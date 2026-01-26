Les endroits à visiter à tout prix !
Cinq sanctuaires dédiés au cheval au Japon
Visiterle JaponTourisme Tradition
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Le cheval est un messager sacré
Les premiers écrits concernant les chevaux au Japon remontent aux alentours du Ve siècle, lorsqu’ils sont introduits dans le Kyûshû (sud-ouest du pays) depuis la Corée. Ils sont d’abord utilisés à des fins militaires, mais leur rareté fait qu’ils ne se retrouvent sans doute jamais sur le champ de bataille. Ce sont des symboles de puissance et de richesse, comme on peut le voir dans les harnais et les figurines en argile haniwa enterrés dans les tumulus funéraires (kofun). Plus tard, on les intègre à des cérémonies religieuses.
Dans le Shoku Nihongi (Chroniques du Japon), datant de 797, on lit que les chevaux sont des animaux sacrés offerts aux dieux. À partir de l’époque Heian (794-1185), des chevaux richement parés sont introduits un peu partout au Japon dans des rituels pour la paix, ou pour provoquer ou arrêter la pluie.
Des chevaux sont aussi offerts aux sanctuaires pour servir de messagers ou de montures aux divinités. Au fil du temps, les chevaux vivants se trouvent remplacés par des modèles en bois ou des peintures, et la coutume d’écrire des vœux sur des petites tablettes en bois appelées ema, illustrées d’un cheval, se répand. Bien que ce soit devenu très rare aujourd’hui, on trouve encore quelques véritables chevaux sacrés comme celui du sanctuaire de Kamigamo à Kyoto, qui participe aux festivals religieux, et les chevaux sacrés du grand sanctuaire d’Ise offerts par la famille impériale. De nombreux sanctuaires à travers le Japon ont des liens étroits avec les chevaux. Ces bêtes servaient non seulement à la guerre et aux arts militaires, mais étaient aussi essentiels à l’agriculture et aux transports. Ils sont depuis toujours vénérés comme porteurs de chance pour assurer la victoire, le succès et la bonne fortune, ainsi que pour protéger les voyageurs.
Le sanctuaire de Fujinomori, ville de Kyoto
Le sanctuaire de Fujinomori, situé à Kyoto, a toujours eu des liens étroits avec les dirigeants du Japon. Il aurait été fondé en 203 par l’impératrice Jingû, connue pour ses prouesses militaires, et désigné comme sanctuaire protecteur du côté sud de la ville par l’empereur Kanmu (r. 781–806) lorsque Heian-kyô (l’actuelle Kyoto) est devenue la capitale.
Le défilé de guerriers musha gyôretsu du 5 mai serait à l’origine des figurines vêtues d’armure et de casques de samouraï appelées gogatsu ningyô. Ces figurines ornent l’intérieur des maisons pour assurer la croissance des garçons lors du Shôbu no sekku, aujourd’hui connu comme la Journée des enfants, le 5 mai, qui est un jour férié. Le mot shôbu (菖蒲) vient de l’iris, et en ce jour, il est coutume de préparer un bain et d’y déposer ses pétales afin d’éloigner les mauvais esprits. Le terme a des homonymes signifiant « victoire » (勝負) et « esprit militaire » (尚武), et c’est au sein du sanctuaire de Fujinomori que l’on prie pour gagner la guerre.
Tsuji Ken’ichi, l’un des moines du sanctuaire, explique que « les origines du sanctuaire comme porteur de chance dans les conflits armés remontent à l’époque de Nara (710-794), quand les prières pour la victoire du frère cadet de l’empereur Kanmu furent exaucées. À partir de l’époque Heian, le sanctuaire commence à organiser le rite du kakeuma, qui reconstitue la cérémonie du départ à la guerre, dans le cadre de son festival annuel ». Kakeuma est à l’origine une présentation de prouesses de cavaliers mais évolue en cérémonie pour améliorer les arts équestres.
Le sanctuaire de Fujinomori est particulièrement réputé parmi les amateurs de courses. Depuis 1982, la course de Fujinomori Stakes se déroule au champ de courses de Fushimi, non loin de là. Après que le propriétaire d’un cheval nommé Tamamo Cross est venu se recueillir au sanctuaire à la suite de la victoire de son cheval au Fujinomori Stakes de 1987, celui-ci a remporté la prestigieuse course Tennôshô (Prix de l’empereur) au printemps 1988 et de nouveau en automne. La réputation du sanctuaire n’était plus à faire. Le festival de Shinshinsai qui a lieu tous les ans en novembre attire une foule importante qui vient admirer les chevaux et les jockeys présents.
