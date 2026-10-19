Maebashi, prefectura de Gunma, 19 de octubre (Jiji Press)—Recientemente se conoció que unos fósiles hallados en un estrato de hace unos 15,5 millones de años (Mioceno medio) en la prefectura de Gunma corresponden a una nueva especie de cachalote. Al reunir características tanto de los cachalotes primitivos como de los actuales, se espera que aporten claves para esclarecer el proceso evolutivo de estos cetáceos.

Se trata del tercer hallazgo de fósiles de una nueva especie de este grupo en Japón, tras los registrados en las prefecturas de Nagano y Aichi. Su nombre científico ha sido fijado como Miophyseter gunmaensis (“cachalote del Mioceno descubierto en la prefectura de Gunma”). Los restos permanecerán expuestos hasta el 13 de diciembre en el Museo de Historia Natural de la Prefectura de Gunma (ciudad de Tomioka).

Los restos identificados como una nueva especie corresponden a fósiles de tres ejemplares descubiertos entre 1994 y 2011 por aficionados locales en afluentes del río Tone que discurren por las ciudades de Tomioka y Annaka. De uno de ellos se ha recuperado el esqueleto casi completo, y se estima que se trataba de una cría de entre 3 y 4 metros de longitud.

Según Kimura Toshiyuki, conservador del museo, los cachalotes actuales se sumergen en aguas profundas y se alimentan succionando a sus presas, mientras que sus antepasados se alimentaban mordiendo en aguas poco profundas. Esta nueva especie cuenta con una amplia cavidad en los huesos craneales para soportar la presión de las profundidades marinas y con huesos de la garganta desarrollados para succionar el alimento. Por otro lado, poseía más dientes que los cachalotes actuales, por lo que se cree que combinaba la succión y la mordida para alimentarse.

El estudio fue publicado en agosto en la edición digital de la revista científica de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados de Estados Unidos.

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