« Moments in Japan » : les merveilleuses photos gagnantes du concours

En collaboration avec le Tokyo Camera Club, le site multilingue Nippon.com a organisé du 5 février au 13 mars 2024 un concours de photographies baptisé « Moments in Japan ». Les images gagnantes, dévoilées le 26 avril, sont présentées ici accompagnées des commentaires des auteurs et du jury.

Les 4 941 images envoyées par les participants sont tout d’abord passées par une présélection du Tokyo Camera Club (TCC), pour ensuite être soumises au regard expérimenté de trois photographes de renom, Ônishi Naruaki, Haga Hinata et Yamada Shinji.

Le Grand Prix récompense la meilleure photo des trois catégories, « Moments magnifiques », « Moments délicieux » et « Moments véritables ». Deux photos ont également été élues dans chacune de ces catégories. Enfin, les sept équipes de langue de Nippon.com (anglais, français, espagnol, arabe, russe, chinois simplifié et chinois traditionnel) ont choisi chacune leur photo favorite.

Grand Prix

« Instantané d’été » [Takahashi Yûji]



Photo : Takahashi Yûji

(Commentaire de l’auteur de la photo) Une scène ordinaire dans une famille. J’espère pouvoir continuer à recréer d’autres souvenirs de ce type grâce à la photographie.

Yamada Shinji : Cela me rappelle mon enfance en été chez mes grands-parents maternels, quand nous dégustions tous ensemble des pastèques assis devant la maison. Cette image est proche de la perfection, que ce soit le cadre et l’atmosphère, les expressions naturelles de la mère et sa fille, l’équilibre des couleurs de leur yukata, le chien Shiba se reposant paisiblement à leurs pieds, la disposition des encens contre les moustiques et des oignons pendus sous l’avant-toit.

Haga Hinata : La photo est élaborée au détail près. On ressent très bien quel magnifique souvenir son auteur a gardé dans son cœur. S’il n’est pas facile d’immortaliser clairement les expressions faciales, ici, tout est fait pour que les sourires ressortent de la plus belle manière qui soit.

Ônishi Naruaki : L’image nous est agréable à l'œil, mais je dirais aussi à l’oreille car nous avons l’impression d’entendre leur rire qui se déploie librement. Et puis on y voit tous les éléments qui constituent un été à la japonaise, comme autrefois. Les sourires vivants et sincères de la mère et de sa fille rendent l’atmosphère de la photo tout à fait naturelle.

Moments magnifiques

« Les feux okuribi » [Kawamoto Shinichi]

À Tsumago, dans la préfecture de Nagano, allumer des feux okuribi le 16 août à 19 heures, qui symbolise le renvoi de l’esprit des ancêtres dans l’au-delà, est une tradition qui demeure encore vive de nos jours. C’est le festival Urabon-e.

Haga Hinata : Pendant le festival O-bon, nous accueillons avec joie nos ancêtres qui descendent de l’au-delà, puis nous les renvoyons en allumant des feux appelés okuribi. Tsumago est un magnifique exemple de la conservation du paysage urbain du Japon.

« Lucioles flottant sur le fleuve » [Nakagawa Mineo]

Ce spectacle nocturne m’a coupé le souffle. On croirait voir des pierres précieuses ou des lucioles scintillant dans l’eau.

Haga Hinata : Chaque année de décembre à janvier, sur le fleuve Shimanto, est organisé un événement traditionnel où les civelles attirées par la lumière sont capturées avec des filets de pêche lancés à la main. Une centaine de bâteaux se retrouvent pour faire vivre cette coutume de l’hiver japonais.

Moments délicieux

« Succulents mochi » [Rui4050]

Ma fille en pleine dégustation des mochi qu’elle adore, dans une boutique de Kyoto.

Yamada Shinji : Cette petite fille savoure des mochi grillés d’Isobe (Isobe yakimochi) sans se soucier d’être prise en photo, ce qui rend ses expressions faciales tout à fait naturelles et vivantes. Bravo au photographe qui a appuyé sur le déclencheur pile au moment où le riz gluant s’étire de la bouche !

