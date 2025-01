¡El ramen favorito de Naruto! El ‘anime’ despierta el interés de los extranjeros por la comida japonesa

“Ramen, katsudon, onigiri... ¡Quiero probar todos esos platos que los protagonistas comen tan ricamente en el anime!”. Las series de animación japonesa desempeñan un importante papel como promotoras del éxito de la comida japonesa en todo el mundo.

El número de visitantes extranjeros a Japón en 2024 fue mayor que el de 2019, antes de la pandemia del nuevo coronavirus, y alcanzó una cifra récord. Una de las cosas que más dicen esperar quienes visitan Japón es vivir “su experiencia gastronómica”. Hoy día los extranjeros hacen cola no solo para comer sushi y tenpura, sino también en las tiendas de onigiri (bolas de arroz) de cada barrio, y muchos turistas viajan a las provincias para probar el ramen local. La animación japonesa, popular en todo el mundo, está contribuyendo a aumentar el interés por este tipo de comida japonesa.

En una encuesta realizada por el Centro de Promoción de Alimentos Japoneses en el Extranjero (JFOODO, por sus siglas en inglés) en una página web de aficionados al anime entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el 51 % de los encuestados respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si habían comido comida japonesa después de haberla visto en una obra de anime, y haber querido probarla.

Las dos obras específicas que más votos suscitaron fueron Naruto (289 votos), en la que los shinobi se enzarzan en espectaculares acciones de combate, y Shokugeki no sōma (Food Wars!: Shokugeki no Sōma, con 239 votos), una batalla culinaria que gira en torno a un joven que se entrena para superar a su padre chef. Las siguieron Yuri!!! on Ice, One Piece y Boku no hīrō akademia (My Hero Academia).

El principal alimento japonés que la gente dice haber comido inspirada por un anime es el ramen, con 531 votos. Las escenas de gente comiendo ramen aparecen en todo tipo de obras de anime, pero quizás el mayor contribuyente sea Uzumaki Naruto, el protagonista de Naruto. Esta serie ha colaborado con una cadena de ramen en EE. UU.; además ha aparecido, en algunas convenciones de cómic celebradas en el extranjero, un camión de comida decorado con motivos de Naruto.



La cadena de ramen estadounidense Silverlake Ramen realizó una colaboración con la serie Naruto de marzo a julio de 2024, periodo durante el cual reprodujo el restaurante de ramen Ichiraku, el lugar favorito del protagonista Uzumaki Naruto. (© Kishimoto Masashi Scott / Shueisha, TV Tokyo, Pierrot)

El takoyaki (bolas de harina asadas con pulpo) encabeza la lista de alimentos japoneses que la gente está interesada en probar en un futuro tras ver un anime. A nivel mundial, solo una minoría de países utiliza el pulpo como ingrediente, ya que mucha gente lo aborrece por considerarlo “demoníaco”. El poder del anime para motivar a que la gente quiera comer ese pulpo es formidable.

Kitagawa Hironobu, director ejecutivo del JFOODO, afirma: “No son solo los megacontenidos, como Naruto y One Piece, los que se convierten en motivo para experimentar la comida japonesa, sino también otras muchas obras de animación. Podemos ampliar aún más el mercado a través de la sinergia entre anime y comida, uno de los puntos fuertes de Japón”.

(Imagen del encabezado: una escena en la que el protagonista de Naruto come su comida favorita: el ramen - © Kishimoto Masashi Scott / Shueisha, TV Tokyo, Pierrot.)