Dans ce sanctuaire, de nombreuses inscriptions sur les tablettes votives prient pour la bonne santé d’un cheval ou demandent de remporter des paris gagnants.
Le sanctuaire de Kamo, ville d’Ômi-Hachiman (préfecture de Shiga)
Situé dans la partie centrale de la préfecture de Shiga, le sanctuaire de Kamo est fondé en 736 pour protéger la capitale des épidémies et des fléaux naturels. Il est construit sur le site de Mikarino, le tout premier élevage de chevaux de guerre mis en place au VIIe siècle par l’empereur Tenji. Ce lieu est ainsi vénéré comme terre sacrée des chevaux et protecteur des équidés.
De nombreux rituels de cet édifice tournent autour des chevaux, et Kamo est un lieu de pèlerinage très populaire parmi les amoureux de ces bêtes tout au long de l’année. Une course de sept chevaux s’y tient le 6 mai lors du grand festival du sanctuaire. C’est une course très ancienne qui remonte à plus de 1 350 ans et évoque les courses de la cour impériale.
Les ruines d’un site religieux de la période Jômon (environ 10 000 à 300 ans avant notre ère) ont été découvertes dans l’enceinte du sanctuaire, ce qui, en plus de la présence d’un arbre sacré qui apporte l’harmonie dans l’existence, attire des pèlerins venus chercher une énergie qui les revigore.
En 2018, un puissant typhon 2018 a eu raison d’un arbre sacré millénaire, et a détruit une des plus grandes statues de cheval du Japon. Les travaux de restauration tardent à commencer. Un troupeau de chevaux indigènes de la race Kiso est à disposition non loin, à la ferme Mikarino no Mori où les visiteurs peuvent les approcher et même les monter.
Le sanctuaire de Kachiuma, ville d’Inashiki (préfecture d’Ibaraki)
L’origine du sanctuaire de Kachiuma remonte à l’époque Heian et l’établissement par la cour impériale d’un sanctuaire, appelé Bareki, pour la protection des chevaux de la ferme impériale dans un village (il s’agit aujourd’hui de Miho, qui se trouve dans la préfecture). Lorsqu’un centre d’entrainement de chevaux de courses est mis en place sur le site original de Bareki en 1978, l’heureuse coïncidence assure la venue de nombreuses personnes du monde des courses qui prient pour la bonne santé et les victoires de leurs chevaux.
Le sanctuaire de Komatsunagi, ville de Tokyo
Le nom du sanctuaire de Komatsunagi remonte à Minamoto no Yoritomo (1147-1199), fondateur du shogunat de Kamakura. En route pour subjuguer les provinces du nord, il s’arrêta au sanctuaire et pria pour la victoire, attachant son cheval à un pin dans l’enceinte. Sa prière exaucée, le fait d’attacher (tsunagu) un cheval (koma) fut intégré au nom du sanctuaire.
Le nom du quartier où se trouve cet édifice, Shimo-uma, est aussi lié à Yoritomo. En traversant un torrent en face du sanctuaire, le cheval de Yoritomo perdit pied et se noya. Il fut donc décrété que dorénavant, tout cavalier traversant le torrent devra descendre de cheval (shimo-uma) et le mener en main. On trouve au sanctuaire des amulettes commémoratives en forme de cheval.
Le sanctuaire Arakawa Komagata, ville de Tôno (préfecture d’Iwate)
La région du Tôhoku (nord-est) est une terre de cheval, avec une pléthore de croyances liées à ces animaux. La légende des Oshira-sama, les protecteurs du foyer, est particulièrement répandue. Cette histoire d’une jeune villageoise qui était amoureuse d’un cheval est contée par Yanagita Kunio dans son recueil des Légendes de Tôno. Le sanctuaire Arakawa Komagata, protecteur de l’élevage de chevaux, est situé au sein des riches prairies d’Arakawa. Le festival annuel du sanctuaire, en mai, attire les éleveurs qui viennent admirer le défilé du cheval sacré. Selon la tradition, un des moines du sanctuaire aurait vu la divinité de la montagne chevauchant un cheval blanc, et il reproduisit cette image qui est vénérée en tant que l’esprit de la divinité. L’approche vers le sanctuaire s’effectue par d’anciens portiques torii dans la forêt, donnant l’impression de se retrouver dans une atmosphère mystique.
(Photo de titre : le sceau goshuin et la sculpture du cheval du sanctuaire de Fujinomori. © Shibuya Nobuhiro)