Classement mondial des compétences en anglais : mauvaise note pour le Japon

Les résultats de l’enquête portant sur les performances en anglais des 116 pays et territoires non anglophones du globe classent le Japon à la 92e place. En recul de cinq places par rapport à 2023, et 16e des 23 pays de la zone Asie, l’Archipel fait figure de mauvais élève.

Dans son enquête réalisée en 2024, Education First (EF), une entreprise spécialisée dans l’enseignement des langues dont le siège est en Suisse, a classé les 116 pays et régions n’ayant pas l’anglais pour langue maternelle en fonction de leurs performances en anglais.

Le Japon se retrouve à la 92e position du classement mondial et 16e des 23 pays et régions de la zone Asie. L’Archipel relève du groupe des pays « aux performances faibles» (62e-92e rang mondial), dans l’avant-dernier des cinq niveaux du classement.

L’enquête a compilé les données d’environ 2,1 millions de personnes du monde ayant répondu aux tests gratuits proposés en ligne, afin d’établir son classement des pays en fonction de leurs « performances en anglais ». Le panel des répondants était composé à 35 % d’Européens, 24 % vivent en Afrique, 23 % en Asie, 21 % en Amérique latine et 13 % au Moyen-Orient, avec un âge médian de 26 ans.

Le Cap-Vert, le Koweït (89e ex aequo) et la Chine (91e) relèvent du même groupe que le Japon qui était pourtant classé 14e sur 40 en 2011, année de la première enquête. L’archipel nippon a constamment perdu des places à mesure qu’augmentait le nombre de pays participant au sondage.

Cette année encore les Pays-Bas se retrouvent en tête du classement, la plupart des pays faisant état de performances « très élevées » (1er-9e) ou « élevées » (10e-31e) sont européens. Classée 49e, la France a des performances considérées comme « moyennes ».

Si on se penche sur le classement des pays de la zone Asie, on relève que Singapour occupe la troisième place au classement mondial, suivi des Philippines (22e) et de la Malaisie (26e). La Corée du Sud et l’Inde sont respectivement classées 50e et 69e. Education First souligne : « En tendance générale, le niveau d’anglais est en baisse depuis quatre années consécutives et dans le monde entier. En 2024, 60 % des pays obtiennent de moins bons résultats qu’en 2023. Ces données indiquent sans doute un amoindrissement de l’intérêt pour la maîtrise de l’anglais ».

« Plus que dans toute autre région du monde », c’est en Asie (en Inde et en Chine surtout) que le niveau a le plus baissé.

Performances en anglais en 2024, classement par pays

(Pays non anglophones. Après la 15e place seuls les pays de la zone Asie sont mentionnés)

1 Pays-Bas 2 Norvège 3 Singapour 4 Suède 5 Croatie 6 Portugal 7 Danemark 8 Grèce 9 Autriche 10 Allemagne 11 Afrique du Sud 12 Roumanie 13 Belgique 14 Finlande 15 Pologne

22 Philippines 26 Malaisie 32 Hong Kong 50 Corée du Sud 56 Népal 61 Bangladesh 63 Vietnam 67 Pakistan 69 Inde 73 Sri Lanka 80 Indonésie 84 Mongolie 88 Kirghizistan 91 Chine 92 Japon

Les pays au delà de la 93e place ne sont pas mentionnés. EPI est l’Indice de compétence en anglais utilisé par Education First.

(Photo de titre : Pixta)