Tokio, 14 de octubre (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, declaró el miércoles que Tokio ha solicitado a Moscú que facilite a la mayor brevedad posible información sobre un periodista japonés detenido por las autoridades en Rusia y que garantice un trato humano, justo e imparcial.

El ministro hizo estas declaraciones durante una reunión de una comisión parlamentaria, después de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informara el martes de que un periodista del diario Hokkaidō Shimbun había sido detenido en Sajalín, en el Extremo Oriente ruso, bajo sospecha de espionaje.

El ministro señaló que el Gobierno japonés está verificando los detalles y que el país adoptará todas las medidas posibles para proteger a sus ciudadanos.

Por su parte, el secretario jefe del Gabinete de Japón, Kihara Minoru, afirmó el miércoles en una rueda de prensa que el Ejecutivo japonés tuvo conocimiento de la detención a través de un comunicado de la parte rusa. Asimismo, añadió que los funcionarios japoneses aún no habían podido ponerse en contacto con el periodista.

Con respecto al estado actual de las relaciones entre Japón y Rusia, Kihara indicó que el Gobierno responderá con la perspectiva de que Rusia es un país vecino y que reviste importancia mantener unas relaciones bilaterales adecuadas.

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