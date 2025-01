Pauvreté infantile : les Japonais semblent moins sensibilisés à la question

Japan Data

Selon une enquête menée par Save the Children Japan, la sensibilisation à la pauvreté infantile a considérablement diminué depuis l’enquête précédente. La dernière étude a été menée en 2019.

Baisse considérable de la prise de conscience de la pauvreté infantile

En juillet 2024, Save the Children Japan a mis en ligne un questionnaire sur la pauvreté infantile. Considérée comme la plus grande étude réalisée en ligne au Japon, cette enquête n’avait pas été menée depuis 2019. Y ont répondu 30 000 membres du grand public, âgés de 15 ans et plus, et quelque 2 400 personnes directement touchées par la pauvreté infantile, âgées de 13 ans et plus, issues de ménages exonérés d’impôts et qui avaient déjà bénéficié d’une aide de la part de l’organisation. Les enfants qui ont participé à l’étude étaient âgés de moins de 17 ans.

Le pourcentage de personnes ayant répondu « avoir conscience de la pauvreté infantile » au Japon a diminué par rapport à 2019, tant chez les enfants que chez les adultes. Parallèlement, celui de personnes ayant répondu par le contraire a augmenté : il y en avait près de la moitié.

La baisse du taux de natalité semble avoir amené les adultes à moins s’intéresser à la situation des enfants. Ce phénomène serait à l’origine de la baisse importante de la prise de conscience de la pauvreté infantile, associée à un intérêt moindre de la part des médias.

Quelles mesures ?

Pour ce qui est des mesures que le gouvernement devrait mettre en place, vingt choix de réponses ont été proposés lors de l’étude. Les réponses données ont été analysées séparément pour les enfants, les adultes du grand public et les adultes directement touchés par la pauvreté infantile.

Les groupes sont largement d’accord pour « rendre gratuites les dépenses scolaires telles que les uniformes, les manuels et les repas à l’école ». Cependant, ils étaient plutôt divisés sur les autres options proposées.

« L’amélioration du système d’aide financière pour les parents isolés » et « l’amélioration du système d’aide financière pour les parents ayant des enfants » ne faisaient guère l’unanimité chez les adultes (30 % pour). Chez les personnes concernées, ces deux mesures ont reçu un accueil plus favorable (70 %).

Par ailleurs, il convient de noter que les opinions des enfants du grand public et celles des enfants concernés par la situation sont totalement différentes lorsqu’il s’agit d'« améliorer la connaissance et l’accessibilité du système parmi les personnes auxquelles il est destiné » et de « créer un moyen de refléter l’opinion des enfants dans les mesures ».

Plus de 70 % des personnes concernées par la situation pensent que « si elles peuvent utiliser le système d’aide financière, cela contribuera à résoudre le problème de la pauvreté ».

Un pourcentage aussi élevé pourrait laisser à penser que les enfants directement concernés envisagent tous les recours, cherchant à s’informer sur le système et utilisant toutes les solutions possibles. En revanche, les enfants du grand public, eux, ne semblent pas vraiment s’intéresser à l’existence même du système.

Quelles mesures devraient être mises en place pour résoudre le problème de la pauvreté infantile ? Cette nouvelle enquête a mis en évidence les divergences d’opinion entre le grand public et les personnes directement concernées par la situation, notamment au sujet du type d’aide qui devrait être mis en place. Pour Save the Children Japan, « il est essentiel que les opinions des enfants et des adultes directement concernés soient prises en compte lors de l’examen et de la mise en œuvre des mesures d’aide. Nous espérons pouvoir utiliser les résultats de cette enquête pour recommander de meilleures mesures ».

