Les Japonais utilisent-ils le jet arrière de leurs toilettes ?Technologie Vie quotidienne
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
« Une sensation de propreté »
Selon une enquête rendue publique en janvier 2026 par l’Association japonaise de l’industrie des équipements sanitaires, 53 % des répondants utilisent la fonction de pulvérisation arrière « presque à chaque fois ».
Le sondage, mené entre septembre et octobre 2025 auprès de 4 700 personnes à travers le pays, portait exclusivement sur des foyers équipés d’un siège bidet à eau chaude.
Après la réponse « presque à chaque fois », les participants ont dit qu’ils utilisaient le jet arrière « assez souvent » (12 %), « parfois » (7 %) et « occasionnellement » (6 %). À l’inverse, 21 % ont déclaré ne « jamais » utiliser cette fonction. Parmi les raisons invoquées figurent : « Je n’en vois pas l’utilité », « Je n’y suis pas habitué » ou encore « Je ne sais pas à quoi cela sert ».
Parmi les 47 préfectures du pays, le taux d’utilisation le plus élevé a été observé à Hokkaidô (87,2 %), suivie de Shimane (85,9 %) et de Kôchi (85,0 %).
Interrogés sur leur perception de la fonction de jet arrière, 77,4 % des répondants ont évoqué une « sensation de propreté », tandis que 59,8 % estiment qu’elle « permet d’éliminer rapidement les saletés ».
L’enquête révèle également que les utilisateurs qui activent le jet d’eau s’essuient en moyenne 2,1 fois avec du papier toilette, contre 3,4 fois lorsqu’ils ne l’utilisent pas. Enfin, 83,4 % des personnes interrogées considèrent que le siège de toilettes à bidet intégré constitue un élément de la culture japonaise dont le pays peut être fier.
Données utilisées
- Enquête nationale sur les habitudes aux toilettes (en japonais), de l’Association japonaise de l’industrie des équipements sanitaires
Lire aussi nos autres articles sur les toilettes japonaises
- Plongée dans la culture des toilettes japonaises au musée Toto
- L’achèvement du projet « THE TOKYO TOILET » : les sanitaires artistiques du quartier de Shibuya
- Propreté, design et technologie : des toilettes artistiques à Tokyo créées par des stylistes et architectes de renom
- Douze toilettes complètement insolites du Japon
(Photo de titre : Pixta)