1964-2024 : le nombre de médailles obtenues par le Japon aux Jeux paralympiques

14 médailles d’or, 10 médailles d’argent, 17 médailles de bronze. C’est avec ce résultat que le Japon se classe ainsi dixième aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Nous dressons ici un tableau de comparaison du nombre de médailles obtenues par rapport aux autres éditions.

Pour ces Paralympiques de Paris 2024, la Chine a terminé première, suivie de la Grande-Bretagne et des États-Unis. La France est huitième, devant le Japon, dixième.

Lors de cette édition, 175 para-athlètes japonais ont pris part à l’événement et ont rapporté 41 médailles (14 en or, 10 en argent et 17 en bronze). Si le record de 52 médailles dérochées aux Paralympiques d’Athènes en 2004 n’a pas été battu, la délégation nippone a obtenu une médaille d’or de plus que l’édition précédente à Tokyo.

Parmi les nombreuses performances à retenir, citons celles des para-athlètes japonais « légendaires » comme Suzuki Takayuki qui, pour sa sixième participation à l’événement, a remporté une médaille dans chacune des épreuves de natation. Il a même battu son propre record des Jeux de Beijing en 2008 en 50m brasse, bien qu’il ait veilli de 16 ans entre-temps ! Le nageur Kimura Keiichi était quant à lui présent pour ses cinquièmes Paralympiques consécutifs. Il est rentré au bercail avec deux médailles d’or en poche. Parlons également de Sugiura Keiko qui, à 53 ans, a remporté une médaille d’or en cyclisme sur route et a battu son propre record de la para-athlète japonaise la plus âgée de la compétition.

En parallèle, la jeunesse nippone a aussi fait parler d’elle. Oda Tokito, 18 ans et numéro deux mondial de tennis-fauteuil, a battu le numéro un britannique et obtenu l’or. Le monde sportif voit en lui le digne successeur de Kunieda Shingo, vainqueur de tous les tournois du Grand Chelem et médaillé d’or paralympique.

(Photo de titre : Kamiji Yui embrasse sa médaille d’or obtenue au tennis-fauteuil le 6 septembre après avoir battu son adversaire hollandaise, contre qui elle avait perdu aux Paralympiques de Tokyo. Reuters)