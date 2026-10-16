Tokio, 16 de octubre (Jiji Press)—El organismo internacional encargado de supervisar los estándares mundiales de medición aprobó el jueves la abolición efectiva del segundo intercalar.

A partir de mayo de 2027, se permitirá que la diferencia entre la rotación de la Tierra y los relojes atómicos, que son de alta precisión, se amplíe hasta un máximo de 3.600 segundos, o una hora.

Según el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada de Japón, el segundo intercalar se introdujo en 1972. Desde entonces, se ha añadido un segundo a los relojes atómicos en 27 ocasiones para mantenerlos sincronizados con la rotación de la Tierra.

Añadir un segundo para corregir las discrepancias entre la rotación terrestre y los relojes atómicos puede alterar los sistemas informáticos y de comunicaciones. Un futuro ajuste podría requerir restar un segundo, lo que suscita una mayor inquietud ante posibles fallos técnicos.

Se prevé que esta modificación elimine la necesidad de realizar ajustes de segundos intercalares durante siglos, reduciendo así el riesgo de que se produzcan tales fallos.

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