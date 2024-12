Japan Data

Apprendre avec le boulier : les parents japonais sont satisfaits

Alors que tout calcul complexe peut être effectué en une fraction de seconde sur smartphone, certains parents envoient encore leurs enfants à des cours du soir pour qu’ils maîtrisent le boulier, un objet pourtant de plus en plus absent du quotidien des Japonais. Pour eux, la pratique du boulier aide à être performant en « calcul mental », donne de l’aisance et avantage les enfants qui doivent résoudre des problèmes d’arithmétique. Les futurs écoliers peinent moins et calculent plus rapidement.

