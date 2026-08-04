Cronología de julio de 2026

Cronología de Japón

Noticias

Entre las noticias más destacadas de julio de 2026 se encuentran un gran terremoto en Kumamoto y una revisión sin precedentes de la Ley de la Casa Imperial.

El proyecto del maglev vuelve a ponerse en marcha

1

La Autoridad de Regulación Nuclear anuncia que la Compañía Eléctrica de Chūbū siguió manipulando datos tras el inicio de una investigación sobre los problemas detectados en su central nuclear de Hamaoka.

2

La primera ministra Takaichi Sanae se reúne en Delhi con el primer ministro indio Narendra Modi y se compromete a que Japón invierta 2 billones de yenes en la India.



La primera ministra Takaichi Sanae, a la izquierda, con el primer ministro de la India, Narendra Modi, antes de su reunión el 2 de julio de 2026. (© Sajjad Hussain/AFP)

5

La sonda Hayabusa 2, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), sobrevuela con éxito el asteroide Torifune, captando imágenes de su forma y superficie. La información obtenida contribuirá a las investigaciones sobre la posibilidad de desviar asteroides que se dirigen hacia la Tierra.

6

China lanza un misil balístico desde un submarino en el océano Pacífico, lo que agrava las tensiones con Japón.

La empresa de procesamiento de pagos con tarjeta de crédito Zentōshin se declara en quiebra ante el Juzgado de Distrito de Osaka.

7

El gobernador de Shizuoka, Suzuki Yasutomo, aprueba la construcción del tramo de la línea de tren de levitación magnética (maglev) Chūō Shinkansen que discurre por la prefectura. Con ello se resuelve el punto muerto que se produjo en 2017, cuando el anterior gobernador, Kawakatsu Heita, bloqueó la construcción por motivos medioambientales.

Shōhei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se convierte en el primer jugador japonés en alcanzar los 300 cuadrangulares en su carrera en las Grandes Ligas. Es el quinto jugador de la MLB que más rápido ha logrado esta hazaña.

9

Los nuevos ataques de EE. UU. contra Irán provocan un repunte de los futuros del crudo, lo que agrava los temores inflacionistas en Japón y desencadena una ola de ventas de bonos del Estado que lleva el rendimiento de los títulos públicos a 10 años hasta el 2,900 % en un momento dado.

10

Se aprueba una modificación de la Ley de Protección de Datos Personales que flexibiliza la normativa sobre el tratamiento de historiales médicos y otros datos personales sensibles con el fin de impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial.

11

La tenista en silla de ruedas Kamiji Yui gana el torneo individual femenino de Wimbledon y logra así el Golden Slam de su carrera al ganar los cuatro grandes torneos y los Juegos Paralímpicos.



Kamiji Yui tras ganar su primer torneo individual femenino de Wimbledon el 11 de julio de 2026. (© Reuters/Marko Djurica)

Susumu Tonegawa, el primer japonés en ganar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1987, fallece a los 86 años. Fue galardonado por “su descubrimiento del principio genético que rige la generación de la diversidad de anticuerpos”.



Tonegawa Susumu, a la izquierda estrechando la mano del primer ministro Takeshita Noboru en marzo de 1988. (© Jiji)

13

La Dieta aprueba una ley para la creación de una nueva Agencia de Gestión de Desastres encargada de coordinar la preparación y la respuesta ante desastres. El Gobierno tiene previsto poner en marcha la agencia en noviembre.

La empresa de alimentos congelados Nichirei anuncia interrupciones en la distribución de sus productos debido a fallos en el sistema provocados por un ciberataque. Las operaciones se reanudarán parcialmente el 17 de julio.

15

Kosagawa Chito gana el Premio Akutagawa por Zonbi kaishūfu (“El coleccionista de zombis”) y Asakura Kasumi gana el Premio Naoki por Kengwai (“Los excluidos”).

17

La Dieta aprueba una reforma de la Ley de la Casa Imperial que permite a las mujeres de la familia conservar su condición imperial tras el matrimonio y hace posible la adopción de descendientes varones en la línea masculina de las ramas excluidas de la familia en las reformas de la posguerra. Los hijos de estos últimos podrían optar a la sucesión al trono.

Se aprueba en la Dieta un proyecto de ley que establece sanciones penales por dañar o profanar la bandera nacional

La Dieta aprueba una modificación del Código de Procedimiento Penal que, en principio, prohíbe a los fiscales recurrir las resoluciones por las que se concede un nuevo juicio.

21

Japón registra temperaturas de 40,3 °C en Tajimi (Gifu), 40,1 °C en Toyota (Aichi) y 40,0 °C en Gujō (Gifu), en lo que supone el primer kokushobi oficial desde que la Agencia Meteorológica de Japón introdujera oficialmente este término para referirse a los “días de calor extremo”, en los que la temperatura máxima alcanza los 40 °C o más.

23

La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA, por sus siglas en inglés) anuncia que Gō Ōiwa será el próximo seleccionador de la selección masculina, sustituyendo a Moriyasu Hajime en marzo de 2027.

El aclamado autor de novelas de misterio Higashino Keigo, ganador del Premio Naoki por Yōgisha X no kenshin (La devoción del sospechoso X), fallece a los 68 años a causa de un cáncer.



Higashino Keigo en enero de 2006. (© Jiji)

24

El Gobierno de Estados Unidos impone nuevos aranceles a 60 países y regiones, incluido un arancel del 12,5 % a Japón.

26

La UNESCO decide inscribir las antiguas capitales de Asuka y Fujiwara en la Lista del Patrimonio Mundial. Con la inscripción de este yacimiento de la prefectura de Nara, el número total de sitios de Japón asciende a 27.

El luchador ucraniano Aonishiki se proclama ganador del Gran Torneo de Sumo de Nagoya, su tercer título en total. Este resultado le permitirá ascender de la categoría de sekiwake a la de ōzeki en el próximo torneo.



Aonishiki sostiene la Copa del Emperador tras ganar el Gran Torneo de Sumo de Nagoya. (© Jiji)

28

Un potente terremoto provocó sacudidas violentas, con una intensidad máxima de 7 en la escala de intensidad sísmica japonesa, en los municipios de Uki y Hikawa, en la prefectura de Kumamoto. Entre otros daños, se produjo una explosión en el centro comercial Aeon Mall de Kashima y el derrumbe de una chimenea en la fábrica de Nippon Paper Industries de Yatsushiro.

30

La primera ministra Takaichi anuncia planes para reducir el impuesto sobre el consumo de los productos alimenticios del 8 % al 1 % durante un periodo de dos años a partir de abril de 2027. Se prevé que las ayudas en efectivo cubran el 1 % restante para los hogares con rentas bajas y medias, con el objetivo de que el impuesto quede, en la práctica, en cero. Esta sería la primera reducción del impuesto sobre el consumo desde su introducción en 1989.

(Imagen del encabezado: una chimenea derrumbada en la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, Kumamoto. © Jiji.)