« La côte de Miura en hiver » [Hamakiddo]

En été, la côte de Miura, dans la préfecture de Kanagawa, est remplie de baigneurs, mais en hiver c’est une autre atmoshpère. La tradition est d’y faire sécher du radis blanc daikon au soleil.

Yamada Shinji : C’est un paysage absolument insolite sur une plage de sable. Dans ma région natale de Niigata, les radis daikon sont attachés à l’aide de cordes de paille, et on les sèche sous les avant-toits pour préparer des takuwan (radis marinés). Il est intéressant de constater que la façon de faire sécher ces légumes peut être différente en fonction du lieu.

Moments véritables

« Festival d’automne de Gon » [Andi Tama @anditamago]



Photo : Andi Tama @anditamago

Il s’agit d’une cérémonie de mariage organisée par des élèves du lycée professionnel Handa, dans la préfecture d’Aichi. L’événement s’est tenu dans le musée commémoratif Niimi Nankichi, qui a écrit le livre pour enfants Gon-gitsune (le renard de Gon). Quel beau spectacle que ce couple et les participants traversant un tapis de lycoris rouges.

Ônishi Naruaki : Le cadrage de l’image est excellent, donnant l’impression que personne ne se trouve devant ni derrière ce cortège. La ville de Handa souffre du vieillissement de sa population, de la baisse du taux de natalité et de celui des mariages, alors cette photo peut apparaître comme un véritable symbole d’espoir.

« Une journée à Tokyo » [Yamagami Takuya(@maybeeeeem)]



Photo : Yamagami Takuya (@maybeeeeem)

De face, le paysage semble être une banale scène du quotidien dans la capitale, mais il suffit de lever les yeux pour tomber sur un rare spectacle : un Shinkansen de couleur jaune, un train très spécial appelé Docteur Yellow, apparaît à nos yeux. J’ai pris cette photo dans un espace entre deux bâtiments.

Ônishi Naruaki : Le Docteur Yellow est un train à grande vitesse spécial qui s’occupe d’inspecter régulièrement le trajet du Shinkansen pour vérifier notamment les câbles aériens et les voies. C’est une remarquable prouesse d’avoir pu capturer sa carrure gracieuse et « sexy », car il n’apparaît que très rarement. On peut sentir le cœur battant du photographe attendant le moment opportun pour appuyer sur le déclencheur.

Prix Nippon.com (7 langues)

« Prions pour une bonne récolte » [TOYOP]

C’est un paysage que les résidents locaux, dont les agriculteurs, s’efforcent de conserver. En capturant cette image, je me suis rendu compte une nouvelle fois que je vis dans un bel environnement.

Nippon.com Anglais : Au premier plan, on observe les épis de riz qui poussent, le portique rouge, le sanctuaire shintô dressé en solitaire et l’imposant arbre vert, le tout sous un ciel bleu. C’est vraiment beau. Et en regardant plus près encore, nous voyons sur les côtés une petite habitation vieillie, des câbles électriques, des poteaux téléphoniques, et au fond une autoroute et des pylônes de transmissions installés sur la montagne. L’image donne réellement envie de partir à la campagne.

« Un cheval au galop » [Haruki Etsuyo]



Photo : Haruki Etsuyo

La tradition du tir à l’arc à cheval, appelé Yabusame, est célébrée au sanctuaire Shimogamo de Kyoto avant le début du grand festival Aoi, l’un des trois grands festivals de la ville. J’ai été totalement happé par l’énergie fulgurante du cheval et la dexterité de l’archer.

Nippon.com Chinois simplifié : Le contraste entre le costume rouge de l’archer, la robe blanche du cheval et l’arrière-plan vert est d’un éclat impressionnant. Les habits de l’époque Heian (794-1195), qui ont été créés en s’inspirant de la Chine des Tang, nous rappellent les liens profonds qui unissent les deux pays.

