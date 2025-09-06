Démographie : chute de la population japonaise, augmentation de la population étrangère

Japan Data

Parmi les 47 préfectures du Japon, quelles sont celles à la plus forte population ? Et celles où les résidents étrangers sont les plus nombreux ? Voici le dernier rapport du ministère des Affaires intérieures.

Selon une étude publiée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications sur la base des données du recensement, la population totale du Japon, y compris les résidents étrangers, était de 124 330 690 personnes au 1er janvier 2025, soit une baisse de 0,44 % en glissement annuel.

Le nombre de citoyens japonais a quant à lui diminué de 908 574 personnes (- 0,75 %) par rapport à l’année précédente, pour atteindre 120 653 227 personnes. Il s’agit de la 16e année consécutive de baisse de la population nippone depuis 2009. À l’exception de Tokyo, qui a connu une augmentation de 16 825 personnes (0,13 %), la population a baissé dans les 46 autres préfectures. Les taux de décroissance les plus élevés ont été enregistrés à Akita (- 1,91 %), Aomori (- 1,72 %) et Iwate (- 1,69 %), ce qui indique une situation particulièrement grave dans le nord-est du pays. Le déclin a de même été important à Kôchi (- 1,71 %).

En 2024, le nombre de naissances de Japonais était de 687 689, un plancher record pour la neuvième année consécutive. Jamais le chiffre n’était passé sous la barre des 700 000. Par ailleurs, pour la 17e année de suite, le pays a enregistré une baisse de sa population naturelle (la différence entre le nombre de naissances et de décès), à - 912 161 personnes.

En revanche, la population résidente étrangère a augmenté de manière significative depuis 2023, date à laquelle les restrictions à l’entrée dans le pays ont été assouplies après la pandémie. Le nombre de résidents étrangers s’est en effet accru de 354 089 personnes (+ 10,65 %) pour atteindre 3 677 463, le chiffre le plus élevé depuis que ces données ont commencé à être enregistrées en 2013.

C’est dans la capitale où la population est la plus importante (résidents étrangers compris), avec 14 002 534 personnes. En deuxième position se trouve la préfecture de Kanagawa (9 202 559) et la préfecture d’Osaka (8 771 961). La préfecture de Tottori est la moins peuplée, avec 534 003 habitants.

À elles seules, les trois principales zones métropolitaines de Tokyo, Osaka et Nagoya comptaient comptaient 66 008 727 habitants (y compris les résidents étrangers). En baisse pour la cinquième année consécutive, ce chiffre représente toujours plus de la moitié (53,1 %) de la population totale de l’Archipel.

Les personnes de nationalité étrangère continuent de se concentrer dans les zones métropolitaines, puisque 68,6 % d’entre elles habitent dans ces trois grandes zones que sont Tokyo, Osaka et Nagoya.

Préfectures avec la population la forte et la plus basse (résidents étrangers inclus)

Tokyo 14 002 534 Tottori 534 003 Kanagawa 9 202 559 Shimane 642 590 Osaka 8 771 961 Kôchi 664 863 Aichi 7 483 755 Tokushima 700 409 Saitama 7 374 294 Fukui 746 690 Chiba 6 311 579 Saga 794 252 Hyôgo 5 393 607 Yamanashi 801 056 Fukuoka 5 086 957 Wakayama 901 193 Hokkaidô 5 044 825 Akita 907 593 Shizuoka 3 575 704 Kagawa 939 965

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Préfectures avec la population de résidents étrangers la plus forte et la plus basse

Tokyo 721 223 Akita 5 753 Osaka 328 128 Tottori 6 005 Aichi 321 905 Kôchi 6 661 Kanagawa 284 889 Aomori 8 415 Saitama 257 656 Tokushima 8 769 Chiba 227 013 Wakayama 10 032 Hyôgo 140 102 Yamagata 10 318 Shizuoka 120 111 Shimane 10 455 Fukuoka 111 461 Iwate 11 163 Ibaraki 100 188 Saga 11 175

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Données utilisées

Enquête démographique (en japonais) du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

