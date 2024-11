Las expresiones más populares del 2024 en Japón

El año en japonés

El 5 de noviembre se anunció la lista larga de nominaciones para palabras del año 2024; la lista cuenta con una serie de términos y expresiones que reflejan un año de desastres, cambios políticos y excelencia en el deporte.

Un resumen lingüístico del año

El 5 de noviembre de 2024 la editorial Jiyū Kokumin Sha anunció sus nominaciones para palabras y expresiones del año. Esta empresa, como creadora de Gendai yōgo no kiso chishiki (“Conocimiento básico de terminología contemporánea”), una guía anual que presenta las últimas adiciones al idioma japonés en campos como los deportes, la política y la cultura popular, presenta una vez más, como cada noviembre, su lista larga con 30 vocablos.

Las nominaciones de este año cubren todo tipo de temas, desde cocina a política, tendencias en redes sociales y deportes. Muchas mencionan también el dinero y las inversiones, el turismo entrante y el crimen, lo cual hace de esta lista una útil herramienta para calibrar las tendencias de la época en Japón, en 2024.

A continuación ofrecemos nuestras explicaciones de las 30 nominaciones. El 2 de diciembre se anunciarán las palabras finalistas y las ganadoras.

Nominaciones para Palabra del Año 2024

アサイーボウル — Asaī bouru. Una mezcla entre los batidos de azaí y cereales u otros aderezos, el “bol de azaí” basado en un plato originario de Brasil fue un verdadero éxito en Japón a mediados de la década de 2000, y goza ahora de una nueva ola de popularidad.

アザラシ幼稚園 — Azarashi yōchien. Un centro de rescate para focas en Groningen, Países Bajos, se hizo viral en Japón cuando una entrada en agosto en X (Twitter) compartió imágenes de su webcam en las que los adorables animales marinos nadaban en una piscina, y las describía como el “jardín de infancia de las focas”.

インバウン丼 — Inbaundon. Palabra compuesta, mezcla de inbaundo (término que se suele usar en japonés para identificar a turistas internacionales) y don (cuenco de arroz); ese nuevo “cuenco de arroz turístico” se extendió por las redes para describir una versión de lujo del normalmente humilde plato, aderezado con excelentes mariscos y a un precio entre varios miles y más de diez mil yenes. Aunque el apodo sugiere que esas variaciones se crearon para desplumar a inocentes turistas, estos inbaundon también se hicieron populares entre muchos clientes japoneses.

裏金問題 — Uragane mondai. El “problema de las comisiones clandestinas” ha sido un hilo conductor en la política de este año que ha implicado en su escándalo a muchos políticos del Partido Liberal Democrático, ya que se descubrió que no habían declarado correctamente las donaciones de ciertas fiestas de recaudación, algo que provocó que la coalición del PLD y el Kōmeitō perdiera su mayoría en las elecciones generales del 27 de octubre.

界隈 — Kaiwai. Aunque antaño esta palabra significaba “el área local” o “el vecindario”, entre los jóvenes ha pasado a usarse para la gente que tienen cerca: amigos y conocidos de confianza.

カスハラ — Kasuhara. Abreviatura de customer harassment (acoso por parte del cliente) que describe las quejas y abusos inaceptables de ciertos clientes hacia los dependientes. En 2024 se tomaron medidas legales para atajar el problema.

コンビニ富士山 — Konbini Fujisan. Tras el fin de las restricciones de la pandemia los turistas llegaron en tropel a Japón, y creció la preocupación por el sobreturismo. Una pintoresca tienda Lawson de veinticuatro horas de la prefectura de Yamanashi, frente al monte Fuji, se vio asociada con este problema, ya que atraía a multitudes de turistas que deseaban sacarse fotos allí, y esto causaba molestias a los residentes de la zona. Las autoridades locales salieron en las noticias por haber colocado una lona negra que bloqueaba la vista del “monte Fuji de la tienda de 24 horas”.

『侍タイムスリッパー』 — Samurai taimu surippā. La película independiente Samurai taimu surippā (“El samurái viajero en el tiempo”, distribuida en inglés como A Samurai in Time) se estrenó originalmente en una única sala de cine, antes de que se hiciera famosa y consiguiera distribución por todo el país.

初老ジャパン — Shorō Japan. Japón obtuvo la medalla de bronce en equitación por equipos, la primera medalla ecuestre que conseguía desde 1932. Los cuatro miembros del equipo tenían una media de edad de 41,5 años, y se autodenominaban Shorō Japan; aunque la palabra shorō, “temprana tercera edad”, se usaba antes para indicar que alguien tenía cuarenta años, hoy día se usa para referirse a una persona que ronda los sesenta.

新紙幣 — Shin shihei. En julio Japón acuñó nuevos billetes por primera vez en 20 años, con mayor protección contra falsificaciones. En esta época en la que hay cada vez menos efectivo, no obstante, no se usarán tanto como los billetes anteriores.

