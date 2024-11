Classement mondial 2025 des meilleures universités : où sont les établissements japonais ?

Japan Data

Dans le classement 2025 des meilleurs établissements d’enseignement supérieur du monde, l’Université de Tokyo s’est placée 28e sur 2 092. Regardons la liste en détail.

L’Université de Tokyo a gagné une place par rapport à l’année dernière, se positionnant 28e du classement 2025 des meilleures universités du Japon, d’après le Times Higher Education (THE), le magazine anglais qui fait autorité en la matière concernant les études supérieures. Elle est suivie de l’Université de Kyoto, à la 55e place, tandis que les trois autres établissements figurant dans le top 200 sont l’Université du Tôhoku (120e), l’Université d’Osaka (162e) et l’Institut de technologie de Tokyo (195e), qui est, depuis le 1er octobre, devenu l’Institut des sciences de Tokyo, après avoir fusionné avec l’Université médicale et dentaire de Tokyo.

L’Université d’Oxford (Royaume-Uni) est en tête du classement pour la neuvième année consécutive, suivie de l’Institut de Technologie du Massachusetts (États-Unis) et de l’Université Harvard (États-Unis).

Toutes les autres universités du top 10 sont anglo-saxonnes. À la 12e place, l’Université chinoise de Tsinghua est la mieux placée parmi les universités asiatiques. Arrivent ensuite l’Université de Pékin (13e) et l’Université nationale de Singapour (17e).

L’Université de Nagoya se positionne dans la tranche des 200-250e, l’Université de Kyûshû dans les 301-350e, et l’Université de Hokkaidô et celle de Tsukuba dans les 351-400e. Les meilleures universités privées japonaises sont Juntendô et Keiô (dans la tranche des 601-800e).

Classement mondial 2025 des meilleures universités

Rang (en 2024) Université (pays/région) 1 (1) Université d’Oxford (Royaume-Uni) 2 (3) Institut de Technologie du Massachusetts (États-Unis) 3 (4) Université Harvard (États-Unis) 4 (6) Université de Princeton (États-Unis) 5 (5) Université de Cambridge (Royaume-Uni) 6 (2) Université Stanford (États-Unis) 7 (7) Institut de technologie de Californie (États-Unis) 8 (9) Université de Californie, Berkeley (États-Unis) 9 (8) Imperial College London (Royaume-Uni) 10 (10) Université Yale (États-Unis) 12 (12) Université Tsinghua (Chine) 13 (14) Université de Pékin (Chine) 17 (19) Université national de Singapore (Singapour) 28 (29) Université de Tokyo (Japon) 30 (32) Université technologique de Nanyang (Singapour) 55 (55) Université de Kyoto (Japon)

Graphique créé par Nippon.com sur la base des données du classement mondial du Times Higher Education World.

Le Times Higher Education évalue et classe 2 092 universités situées dans 108 pays et régions selon 18 indicateurs de compétences concernant cinq grandes catégories. Il s’agit de l’éducation, de la recherche environnementale, de la qualité de la recherche, de l’industrie et de l’international.

(Photo de titre : l’allée de ginkgos qui mène vers le campus Hongô de l’Université de Tokyo. Pixta)