« Souffle Blanc » [Yukkey (@yukkey.inc)]

Il s’agit d’une photographie du village de Gokayama et des maisons en toit de chaume pentu (gasshô-zukuri). La lumière qui filtrait des habitations sur le paysage de neige était un spectacle absolument féerique.

Nippon.com Chinois traditionnel : La neige et le village semblent tout droit sortis d’un conte populaire, et la photo réchauffe le cœur de ses observateurs. Elle crée un énorme fossé avec la vision que l’on a du Japon moderne et fait travailler notre imagination.

« Festival du feu » [Nakamura Yûta]



Photo : Nakamura Yûta

Cette photo a capturé un moment crucial du festival du feu de Toba (préfecture d’Aichi), dont on dit qu’il est le plus dangereux des festivals du Japon.

Nippon.com Français : Sur cette image, nous ressentons non seulement la beauté des traditions de l’Archipel, mais également la féroce énergie des gens. Des hommes sans peur se jettent à l’assaut d’une colonne de feu géante à la puissance écrasante. La photo est tellement spectaculaire que l’on a l’impression d’y être. Les flammes qui brillent d’un orange vif dans l’obscurité, les habits blancs des participants et les idéogrammes inscrits à l’encre sur leur dos forment un mélange de teintes créant une esthétique simple et sublime.

« Choses oubliées en été » [Fugami Satoshi]

J’ai eu envie de raviver un peu mes souvenirs d’été d’autrefois, et j’ai donc emmené mon fils dans une boutique de bonbons à l’ancienne. J’ai ressenti tout de suite la nostalgie en voyant les sucreries et les jouets. J’étais encore plus excité que mon enfant !

Nippon.com Espagnol : Toute l’atmosphère nostalgique se concentre sur cet enfant tenant un piège à insectes et buvant une boisson fraîche dans une boutique de bonbons. C’est une scène symbolique de l’été japonais d’antan.

« Le Fuji rouge » [Kenkenpa]



Photo : Kenkenpa

Le ciel se teint petit à petit de rouge, comme brûlé par les cyprès d’été. On croirait presque que le mont Fuji est en train de chauffer lui aussi.

Nippon.com Arabe : Le symbole du Japon qu’est le mont Fuji envoûte de nombreuses personnes avec son apparence majestueuse et ses paysages naturels. Cette photo reflète la beauté de l’Archipel tout comme son côté mystique.

« Métamorphose » [Tanaka Masayuki]

J’ai photographié un enfant avant une représentation de kabuki lors du festival Maibara Hikiyama (préfecture de Shiga). Avec un maquillage et un costume, le visage de cet écolier ordinaire qui s’amusait avec ses amis s’est métamorphosé en celui d’un acteur de théâtre.

Nippon.com Russe : Il est toujours touchant de voir des enfants portant des habits traditionnels. Sur cette photo, on croirait une grand-mère préparant son petit-fils. L’image véhicule les thèmes universels que sont l’amour envers les enfants et la transmission des traditions.

En conclusion

Yamada Shinji : Pour une photo unique, il y a un challenge : la première impression doit provoquer un impact immédiat sur l’observateur. Un instantané pris au moment où l’on est envoûté par un jeu de lumière et d’ombre, de couleurs et de formes, est toujours d’une grande qualité.

Haga Hinata : Toutes les photos proposées étaient belles, mais certaines se concentraient trop sur le jeu des couleurs, effaçant le message que voulait faire passer l’auteur. La rubrique Images du site Nippon.com présente le « Japon d’aujourd’hui » sous de multiples formes. Mais quelles formes ? Je souhaitais justement savoir celle qu’avait choisie chacun des participants.

Ônishi Naruaki : Si tout le monde a été très doué pour prendre des clichés d’excellente qualité, nombreux ont été ceux qui ont omis d’y insérer une « âme ». Il manquait un peu d’images audacieuses qui nous éloignent de l’image habituelle du Japon. J’ai hâte de voir de nouvelles photos qui puissent éclairer les strates les plus profondes de ce pays et nous raconter leurs histoires.