新NISA — Shin NISA. El Gobierno japonés lanzó en enero una nueva versión de su programa de exención de impuestos para pequeñas inversiones NISA (de Nippon Individual Savings Account, “cuenta de ahorros individual de Japón”). El nuevo sistema busca motivar a los ciudadanos a pasar de simples ahorros a inversiones, y presenta un periodo ilimitado de exención de impuestos para ganancias de capital, unos límites anuales mayores para inversiones y un total de inversiones en vida de hasta 18 millones de yenes.

ソフト老害 — Sofuto rōgai. El guionista Suzuki Osamu acuñó esta frase en su libro Shigoto no yakekata (Cómo dejar tu trabajo) para describir una versión suave y menos agresiva de rōgai, las acciones y opiniones que la gente más mayor y terca inflige en aquellos más jóvenes que ellos, tras darse cuenta de su propia actitud, ligeramente problemática, hacia sus colegas más jóvenes.

トクリュウ — Tokuryū. Este nuevo tipo de grupo criminal, fluido y vagamente organizado, es responsable de una lista cada vez mayor de actos ilegales, desde asaltos y robos hasta homicidios. Estos sindicatos se forman y desbandan con rapidez, lo cual hace que sean difíciles de rastrear. Sus miembros son a menudo individuos que no se conocen entre sí, reclutados online para actividades ilegales denominadas yami baito (trabajos temporales en la sombra) que prometen grandes beneficios y atraen a menores, gente en apuros financieros y otros miembros vulnerables de la sociedad.

南海トラフ地震臨時情報 — Nankai Torafu jishin rinji jōhō. La Agencia Meteorológica de Japón lanzó la primera alerta de megaterremoto de su historia tras un terremoto de magnitud 7,1 en la costa de la prefectura de Miyazaki el 8 de agosto. La agencia instó a los ciudadanos a tomar precauciones contra un posible temblor masivo a lo largo de la fosa de Nankai, bajo el mar al sur de Shikoku y al oeste de Honshū.

猫ミーム — Neko mīmu. Los memes de gatos se pusieron de moda en redes sociales como TikTok y YouTube debido a que un vídeo con un gato saltarín por protagonista, acompañado por la canción infantil “My Happy Song”, se hizo viral y desencadenó una oleada de contenidos felinos en todo tipo de situaciones adorables.

はいよろこんで — Hai yorokonde. Se podría traducir como “Con mucho gusto”; esta canción, del cantautor y personalidad de internet Kocchi no Kento, aúna una letra sobre las dificultades de la vida y la sociedad con un rápido ritmo de baile. Se hizo muy popular en las redes, así como ocurrió con su vídeo, creado con un estilo de animación retro.

8番出口 — 8 ban deguchi. El “simulador de caminar” 8-ban deguchi (Salida ocho) presenta al jugador con un laberinto interminable basado en los pasillos del metro de Japón, y le reta a prestar atención a pequeños cambios en sus alrededores para encontrar la salida 8 del título. El breve juego cayó en gracia con muchos YouTubers y Vtubers, los cuales jugaban en directo para sus seguidores y subían vídeos con guías de juego.

はて?— Hate? Esta expresión de sorpresa se hallaba a menudo en labios de Inotsume Tomoko, la heroína de la serie matutina Tora ni tsubasa (“Alas en el tigre”, distribuida en inglés como The Tiger and Her Wings), de la cadena de televisión nacional NHK, una serie basada en la vida de una de las primeras abogadas de Japón, Mibuchi Yoshiko. Ambientada en los años treinta, la historia narra la lucha de Inotsume en una profesión dominada por los hombres; muchos de sus espectadores trazaron paralelismos con la sociedad contemporánea.

BeReal. La aplicación / red social francesa obtuvo una gran popularidad entre los jóvenes japoneses al retarlos con notificaciones diarias para que compartieran fotos con amigos durante un intervalo de dos minutos elegido al azar durante el día, y ofrecerles la habilidad de crear imágenes usando al mismo tiempo la cámara frontal y la trasera del teléfono.

被団協 — Hidankyō. Nihon Hidankyō, la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno, fue galardonada con el premio Nobel de la Paz este año. Este grupo obtuvo este reconocimiento, en palabras del comité del premio Nobel, por “sus esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar por medio del testimonio de los supervivientes que esas armas no se deben volver a usar nunca”. Siete años antes, en 2017, el premio recayó en la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), con lo que esta es la segunda ocasión en que el premio lo recibe un grupo activo en esta área, en una época que se caracteriza por crecientes tensiones y conflictos entre potencias nucleares en todo el mundo.

50-50. Ohtani Shōhei, el fenómeno del béisbol de Los Angeles Dodgers, celebró el 19 de septiembre tanto su quincuagésima base robada como su quincuagésimo home run en la temporada regular de 2024, lo cual lo convertía en el único miembro del “club 50-50” de la historia de las Grandes Ligas. Se había convertido en el sexto miembro del “club 40-40” el 23 de agosto. Terminó la temporada con 54 home runs y 59 bases robadas antes de ayudar a que los Dodgers ganaran la Serie Mundial contra los New York Yankees el 31 de octubre.

