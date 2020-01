Karuizawa et Shirakawa-gô, deux destinations japonaises parmi les plus recherchées sur Internet

L’attrayante ville de Karuizawa, ou le village de Shirakawa-gô, inscrit au patrimoine mondial : voici deux des destinations touristiques les plus prisées par les visiteurs au Japon selon les résultats des recherches en ligne.

La région montagneuse de Karuizawa est récemment devenu un des mot-clés les plus populaires sur internet pour les visiteurs potentiels du Japon qui cherchent des destinations à explorer. Une analyse réalisée par la société Tokyo Aun Consulting sur les résultats des recherches des destinations touristiques japonaises, comptabilisant les requêtes des internautes de 13 pays et régions, a révélé qu’en septembre 2018, « Karuizawa » était la première destination la plus recherchée à Taïwan et la deuxième à Hong Kong. Cette ville située dans la préfecture de Nagano figurait également dans le top 20 des résultats de recherche en Grande-Bretagne, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, aux États-Unis et au Vietnam. En plus d’être facile d’accès, à seulement une heure et demie en TGV Shinkansen depuis Tokyo, Karuizawa possède de nombreux charmes. La beauté pittoresque distinctive de l’endroit change au cours des quatre saisons, et l’endroit dispose de nombreux commerces attrayants.

Une comparaison des résultats de recherche aux États-Unis et à Taïwan pour septembre 2018 montre que le mont Fuji est en tête des résultats américains, suivi par de célèbres spots touristiques de Tokyo, classés de la deuxième à la sixième place. En revanche, à Taïwan, un pays qui compte de nombreux visiteurs réguliers du Japon, Karuizawa était de loin la destination la plus recherchée, et les seuls spots de Tokyo dans le top 10 étaient le marché aux poissons de Tsukiji (désormais déplacé à Toyosu) et le sanctuaire Meiji. Les résultats montrent que les touristes qui reviennent au Japon plusieurs fois cherchent à découvrir les charmes de nouvelles destinations en dehors des sentiers battus. (Voir notre article : Moins de shopping et plus d’aventure pour les visiteurs étrangers au Japon)

Les destinations touristiques les plus recherchées en septembre 2018

Recherches aux États-Unis Recherches à Taïwan Mont Fuji 74 000 Karuizawa 135 000 Harajuku 27 100 Mont Fuji 22 200 Tokyo Disneyland 22 200 Ishigaki-jima 18 100 Tokyo Skytree 9 900 Marché au poisson de Tsukiji 18 100 Tour de Tokyo 9 900 Kiyomizu-dera 14 800 Tokyo DisneySea 8 100 Château d’Osaka 12 100 Hakone 8 100 Arashiyama 12 100 Universal Studios Japan 8 100 Lac Kawaguchi 12 100 Château de Himeji 6 600 Sanctuaire Meiji 12 100 Arashiyama 6 600 Château de Himeji 9 900 Source : tableau réalisé par Nippon.com à partir des données de la société Tokyo Aun Consulting

Shirakawa-gô, un site classé au patrimoine mondial et situé dans la préfecture de Gifu, était une autre destination fréquemment recherchée en septembre 2018, se classant deuxième en Indonésie, quatrième à Singapour et en Malaisie, cinquième à Hong Kong, dixième au Vietnam, douzième en Australie, quinzième en Grande-Bretagne et seizième aux Philippines. (Voir notre article : Des villages du patrimoine mondial dans leur écrin d’automne)

Selon Aun Consulting, de tels résultats suggèrent que la promotion des sites de vacances d’hiver en tant que destinations touristiques luxuriantes en été permet d’attirer davantage de touristes, et conduit à des visites répétées. Cette même étude a révélé que le château d’Osaka et le château de Himeji figuraient parmi les 20 destinations les plus recherchées dans 11 pays et régions, dont l’Australie, la Grande-Bretagne, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis. Le château de Himeji, avec sa belle apparence blanche, et le château d’Osaka, qui fait partie des destinations touristiques de la région du Kansai, étaient les favoris écrasants parmi les quelque 200 châteaux du pays.

Note : Aun Consulting a étudié les résultats de recherche dans 13 pays et régions pour plus de 200 destinations japonaises, mais les données adéquates n’étant pas disponibles pour la Chine, ce pays n’a pas été inclus dans les statistiques.

(Photo de titre : Prince Shopping Plaza, un centre commercial à Karuizawa. Pixta.)