66 años), PLD, Cámara de Representantes (Ibaraki)

Ministro para la Reforma Regulatoria (primer cargo en un gabinete)

Nakatsuka Hiroshi (70 años), Ishin, Cámara de Representantes (Osaka)

Ministro para la Estrategia de Crecimiento (sin cambios)

Kiuchi Minoru (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Shizuoka)

Ministra para la Seguridad Económica, ministra a cargo de las Cuestiones de los Residentes Extranjeros (sin cambios)

Onoda Kimi (43 años), PLD, Cámara de Consejeros (Okayama)

*Publicado el 17 de septiembre de 2026; actualizado el 15 de octubre de 2026 tras el cambio de ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Las edades corresponden a la fecha del 17 de septiembre.

(Imagen del encabezado: La primera ministra Takaichi Sanae, en primer plano en el centro, posa para una foto conmemorativa con los miembros de su gabinete renovado en la oficina del primer ministro en Tokio, el 17 de septiembre de 2026. © Jiji)