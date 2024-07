Roban en Seattle una estatua de Sasaki Sadako, una niña japonesa afectada por la bomba atómica

Noticias

Tokio, 15 de julio (Jiji Press)—Los medios de comunicación locales de Seattle, en los Estados Unidos, reportaron el domingo el robo de una estatua emblemática de Sasaki Sadako, una niña japonesa que murió a causa de una leucemia después del bombardeo atómico sobre Hiroshima de 1945.

Según lo publicado por The Seattle Times, el gobierno de la ciudad de Seattle informó sobre el suceso a la policía el viernes. El diario afirma asimismo que los pies de la estatua son la única parte que queda tras el robo.

La obra, titulada Sadako y las 1.000 grullas de papel, fue erigida en el Parque de la Paz de Seattle en 1990 como un símbolo del deseo de alcanzar la paz mundial.

Un funcionario a cargo, conmocionado por el robo, pidió la devolución de la estatua.

El diario The New York Times incluyó la opinión de un experto de sugiere que este acto de vandalismo no está motivado por la política, sino por un fin económico relacionado con el bronce utilizado en el monumento.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]