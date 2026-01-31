Quelles sont les stations thermales les plus appréciées des Japonais ?

Japan Data

Le Japon est l’un des pays du monde ayant le plus grand nombre de sources thermales (onsen). Voyons quelles sont les plus populaires d’entre elles à travers ce sondage annuel.

Un sondage portant sur 334 stations thermales

Dans l’édition 2026 des sources thermales (onsen) les plus prisées au Japon, Kusatsu (à environ 3 heures de Tokyo) conserve sa première place pour la troisième année de suite. L’atmosphère du lieu, associé à ses bienfaits thérapeutiques et à la qualité de ses eaux, a su gagner le cœur de nombreux visiteurs.

Ce classement a été dressé à partir d’un sondage effectué en septembre 2025 par le Centre de recherche Jalan, spécialisé dans le tourisme domestique, auprès de 12 595 personnes et concernant 334 onsen du pays (hors Tokyo).

Les participants ont été invités à citer jusqu’à cinq stations thermales qu’ils aimeraient visiter à nouveau. Beppu est passé de la cinquième à la deuxième place, et Yufuin de la onzième à la cinquième. Toutes deux se trouvent dans la même région (préfecture d’Ôita). Hakone est en troisième position notamment pour ses facilités d’accès, en train ou en bus.

Les personnes interrogées ont également été invitées à dresser la liste des « stations thermales de leurs rêves » dans lesquelles elles n’ont jamais été mais aimeraient se rendre un jour (jusqu’à cinq réponses étaient possibles). La plus citée a été Yufuin, alors qu’elle figurait en sixième position en 2024. Par ailleurs, longtemps à la première place, Nyûtô est tombée à la quatrième place derrière les sources de Ginzan et celles de Kusatsu (respectivement deuxième et troisième)

Enfin, les participants ont donné la liste de leurs « joyaux cachés » où ils étaient déjà allés (jusqu’à cinq réponses étaient possibles). Un classement a été établi en divisant le nombre de recommandations pour chaque « joyau caché » par le nombre de participants ayant visité le lieu. Pour la quatrième année consécutive, c’est Nyûtô qui arrive en tête du classement. Elle est appréciée pour son cadre isolé en pleine nature et la qualité de ses eaux.

Données utilisées

Sondage 2026 sur les sources thermales (en japonais), par le Centre de recherche Jalan

(Photo de titre : le bain extérieur de Sainokawara, à Kusatsu, dans la préfecture de Gunma. Avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de Kusatsu)