ふてほど — Fute hodo. La serie Futekisetsu ni mo hodo ga aru (“Incluso lo inapropiado tiene un límite”, distribuida en inglés como Extremely Inappropriate!), emitida en Japón por la TBS, fue uno de los grandes éxitos del año. Con guion de Kudō Kankurō, Abe Sadao como protagonista y Kawai Yūmi en el papel de su hija, la serie cuenta la historia de un profesor de educación física que viaja en el tiempo, de 1986 a 2024. En lugar de limitarse a mostrar los puntos de vista del pasado como pasados de moda, o la tendencia woke del presente como equivocada, la serie busca transmitir que en todas las épocas la clave para comprenderse mutuamente consiste en abrirse a los demás.

Bling-bang-bang-born. El grupo japonés Creepy Nuts, con influencias de hip-hop, logró un gran éxito este año con la canción del mismo título, utilizada como tema principal de la serie de animación Masshuru (Mashle). El título de la canción hace también de estribillo, y acompaña un movimiento de baile que se convirtió en un gran éxito también como vídeo online, y logró una enorme popularidad entre chicos tan jóvenes como los estudiantes de primaria bajo el nombre de “BBBB dance”.

ブレイキン — Bureikin. El breaking formó parte de los Juegos Olímpicos de París como nuevo evento este año. Al final del torneo Yuasa Ami, la atleta japonesa que participó simplemente como “Ami”, se llevó la medalla de oro.

ホワイト案件 — Howaito anken. Estas tareas, publicitadas en redes sociales como “trabajos blancos” para atraer a gente que necesita dinero rápido pero quieren evitar los “trabajos negros” que ofrecen ciertos empleadores sin escrúpulos, son en realidad tan “negras” como las que más. Este año ha visto un número creciente de crímenes cometidos por personas en busca de trabajo que se apuntaron a ese tipo de ofertas y a quienes algún cabecilla ordenó cometer robos en casas u otros actos criminales.

マイナ保険証一本化 — Maina hokenshō ipponka. “Unificar el sistema ‘My Number’ con las tarjetas de seguro médico” es un objetivo clave del Gobierno, que trata de simplificar los registros de tributación, asistencia médica y otras áreas relacionadas con gastos e ingresos públicos. El 2 de diciembre de 2024 dejarán de emitirse tarjetas independientes de salud, a medida que se insta a los participantes a vincular una prueba de su cobertura a sus tarjetas de identificación como contribuyente, las tarjetas “My Number”. Se prevén escollos en este plan debido a las múltiples filtraciones de datos y otros escándalos que han mantenido baja la adopción del nuevo sistema.

名言が残せなかった — Meigen ga nokosenakatta. Kitaguchi Haruka, tras ganar la medalla de oro en la competición de lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de París, señaló que pese a hallarse eufórica por su victoria (la cual supuso a Japón su primera medalla de atletismo en 20 años) y por su nuevo récord personal de 65,80 metros esa temporada, aún se sentía decepcionada consigo misma por no haber podido pensar una buena frase inspiradora para celebrar esa victoria.

もうええでしょう — Mō ē deshō. La serie Jimenshi tachi (Tokyo Swindlers), con Ayano Gō y Toyokawa Etsushi al frente del elenco, se empezó a emitir en Netflix en julio. El personaje de Gotō, interpretado por Taki Pierre, suele soltar esa frase en varios contextos, indicando por ejemplo “Vale, ya he oído suficiente”, para finalizar una sesión incómoda de negociaciones, o “De acuerdo, bien”, para que una conversación continúe.

やばい、かっこよすぎる俺 — Yabai, kakkoyosugiru ore. Oda Tokito, tras ganar la medalla de oro en la competición de tenis en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de París, emocionó a sus seguidores con su ocurrencia: “Buah, soy demasiado estupendo”.

令和の米騒動 — Reiwa no kome sōdō. Los “disturbios de arroz de la era Reiwa” no fueron tan violentos como los alzamientos históricos cuando se malograron las cosechas de arroz, pero una escasez grave de arroz en los mercados japoneses este verano llevó a muchos a considerar la situación el equivalente del episodio histórico para la era Reiwa, que comenzara en 2019.

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: desde arriba a la izquierda, en sentido horario, Ohtani Shōhei lucha por entrar en el “club 50-50” - © Jiji; los “trabajos blancos” son una creciente preocupación social - © Pixta; el acoso por parte de clientes parece ser cada vez más frecuente - © Pixta; la estrella del tenis, Oda Tokito, “demasiado estupendo” - © Jiji; Itō Sairi da vida a Inotsume Tomoko - © NHK; un “inbaundon” de elevado precio - © Pixta.)