Typhons au Japon : le code couleur et les préconisations à prendre

Japan Data

Des typhons balaient régulièrement le Japon en été et en automne, comme nous le voyons dans cet article. Le Service d’information vigilance-Japon utilise un code couleur pour indiquer les préconisations officielles à suivre en cas d’urgence. Regardons aussi l’évolution du nombre de typhons qui touchent l’Archipel depuis les années 1950.

Au Japon, on utilise le terme taifû pour parler des typhons. Selon la définition japonaise, il s’agit d’une perturbation atmosphérique tournant autour d’un centre de basse pression généralement cyclonique. Des vents très violents se développent au-dessus des eaux tropicales de l’océan Pacifique puis se dirigent ensuite vers le Japon ou d’autres parties de l’Asie de l’Est avec une vitesse de surface maximum soutenue faisant en moyenne plus de 17 mètres par seconde sur une période de 10 minutes.

Les typhons sont mus par des vents de haute altitude ayant tendance à se diriger vers le nord sous l’influence de la rotation de la Terre. La plupart des typhons menaçant l’archipel japonais sont portés par les vents d’ouest se déplaçant à grande vitesse vers le nord-est. (Dans cet article, on utilise la définition japonaise et non les standards internationaux pour qui, la vitesse des vents des phénomènes appelés typhons est moins élevée. Au Japon, la hiérarchie est plus fine, le terme de taifû décrit un phénomène météorologique plus fort que les dépressions et autres tempêtes tropicales).

Le nombre peut varier, mais chaque année, il se forme environ 26 typhons (moyenne pour la période allant de 1951 à 2023), dont 3 touchent le Japon.

Les typhons se développent grâce à l’énergie libérée par la vapeur d’eau quand elle s’élève de la surface de l’océan et se condense en gouttelettes à l’intérieur des nuages sous l’effet de la chaleur. C’est pourquoi la plupart des typhons se forment et touchent le Japon en été (entre juillet et octobre), quand la température du Pacifique est plus élevée. C’est également à cette période que les inondations, les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles liées à des phénomènes météorologiques causent les plus grands dégâts.

En septembre surtout, si de forts fronts pluvieux stationnent près de l’archipel nippon et que de l’air humide s’immisce dans ces fronts à cause d’un typhon, cela peut aggraver l’activité cyclonique ainsi que les dégâts collatéraux.

Directives d’évacuation

Le Bureau du Cabinet a élaboré des directives pour organiser les évacuations en cas de catastrophe. Il encourage les habitants à se prendre en charge. Pour encadrer ses recommandations, le Service d’information vigilance-Japon a mis en place un système à cinq niveaux d’alerte, relayé par l’Agence météorologique japonaise ainsi que par les autorités locales.

Niveau Descriptif Actions préconisées 5 Urgence maximum Danger de mort imminent. Évacuer immédiatement en lieu sûr. Aux niveaux 4 ou 5, tous les habitants doivent évacuer. 4 Ordonner l’évacuation Tous les habitants doivent immédiatement évacuer en lieu sûr. 3 Évacuation des seniors Évacuer les seniors et autres personnes ayant besoin d’assistance. 2 Avis de fortes pluies, d’inondation ou de tempête Vérifier les itinéraires d’évacuation. 1 Pré alerte Rester attentif et vigilant.

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du Bureau du cabinet.

Au niveau 3 (rouge), les seniors et autres personnes ayant besoin d’assistance doivent évacuer. Il est conseillé aux autres habitants des zones concernées de se tenir prêts à interrompre leurs activités ordinaires pour pouvoir évacuer en cas de nécessité. Au niveau 4 (violet), les autorités locales donnent le signal de l’évacuation générale. L’alerte de niveau 5 (noir) est émise quand une catastrophe est imminente voire déjà en cours. Chacun doit faire de son mieux pour assurer sa sécurité.

Il est utile de connaître ce code couleur utilisé par les municipalités pour diffuser l’information en cas d’évacuation, de mémoriser les différents niveaux d’alerte et de prendre les mesures appropriées.

(Photo de titre : Pixta)